To follow this week

Birds Eye View, Midnight Man, Schachar et Moonlight Runner sont les chevaux que nous avions repérés la dernière fois. La course de Birds Eye View doit être ignorée, car son jockey s’est montré peu inspiré en insistant pour le commandement. Ce qui fait qu’il s’était effacé dans la ligne d’arrivée. Midnight Man s’était élancé maladroitement, et de son couloir extérieur, il avait été ramené sur les barres en queue de peloton. Il avait été dirigé à l’intérieur afin d’obtenir le passage suite au changement de trajectoire d’un adversaire. Il n’avait pu inquiéter le favori, mais avait terminé en force pour compléter le podium. Schachar n’avait pas eu le meilleur des départs et s’était retrouvé plus en retrait que prévu. Malgré le déplacement de la selle de son cavalier, il avait conclu honorablement pour prendre la quatrième place. Moonlight Runner avait été repris après s’être montré lent au départ, lui qui préfère la position tête et corde. Il s’est montré ardent durant une bonne partie du parcours et n’avait pu bien s’exprimer par la suite.

Retraits

1e course : Prince Ariano

2e course : Chester’s Wish, Declarator, Rebel Alliance

3e course : Marron, Birds Eye View, Captain Rockhopper, Gold Medalist, Laughistheanswer, A P Strike, Kentucky Bluegrass, Saracen King

4e course : Down Under, Valerin, Rob’s Jewel

5e course : Beluga, Soldier’s Code

6e course : Captain Magpie, Belenos, Beluga

7e course : Our Jet, Prince Lateral, Seeking The Dream

8e course : Red China, In Your Face, Laughistheanswer, Seventh Speed, MExican Sun, Gstaad, Jungle Path

Harnachements

1e course : LINE OF SIGHT (105) : Ear Plugs 1st time.

2e course : SEEKING THE DREAM (204) : Side Winkers off, Blinkers 1st time.

3e course : IT DOES’T MATTER (301) : Blinkers off, SINGITA SWENI (303) : Side Winkers off, Tongue Tie again, MIDNIGHT MAN (309) : Side Winkers & Ear Plugs 1st time.

4e course : NO RESISTANCE (404) : Blinkers off, Noseband again.

5e course : BELENOS (501) : Drop Noseband 1st time, NOTTINGHAMSHIRE (502) : Noseband off, Side Winkers & Drop Noseband 1st time.

6e course : ARGUN (603) : Side Winkers off, Blinkers 1st time, SOLDIER’S CODE (609) : Noseband 1st time.

7e course : LE CLOS (703) : Tongue Tie again, ANTWERT (706) : Drop Noseband off, Tongue Tie again, MARRON (709) : Drop Noseband 1st time.

8e course : A P STRIKE (803) : Nicholson bit off, Drop Noseband again, MY MAN ALEX (805) : Ear Plugs off, GONDWANA (807) : Side Winkers off.

Bonne impression

1e course : Rebel Alliance, Birds Eye View, Gold Medalist, Line Of Sight, Starsky

2e course : Suzie’s Arrow, Brave Leader, Seeking The Dream, Bezamod, Swinging Captain

3e course : Zen Master, The Brass Bell, Dark Froce, Street Boy, Après Ski, Midnight Man, Red China

4e course : Jolie Roger, No Resistance, New Star, Schachar, Our Jet

5e course : Belenos, Nottinghamshire, Lee’s Star, Moonlight Runner, Navistar, Down Under

6e course : Elite Class, Argun, Entree, Memphis Mafia, Unbridled Joy, Do Be Snappy

7e course : Forward Drive, Ocean Drive South, Steal A march, Antwerp, Rob’s Jewel, Wow Holiday

8e course : Power Dive, Kenrucky Bluegrass, My Man Alex, Saracen King, Billy Bojangles, Social Network

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

The Brass Bell

Lee’s Star

Rob’s Jewel

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

Rebel Alliance

Swinging Captain

Midnight Man

New Star

Moonlight Runner

Argun

Antwerp

Kentucky Bluegrass

ROVING BANKER

Gold Medalist

Brave Leader

Red China

No Resistance

Nottinghamshire

Entrée

Steal A March

Social Network

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Gold Medalist (P)

Swinging Captain (P)

The Brass Bell (W)

No Resistance (P)

Lee’s Star (W)

Argun (P)

Rob’s Jewel (W)

Social Network (P)