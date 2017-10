To follow this week

Al Hamd et Rum Tum Tugger sont les chevaux que nous avions repérés la dernière fois. Al Hamd n’était visiblement pas fin prêt physiquement à l’heure des présentations et les 1500m n’étaient sans doute pas ce dont il avait besoin pour des débuts. Il avait suivi tranquillement dans le sillage des meneurs. Il avait été sollicité à l’entrée de la ligne droite, mais son jockey s’était montré moins convaincant à partir des 200m. Par la suite, il a été gêné à 100m du but. Rum Tum Tugger avait paru plus à son affaire à l’entraînement. Il avait trouvé une assez bonne position dans le parcours et s’était bien amené dans le dernier tournant. Toutefois, il lui avait manqué un petit plus pour retourner la situation en sa faveur.

Retraits

1e course : Mighty Lion, Captain Nero

2e course : Saracen King, King’s Salute

3e course : Jullidar, Pride Rock

4e course : Le Clos, Rogue Runner, Top Of The Rock, Rumbullion, Baron Bellet

5e course : Beat The Retreat, Kremlin Captain, Prince Of Thieves, Black Tractor, Easy Lover, Captain Magpie, Elite Class, Ready To Attack, Alpha Pegasi, Chinese Gold, Silver Bluff, The Tripster, Clifton Surf

6e course : Beat The Retreat, Ernie, One Cool Dude, Reim, Scotsnog, Nordic Warrior, Black Tractor, Easy Lover, Split The Breeze, Ready To Attack, Alpha Pegasi, Chinese Gold, Nation Builder, Chosen Dash, Clifton Surf

7e course : Candy Rock, Netflix, Lee’s Star, Navistar, Buffalo Trip, Jolie Roger

8e course : Power Dive, Shield Of Thunder, The Brass Bell, Captain’s Cronicle, Euroklidon, Powder Keg, Right To Tango, Vintage Angel, Secret Idea, Smitten, Starspangledbanner

Changent de harnachements

1e course : HAVANA BREEZE (103) : Blinkers 1st time, SPIN A COIN (108) : Blinkers again, Noseband 1st time, MARINE SKY (110) : Pacifiers & Noseband off.

2e course : GOLD MEDALIST (202) : Blinkers off, Noseband again, GONDWANA (205) : Side Winkers 1st time.

3e course : SEEKING THE DREAM (303) : Side Winkers again.

5e course : CHOSEN DASH (508) : Blinkers off

7e course : SIR EARL GREY (702) : Blinkers off, Noseband again, WINTER IS COMING (704) : Blinkers 1st time

Bonne impression

1e course : Bridegroom Bertie, Caracal, Montante, Commodus, Young Royal, Lividus, Marine Sky

2e course : Al Hamd, Gold Medalist, Euroklidon, Gondwana, St Arnault

3e course : Seven League Boots, Seeking The Dream, Declarator

4e course : Ice Run, Antwerp, Plain Of Wisdom

5e course : Ernie, One Cool Dude, Nordic Warrior, Nation Builder, Chosen Dash

6e course : Kremlin Captain, Prince Of Thieves, Captain Magpie, Elite Class

7e course : Sir Earl Grey, Burg, Five Star Rock, Jama

8e course : Red China, Chap Trap, Rum Tum Tugger, Craftsman, Social Network

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

Birds Eye View

The Brass Bell

Lee’s Star

Beat The Retreat

Rob’s Jewel

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

In Your Face

Jullidar

Right To Tango

Aware

Gharbee

Black Tractor

Rumbullion

ROVING BANKER

Final Cup

Swinging Captain

Captain’s Cronicle

No Resistance

Tanjiro

Speed Limit

Marron

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Birds Eye View (W)

Jullidar (P)

The Brass Bell (W)

Aware (P)

Lee’s Star (W)

Beat The Retreat (W)

Rob’s Jewel (W)