To follow this week

Havana Breeze, Nordic Storm, Tanjiro et Flower Blue sont les chevaux que nous avions repérés la dernière fois. L’apport des œillères avait été bénéfique à Havana Breeze, qui s’est montré plus concentré durant la course. Il se peut également que le parcours rallongé ait plaidé en sa faveur. Il faut retenir qu’il avait réalisé les meilleurs derniers 600 mètres. Parti lentement, le jockey de Nordic Storm l’avait placé tranquillement à l’arrière-garde côté corde. Il s’est rapproché à l’extérieur d’In The Loop dans la dernière courbe avant de s’amener au milieu de la piste. Il aurait pu terminer plus près du vainqueur malgré la timide offensive de son jockey s’il n’avait pas dû être repris à environ 65m du but suite au changement de trajectoire de Glen Coco. Tanjiro n’avait pas été judicieusement piloté par Ioannis Poullis, qui lui avait demandé d’accélérer tôt dans le parcours. Ce qui fait qu’il s’était dépensé prématurément et n’avait pu produire l’accélération qu’on attendait de lui. Les 1500m étaient visiblement trop longs pour les débuts de Flower Blue, qui est un petit gabarit, d’autant qu’il n’avait jamais été aligné au-delà des 1400m dans son pays d’origine. Il avait tenté de tirer profit de son poids plume pour prendre le train à son compte, mais avait été contraint de suivre sur l’arrière-main d’After Midnight. Malgré son parcours compliqué, il s’était montré accrocheur pour la troisième place.

Retraits

1e course : Laughistheanswer, Rasta Rebel, Wing Man, Prince Ariano, Roman Silvanus, Noordhoek Ice, Cratfsman, Gstaad, New Golden Age, Pimpernel, Bridegroom Bertie, Havana Breeze, Bright Shining.

2e course : Laughistheanswer, Kash Is King, Halabaloo, Sea Pass, New Golden Age, Powder Keg, Prince Of Arabia, Vintage Angel, St Arnault, Black Gambit, Commodus, Spin A Coin, Mighty Lion.

3e course : Talbec, Emblem Royale, Raheeb.

4e course : Avail, Seeking The Dream.

5e course : Bono Vox.

6e course : Independence.

7e course : Fleetfox, In The Trenches, Supreme Power, Special Secret

8e course : Saracen King, Smitten

Changent de harnachements

1e course : KASH IS KING (101) : Tongue Tie 1st time.

2e course : PRINCE ARIANO (203) : Tongue Tie off, Dropnoseband 1st time.

3e course : CULA (305) : Blinkers again, MAMBO (308) : Blinkers & Noseband off.

4e course : TALBEC (406) : Blinkers 1st time.

5e course : OLE GUNNAR (502) : Noseband off, Pacifiers 1st time.

6e course : BOUCLETTE TOP (602) : Blinkers again, Dropnoseband 1st time.

7e course : FLOWER BLUE (705) : Blinkers 1st time, ASPARA (706) : Noseband again, BLUE JEANS (708) : Blinkers again, MIDNIGHT MAN (709) : Side Winkers off.

8e course : BRIDEGROOM BERTIE (801) : Drop Noseband 1st time, RUM TUM TUGGER (803) : Blinkers again, MONTANTE (805) : Drop Noseband again, STARSPANGLED BANNER (810) : Side Winkers off, Blinkers 1st time.

Bonne impressions

1e course : Halabaloo, Sea Pass, Prince Of Arabia, Vintage Angel, St Arnault, Commodus, Spin A Coin

2e course : Wing Man, Noordhoek Ice, Havana Breeze, Bright Shining

3e course : Antwerp, Steal A March, After Midnight, Cula, Chester’s Wish

4e course : Bono Vox, Kurundu, New Star, Nordic Storm, Talbec

5e course : Independence, Silver Snaffles, Tanjiro, Greys Inn Control

6 e course : Solar Star, Dawn Raid, Disco Al, Kingmambo’s Legacy

7e course : Chap Trap, Seven Carat, Flower Blue, Aspara, Raheeb, Blue Jeans, Midnight Man, Spun Out

8e course : Bridegroom Bertie, Ruby Rocker, Rum Tum Tugger, Storm Clipper, Montante, Yoda Man, Black Gambit, Newsman

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

Talbec

Disco Al

Raheeb

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

Halabaloo

Roman Silvanus

Avail

New Star

Tanjiro

Dawn Raid

Chap Trap

Ruby Rocker

ROVING BANKER

Sea Pass

Noordhoek Ice

Cula

Emblem Royale

Silver Snaffles

Kingmambo’s Legacy

Flower Blue

Yoda Man

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Sea Pass (P)

Noordhoek Ice (P)

Avail (P)

Talbec (W)

Silver Snaffles (P)

Disco Al (W)

Raheeb (W)

Ruby Rocker (P)