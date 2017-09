To follow this week

Ramaas et Kash Is King sont les chevaux que nous avions repérés la dernière fois. Ramaas avait tiré profit de sa première ligne pour s’emparer de la position tête et corde, mais s’était montré ardent dans le premier tournant vu qu’il avait été quelque peu repris par son jockey, et il avait facilement cédé le commandement. Il s’était inflitré à la corde dans la ligne droite finale, mais en raison de sa débauche d’énergie initiale, il lui a manqué de punch pour finir. Pour ses débuts, Kash Is King s’était élancé prudemment de sa ligne extérieure pour suivre parmi les derniers. Il avait tenté de s’amener au milieu de la piste dans la ligne d’arrivée, mais s’était retrouvé derrière un rideau de chevaux et avait du être dirigé à l’extérieur afin d’obtenir le passage. Il n’avait toutefois pu prolonger son effort, car le but était arrivé trop tôt pour lui.

Retraits

1e course : Marine Sky

2e course : Golden Ball, Rebel Alliance, Brave Leader, Mexican Sun

3e course : Evergreen, Wavebreaker, Maestro’s Salute, Elysian Park, Golden Ball, Kalinago, Pajama Party, Chester’s Wish

4e course : Parker, Dealer’s Charm

5e course : Streetbouncer, Fortissimo, Mr Bond, Strum, Maestro’s Salute

6e course : Racing For Fun

7e course : Commodus

8e course : Redwood Valley, Rock Hard, Dark Force, Zagazig, Charles My Boy, Ramaas, King’s Salute, Bridegroom Bertie

Ils changent de harnachements

1e course : BRIDEGROOM BERTIES (101) : Tongue Tie off.

3e course : VALERIN (302) : Visors off, Side Winkers & Tongue Tie again, AL DANGEUR (306) : Side Winkers off, HEART OF DARKNESS (307) : Blinkers again, IMPERIAL DANCER (310) : Blinkers again.

4e course : EMAAR (407) : Blinkers again.

5e course : SOWETO MOON (507) : Side Winkers off.

8e course : REBEL ALLIANCE (801) : Blinkers 1st time, MEXICAN SUN (804) : Noseband off, Tongue Bit 1st time, LAUGHISTHEANSWER (806) : Blinkers again, POWDER KEG (810) : Noseband 1st time.

Bonne impression

1e course : Bridegroom Bertie, Colour Of Courage, Yoda Man, Lividus, Ruby Rocker

2e course : Kalinago, Night Chapel, Mount Fuji, Black Parrot, Dark Force

3e course : Dealer’s Charm, Prince Lateral, Melson, Al Dangeur, Glorious Goodwood

4e course : Kemal Kavur, New Star, Charleston Hero, Emaar

5e course : Donnie Brasco, Victory Team, Moonlight Runner, Beluga, Racing For Fun, Soweto Moon

6e course : Unbridled Joy, Oomph, Belenos, Candy Rock, New Hampshire, Act Of Loyalty, Fortissimo

7e course : Redwood Valley, Kimberley, Zagazig, Prince Of Arabia, Ramaas

8e course : Rebel Alliance, Brave Leader, Logan, Bezamod, Laughistheanswer, Kash Is King

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

Mount Fuji

Charleston Hero

Act Of Loyalty

Redwood Valley

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

Yoda Man

Dark Force

Prince Lateral

New Star

Victory Team

Oomph

Kimberley

Logan

ROVING BANKER

Ruby Rocker

Kalinago

Melson

Emaar

Victory Team

Unbridled Joy

Zagazig

Brave Leader

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Yoda Man (P)

Mount Fuji (W)

Prince Lateral (P)

Charleston Hero (W)

Victory Team (P)

Act Of Loyalty (W)

Redwood Valley (W)

Logan (P)