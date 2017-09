FONCTION PUBLIQUE: Former les fonctionnaires à un service de meilleure qualité

Quelque 225 fonctionnaires ont bénéficié d’une formation organisée par le ministère de la Fonction publique et l’Open University of Mauritius en vue de développer leurs compétences, et ainsi améliorer le service dans la fonction publique. La remise de prix s’est tenue mardi matin au Sir Harilall Vaghjee Hall, à Port-Louis.

Les fonctionnaires issus de divers ministères et départements ont été formés dans trois domaines, Effective Office Management and Supervision, Advanced Secretarial Course et Management Support Office.

« L’apprentissage n’est pas une tâche facile », a affirmé le Dr Kaviraj Sukon, directeur général de l’Open University of Mauritius. Si les cours ont été taillés sur mesure après des discussions avec les concernés, les fonctionnaires ont quand même éprouvé des difficultés concernant les statistiques. Lors de cette cérémonie, le directeur général a évoqué quatre éléments observés chez un CEO à succès, à savoir la prise de décision rapide et convaincante, l’adaptation sans montrer de résistance, s’engager avec les employés et partager de manière fiable après avoir goûté au succès. « Il faut continuer à poursuivre l’excellence et produire des résultats de manière constante », dit-il.

Eddy Boissézon, ministre de la Fonction publique, a indiqué que la formation face à face ainsi que celle en ligne seront offertes aux officiers de la fonction publique. Il ajoute que des postes vacants « existent toujours » dans la fonction publique. « Plus de 7 000 personnes seront recrutées pour différents postes », soutient-il. Ces cours d’un an étaient composés de sessions face à face et en ligne. Les fonctionnaires ayant suivi ces cours comprenaient également ceux qui ont des engagements familiaux.