To follow this week

Noah’s Ark et Wanted Man sont les chevaux que nous avions repérés la dernière fois. Noah’s Ark n’avait pas forcé sur la partie initiale et avait suivi à son rythme non loin du meneur. Il avait accéléré dans la ligne droite, mais avait été gêné par Act Of Valor, qui avait changé de ligne. N’était cette interférence, il aurait pu terminer plus près du vainqueur. Wanted Man avait démontré une bonne vitesse initiale pour imposer un rythme soutenu. Il aurait pu attendre avant d’accélérer à nouveau à 600m de l’arrivée. Ce qui a fait qu’il avait quelque peu peiné en fin de parcours. Aussi, il s’était montré green quand son jockey a sorti la cravache.

Retraits

1e course : Brazo, Black Gambit, Bright And Blue.

2e course : Gstaad, Nadas, Vintage Angel, Gondwana, King’s Salute, Mighty Lion.

3e course : Ready For Take Off, Declarator, Arctif Flyer, Chap Trap, Kentucky Bluegrass, Nadas, The Brass Bell, Tigre Libre, Jack Dempsey, King’s Salute.

4e course : Criss Cross Man, Seven League Boots.

5e course : Jolie Roger, Beluga.

6e course : Unbridled Joy, Seven Fountains.

7e course : Evergreen, Act Of Valor, Talbec, Criss Cross Man, Cape Horn, Major Jay.

8e course : Kalinago, Cula, Dark Force, Jack Dempsey.

Changement de harnachements

1e course : LIVIDUS (101) : Pricker off, Drop Noseband again, LORD WELLINGTON (108) : Pricker off, Tongue Tie again, Side Winkers 1st time.

2e course : KENTUCKY BLUEGRASS (204) : Side Winkers again, THE BRASS BELL (206) : Noseband off, Blinkers 1st time, MASAAR (209) : Side Winkers & Drop Noseband off.

3e course : CULA (301) : Drop Noseband again, A P STRIKE (305) : Blinkers off, Nicholson Bit 1st time, VINTAGE ANGEL (309) : Blinkers off.s

4e course : KEMAL KAVUR (401) : Side Winkers 1st time, NO RESISTANCE (402) : Side Winkers off, Blinkers again, ACT OF LOYALTY (404) : Side Winkers 1st time, LE CLOS (406) : Drop Noseband 1st time, BEACH IN A BOTTLE (408) : Noseband off, Side Winkers again,

5e course : MOONLLIGHT RUNNER (501) : Blinkers off, NOAH’S ARK (507) : Blinkers & Noseband off, Side Winkers 1st time, SOWETO MOON (508) : Side Winkers 1st time.

7e course : MELSON (703) : Side Winkers off, Blinkers again, WANTED MAN (710) : Pricker 1st time.

8e course : ASPARA (805) : Side Winkers off, Blinkers 1st time, SEVEN LEAGUE BOOTS (708) : Blinkers off.

Bonne impression

1e course : Lividus, Mighty Lion, Ruby Rocker, Marine Sky, Pageantry

2e course : Chap Trap, Kash Is King, Kentucky Bluegrass, The Brass Bell, Magic Jay

3e course : Rock On Geordies, Tweak The Wind, Dark Force, Midnight Man, Gstaad

4e course : No Resistance, New Star, Act Of Loyalty, Bandido Caballero, Le Clos, Roving Jet, Talbec

5e course : Winter Is Coming, Burg, Soldier’s Code, Noah’s Ark, Soweto Moon, Strum

6e course : Hard Day’s Night, Kingmambo’s Legacy, Everest, Speed Limit, Argun, Ready To Attack, Awesome Adam, Ole Gunnar

7e course : Gameloft, In Your Dreams, Melson, Rogue Runner, Steal A March, Argo Solo, Kalinago, Prince George, Wanted Man

8e course : Cape Horn, Shreya’s Star, Burwaaz, Major Jay, Mount Fuji, Rebel Alliance

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

Chap Trap

Act Of Loyalty

Hard Day’s Night

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

Pageantry

Kentucky Bluegrass

Rock On Geordies

New Star

Burg

Argun

Steal A March

Mount Fuji

ROVING BANKER

Put Foot Singe

Magic Jay

Midnight Man

No Resistance

Strum

Ready To Attack

Wanted Man

Shreya’s Star

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Pageantry (P)

Chap Trap (W)

Rock On Geordies (P)

Act Of Loyalty (W)

Burg (P)

Hard Day’s Night (W)

Steal A March (W)

Mount Fuji (P)