To follow this week

Suzie’s Arrow et Chosen Path sont les chevaux que nous avions repérés la dernière fois. Suzie’s Arrow en était à sa première course de la saison, et ce, sur un parcours qui était trop court pour ses aptitudes. Comme on pouvait s’y attendre, il s’était retrouvé à l’arrière-garde au début du parcours. Il a aussi été condamné à courir en épaisseur durant la première partie de la course. Il s’est bien emmené par la suite pour terminer sur une plaisante note, même s’il a perdu un fer en course. Chosen Path paraissait un peu light pour ses débuts sur noter turf. Il avait fait des siennes dans sa stalle peu avant le départ et s’était élancé maladroitement. Il avait dû être repris dans le dernier virage lorsqu’In The Trenches avait été redirigé à l’intérieur. Il ne s’était pas montré assez percutant pour disputer la victoire, mais avait conclu honorablement pour compléter le podium.

Retraits

1e course : Marron, Al Firenze, The Deacon, Midnight Man, Dark Liability, Power Dive, Max The Man

2e course : Aspara, Rock On, Captain’s Orders, Noordhoek Ice

3e course : Chosen Path, Golden Ball, Apple Jack, Zen Master, Marron, My Boy Willie, Rock Hard, Sierra Redwood, Raheeb

4e course : Mambo

5e course : Evergreen, Gameloft, In Your Dreams

6e course : Ready To Attack

7e course : Cape Horn, Don’t Tell Mama, Wow Holiday, Ocean Drive South, Blunderbuss, Ready For Take Off, Al Firenze, Raheeb

8e course : Kentucky Bluegrass, Chap Trap, Nadas, Power Dive, Gondwana, What’s News, Captain Nero

Changement de harnachements

1e course : ZEN MASTER (102) : Side Winkers off, Blinkers again, APRES SKI (106) : Blinkers first time, ROCK ON (108) : Blinkers off, Drop Noseband 1st time.

2e course : LEAGUE OF LEGENDS (201) : Drop Noseband off, CARSON CITY (203) : Blinkers off, THE DEACON : Blinkers off, Pacifiers & Nose Band again. Tongue Tie 1st time, DARK LIABILITY (206) : Nose Band again.

3e course : GALTERO (304) : Blinkers off, Earplugs 1st time, STREETBOY (307) : Drop Noseband off.

4e course : STEAL A MARCH (407): Drop Nose Band off.

6e course : EVEREST (602) : Side Winkers off, Pacifiers 1st time, BELONG TO ME (604) : Drop Nose Band off, OLE GUNNAR (606) : Drop Nose Band off, Tongue Tie 1st time, MEMPHIS MAFIA (607) Blinkers again, Noseband 1st time, SHEER TROUBLE (6010) : Side Winkers off.

7e course : CHOSEN PATH (701) : Side Winkers 1st Time.

8e course : MY MAN ALEX (801) : Head Band off, Nose Band again, WITHOUT A DOUBT (802) Ear Plugs 1st time, MOJO G (806) : Side Winkers & Noseband off, Pacifiers & Tongue Tie again.

Bonne impression

1e course : Ready For Take Off, Zen Master, Aspara, Après Ski, Sierra Redwood, Arctic Flyer

2e course : League Of Legends, Rock Hard, The Deacon, Bezamod, Kentucky Bluegrass

3e course : Cape Horn, Mambo, Galtero, Ocean Drive South

4e course : Maestro’s Salute, Gameloft, In Your Dreams, Kurundu, Steal A March, Suzie’s Arrow

5e course : Nottinghamshire, Strum, Forward Drive, Sunset Breeze, Glen Coco, Promissory

6e course : Everest, Entree, Ole Gunnar, Pierneef, Ryder Cup

7e course : Chosen Path, Golden Ball, Plain Of Wisdom, Prince George, Apple Jack, All Magic

8e course : My Man Alex, Without A Doubt, Halabaloo, New Golden Age, Captain’s Orders, Noordhoek Ice

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

Sierra Redwood

Golden Ball

Without A Doubt

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

Ready For Take Off

Kentucky Bluegrass

Cape Horn

After Midnight

Glen Coco

Pierneef

Chosen Path

Newsman

ROVING BANKER

Aspara

Bezamod

Ocean Drive South

Suzie’s Arrow

Nottinghamshire

Everest

In The Trenches

Noordhoek Ice

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Sierra Redwood (W)

Kentucky Bluegrass (P)

Cape Horn (P)

After Midnight (P)

Nottinghamshire (P)

Everest (P)

Golden Ball (W)

Without A Doubt (W)