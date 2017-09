To follow this week

Buffalo Trip et Midnight Man sont les chevaux que nous avions repérés la dernière fois. Buffalo Trip avait encore pris du poids sur la balance. Vu la présence de plusieurs chevaux rapides à son extérieur, il s’était élancé prudemment avant d’être placé à l’arrière-garde. Son jockey s’était montré hésitant sur quelques foulées à environ 150m du but lorsqu’il a vu le mouvement à l’extérieur de Jolie Roger, mais il a conclu honorablement pour gagner quelques rangs. Midnight Man s’était montré difficile derrière les stalles et avait été lent au départ. Il n’était malgré tout pas trop mal placé durant la course, mais il semble qu’il avait été desservi par l’état du terrain, car il ne s’était pas bien étendu en fin de parcours.

Retraits

1e course : Al Hamd, Gold Medalist

2e course : Seven Oceans, Commodus

3e course : Final Cup, In Your Face, Chap Trap, Gstaad, Rum Tum Tugger, Billy Bojangles, Craftsman, Gondwana, Charles My Boy, Social Network, Bridegroom Bertie, Magic Jay

4e course : Down Under, Ice Run

5e course : Unbridled Joy, Sir Ear Grey, Streetbouncer

6e course : Ernie, Kremlin Captain, Reim, Scotsnoog, Nordic Warrior, Split The Breeze, Nation Builder, Silver Bluff

7e course : Plain Of Wisdom, Together Forever, Varadiso, Dark Force

Changent de harnachements

1e course : SARACEN KING (104) : Side Winkers 1st time, KING’S SALUTE (105) : Side Winkers 1st time.

2e course : PRIDE ROCK (202) : Side Winkers 1st time, REBEL ALLIANCE (204) : Blinkers off.

3e course : RIGHT TO TANGO (306) : Blinkers, Noseband & Ear Plugs again

4e course : LE CLOS (308) : Drop Nosenband off, Blinkers 1st time.

6e course : EASY LOVER (606) : Side Winkers 1st time

7e course : MARRON (703) : Tongue Tie 1st time, MIDNIGHT MAN (708) : Drop Noseband 1st time.

Bonne impression

1e course : Birds Eye Blue, In Your Face, Raheeb

2e course : Jullidar, Pride Rock, Rock On Geordies, Rebel Alliance, Ramaas, Swinging Captain

3e course : The Brass Bell, Captain’s Cronicle, Powder Keg, Vintage Angel, Starspangledbanner

4e course : Jolie Roger, Noah’s Ark, Aware, No Resistance, Le Clos, Talbec

5e course : Gharbee, Mr Leyend, Seven Fountains, Netflix, Lee’s Star

6e course : Beat The Retreat, Speed Limit, Karraar, Black Tractor, Hard Day’s Night, Ready To Attack

7e course : Baron Bellet, Marron, Rob’s Jewel, Blue Jeans, Midnight Man

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

Birds Eye View

The Brass Bell

Lee’s Star

Beat The Retreat

Rob’s Jewel

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

In Your Face

Jullidar

Right To Tango

Aware

Gharbee

Black Tractor

Rumbullion

ROVING BANKER

Final Cup

Swinging Captain

Captain’s Cronicle

No Resistance

Tanjiro

Speed Limit

Marron

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Birds Eye View (W)

Jullidar (P)

The Brass Bell (W)

Aware (P)

Lee’s Star (W)

Beat The Retreat (W)

Rob’s Jewel (W)