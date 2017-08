To follow this week

Thrust, Beat The Retreat et Prince Ariano sont les chevaux que nous avions repérés la dernière fois. Thrust avait dû être sollicité pour rester au contact de la tête de la course. Il semblerait qu’il lui manquait un harnachement pour être plus concentré et que la distance était trop longue pour ses aptitudes. Aussi, il a été gêné en fin de parcours. Beat The Retreat effectuait son baptême du feu. Malgré un parcours compliqué en troisième épaisseur, il avait conclu honorablement pour finir dans le paquet. Certes, il avait gagné sur 1000m en Afrique du Sud, mais au vu de sa conformation, il devrait se monter plus à l’aise à partir des 1365m chez nous. S’il avait montré du pas lors de ses dernières sorties sud-africaines, Prince Ariano s’était élancé prudemment et avait suivi décroché. Alors que le peloton était lancé dans la dernière courbe, son jockey avait attendu la ligne droite pour lui demander un effort. Il avait conclu honorablement pour gagner quelques rangs, mais était trop distancé pour disputer l’arrivée.

Retraits

1re course : Marron, Mexican Sun, Plain Of Wisdom, Rock On Geordies, Street Boy, A P Strike, Rock On, Charles My Boy, Dark Liability, The Brass Bell, Vintage Angel.

2e course : Wanted Man, Galtero, Mount Fuji, Varadiso, Ocean Drive South, Purple Rock, Right To Tango.

3e course : Soldier’s Code, Noah’s Ark, Strum, Forward Drive.

4e course : New Hampshire, Maestro’s Salute.

5e course : Silver Bluff, Victory Team, Sir Earl Grey, Winter Is Coming, Soldier’s Code, Jambamman, Noah’s Ark, Var’s Dream.

6e course : Recall To Life, Ready To Attack, Nation Builder, Chosen Dash, Streetbouncer.

7e course : Declarator, Ocean Hunter, Gold Medalist, The Brass Bell, Brave Leader, Captain’s Orders

8e course : Gondwana, Bridegroom Bertie, Magic Jay.

Changement de harnachements

1re course : LAUGHISTHEANSWER (104) : Blinkers off, Noseband again, RIGHT TO TANGO (109) : Blinkers, Ear Plugs and Noseband off.

2e course : IN THE TRENCHES (203) : Noseband off, Blinkers and Tongue Tie 1st time, THE DEACON (204) : Blinkers and Noseband off, Side Winkers 1st time, DARK LIABILITY (209) : Noseband and Drop Noseband off.

3e course : CASH LORD (307) : Side Winkers again.

4e course : SIR EARL GREY (403) : Side Winkers off, Blinkers again, JAMA (405) : Hood off, JAMBAMMAN (406) : Noseband off.

5e course : THE TRIPSTER (502) : Blinkers 1st time, Noseband again.

6e course : BELONG TO ME (607) : Blinkers off, Drop Noseband again.

7e course : BEZAMOD (704) : Pricker 1st time, PRINCE ARIANO (707) : Noseband again.

8e course : GOLD MEDALIST (801) : Noseband off, Blinkers 1st time, NEWSMAN (807) : Noseband off, Side Winkers again, Drop Noseband 1st time, CANADIAN CLUB (809) : Side Winkers again, Tongue Tie 1st time.

Bonne impression

1re course : Megamuhti, Varadiso, Declarator, Red China, Ocean Drive South, Anton Ruskin

2e course : Impressed, In The Trenches, Marron, Mexican Sun, Plain Of Wisdom

3e course : Nottinghamshire, Sunset Breeze, Var’s Dream, Mystical Twilight, Wavebreaker, Answeringenesis, Glen Coco, Galtero

4e course : Do Be Snappy, Sir Earl Grey, Jambamman, Jama, Orange Tractor, Silver Snaffles,

5e course : Nation Builder, Chosen Dash, Entree, Pscho Syd, Lucky Valentine, Navistar

6e course : Ernie, Tandragee, Charles Lytton, Executive Power, Beat The Retreat, Mootahadee, Victory Team

7e course : Redwood Valley, Kimberley, Bezamod, Prince Ariano

8e course : Gold Medalist, Brave Leader, Captain’s Orders, Monarchs Emblem, Newsman, Social Network

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

Varadiso

Nation Builder

Ernie

Redwood Valley

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

Red China

In The Trenches

Nottinghamshire

Orange Tractor

Lucky Valentine

Tandragee

Kimberley

Monarchs Emblem

ROVING BANKER

Megamuthi

The Deacon

Var’s Dream

Silver snaffles

Navistar

Executive Power

Bezamod

Brave Leader

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Varadiso (W)

In The Trenches (P)

Var’s Dream (P)

Orange Tractor (P)

Nation Builder (W)

Ernie (W)

Redwood Valley (W)

Brave Leader (P)