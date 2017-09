To follow this week

Ramaas, Zagazig, Seeking The Dream, Roman Silvanus, Prince Of Arabia et Galtero sont les chevaux que nous avions repérés la dernière fois. Ramaas avait été sollicité pour surmonter le handicap de sa ligne extérieure et se porter en tête. Par la suite, il n’avait offert aucune résistance à son compagnon d’entraînement qui avait pris le relais. N’avait pas été en mesure de changer de vitesse dans l’emballage final, mais s’était montré accrocheur pour compléter le podium. Zagazig s’était élancé correctement pour vite se placer sur le flanc du favori. Il était parvenu à trouver les barres au premier passage du but, mais avait éprouvé des difficultés à suivre et avait perdu graduellement sa position pour se retrouver avant-dernier à l’entrée de la ligne droite finale. Mais il s’était quelque peu rapproché sur la fin pour gagner quelques rangs. Seeking The Dream était aligné dans une valeur trop relevée pour ses aptitudes. En fait, il avait été entraîné pour un parcours rallongé, mais avait été délaissé au profit d’Avail lors de la 20e journée. Il s’était contenté d’une course tranquille et n’a pas vraiment fait sentir sa présence. Roman Silvanus s’était avéré difficile à intégrer sa stalle et s’était élancé lentement. Longtemps aperçu parmi les derniers côté corde, il s’était vivement rapproché à l’entrée de la ligne droite. Son jockey avait changé sa cravache de main et par la suite, il ne l’avait pas piloté pas avec son style habituel. Prince Of Arabia reprenait la compétition. Le parcours du jour était visiblement trop court pour ses aptitudes et le rythme de la course était à son désavantage. Malgré cela, il avait terminé sur une plaisante note. Galtero transpirait beaucoup avant la course et avait fait des difficultés pour intégrer sa stalle. Parti lentement, il avait longtemps été aperçu en avant-dernière position. Il avait attendu la ligne droite finale pour faire son effort et avait réalisé une fin de course honorable pour gagner quelques rangs.

Retraits

1e course : Jullidar, Prince Ariano, Prince Of Arabia, Bright Shining

2e course : Talbec, AVail, Seven Oceans

3e course : Hililyhililyhilo, Cavallino, Imperial Dancer, Galtero, All Magic, Bellicosity, Brachetto

4e course : Nil

5e course : Belong To Me, Dreamforest, Netflix, Rap Attack

6e course : Kingmambo’s Legacy

7e course : Elysian Park, Golden Ball, Imperial Dancer, Chester’s Wish, In The Trenches, Marron, The Deacon, Rock Hard, Sierra Redwood, Dark Liability, Max The Man

8e course : Seven League Boots, Carson City, Rob’s Jewel, Declarator, Shield Of Thunder, Anton Ruskin, Gold Medalist, Max The Man, Ramaas, Zagazig

9e course : Seven League Boots, League Of Legends, Marron, The Deacon, Rob’s Jewel, Seven Carat, Dark Liability, Jullidar, Nadas, Craftsman, Ramaas, Zagazig

Changent de harnachements

1e course : SEA PASS (102) : Blinkers off, Side Winkers 1st time, ANAFESTO (107) : Blinkers & Tongue Tie off, Side Winkers again.

2e course : PRINCE ARIANO (207) : Blinkers again.

3e course : NORDIC STORM (302) : Blinkers & Noseband 1st time, PROMISSORY (304) : Noseband off, Blinkers again, MEGAHMUTI (308) : Side Winkers 1st time.

4e course : NETFLIX (403) : Pacifiers 1st time, OLYMPIC BOLT (404) : Blinkers off, RAP ATTACK (405) : Blinkers again, JAMA (406) : Tongue Tie 1st time.

5e course : BOUCLETTE TOP (503) : Blinkers off, KINGMAMBO’S LEGACY (507) : Dop Noseband off, OPEN HEIR (508) : Blinkers off.

6e course : SCOTSNOG (602) : Tongue Tie 1st time, DISCO AL (606) : Side Winkers 1st time, QATAR SPRINGS (608) : Tongue Tie & Noseband 1st time, MOUNTAIN MASTER (611) : Blinkers off, Side Winkers 1st time.

7e course : GALTERO (703) : Blinkers 1st time, MIGHTY HASH (709) : Blinkers 1st time.

8e course : LEAGUE OF LEGENDS (801) : Drop Noseband 1st time, THE DEACON (803) : Side Winkers off, Blinkers again, ROCK HARD (804) : Noseband off, Blinkers & Tongue Bit 1st time, DARK LIABILITY (805) : Drop Noseband again

9e course : MAX THE MAN (907) : Side Winkers off

