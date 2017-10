To follow this week

Soweto Moon et In Your Dreams sont les chevaux que nous avions repérés la dernière fois. Soweto Moon avait profité de sa ligne intérieure pour se positionner dans le dos du meneur. Ayant bénéficié d’un parcours en or, on le pensait capable de refaire son retard sur le futur gagnant dans la ligne d’arrivée, mais il n’avait pas bénéficié d’une monte assez puissante pour disputer la victoire. In Your Dreams avait pointé à l’ouverture des boîtes pour se retrouver à l'arrière-garde, lui qui affectionne la course avec le pas. Il avait été forcé en troisième épaisseur à partir des 1000m et avait été contraint de faire encore plus les extérieurs à partir de la rue du gouvernement. Malgré ses déboires, il avait conclu honorablement pour gagner quelques rangs.

Retraits

1e course : Ready For Take Off, Jullidar, In The Trenches, Rock Hard, Bellicosity

2e course : In Your Face

3e course : Promissory, Dancer, Var’s Dream, Varadiso

4e course : New Hampshire, Dancer, Ice Run

5e course : Tandragee, Prince Of Thieves, Easy Lover, Ready To Attack

6e course : Captain Magpie

7e course : Act Of Valor

8e course : It Doesn’t Matter, Zen Master

Changent de harnachements

1e course : IT DOESN’T MATTER (101) : Blinkers off, ZEN MASTER (102) : Blinkers off, Side Winkers 1st time, THE DEACON (105) : Pacifiers & Tongue Tie off, IT’S MY PARTY (107) : Tongue Tie & Drop Noseband 1st time.

2e course : WAVEBREAKER (202) : Drop Noseband off, Ear Plugs 1st time, BELLICOSITY (208) : Ear Plugs off.

3e course : NOAH’S ARK (305) : Side Winkers off, Blinkers & Noseband again.

4e course : VAR’S DREAM (408) : Noseband 1st time.

5e course : THRUST (507) : Side Winkers & Noseband 1st time.

6e course : KREMLIN CAPTAIN (612): Blinkers again.

7e course : BEACH IN A BOTTLE (705): Side Winkers off, Blinkers again.

8e course : KIMBERLEY (804): Noseband off, Side Winkers 1st time.

Bonne impressions

1e course : It Doesn’t Matter, Zen Master, Political Power, It’s My Party, Ice Emperor, In Your Face

2e course : Mount Hillaby, Wavebreaker, Rogue Runner, Varadiso, Act Of Valor, Bellicosity

3e course : Soweto Moon, Sunset Breeze, Answeringenesis, Fort Ozark, Ice Run, Global Flyer

4e course : Silver Bluff, Five Star Rock, Promissory, Var’s Dream

5e course : Ernie, Nordic Warrior, Charles Lytton, Mootahadee, Step To Fame, Thrust, Victory Team

6e course : Tandragee, Enaad, Prince Of Thieves, Karraar, Scotsnog, Ready To Attack, Oomph

7e course : Elysian Park, Beach In A Bottle, Imperial Dancer, Ready To Take Off

8e course : Jullidar, Redwood Valley, Kimberley, Rock Hard, Without A Doubt, Euroklidon

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

Varadiso

Ice Run

Enaad

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

Political Power

Act Of Valor

Sunset Breeze

Promissory

Victory Team

Karraar

Imperial Dancer

Jullidar

ROVING BANKER

It’s My Party

Wavebreaker

Answeringenesis

Five Star Rock

Nordic Warrior

Tandragee

Ready For Take Off

Euroklidon

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Political Power (P)

Varadiso (W)

Ice Run (W)

Promissory (P)

Victory Team (P)

Enaad (W)

Imperial Dancer (P)

Jullidar (P)