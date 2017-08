FONCTION PUBLIQUE—Inclusive leadership : valoriser l'apport de chaque fonctionnaire

Maurice sera confrontée à des défis socio-économiques auxquels les leaders de la fonction publique devront, dès maintenant, se préparer à trouver des solutions. Un atelier de travail sur “l'Inclusive leadership” est donc tenu en ce moment par le Civil Service College, le but étant d'offrir un meilleur service à la communauté.

L'incidence du faible taux de naissances sur la main-d'œuvre dans les années à venir ainsi que l'écart grandissant entre les riches et les pauvres sont les facteurs poussant le Civil Service College à réfléchir sur des moyens pour que le pays puisse réaliser son objectif d'être une économie à revenus élevés. L'apport de chaque fonctionnaire à travers un leadership inclusif se présente comme une voie sur laquelle doivent se pencher les senior managers de la fonction publique.

Un atelier de travail organisé par le Civil Service College Mauritius sur “l'Inclusive Leadership” se tient actuellement à l'hôtel Intercontinental, à Balaclava, et réunit différents responsables de ministères et départements du gouvernement. Ces derniers sont conviés à renverser une situation qui pourrait fragiliser l'économie du pays à l'avenir. Intervenant lors de l'ouverture de cet atelier hier matin, Eddy Boissezon, ministre du Service civil, a estimé qu'un leadership inclusif pourra aider Maurice à améliorer sa performance économique. « Le leadership inclusif se définit par les contributions de toutes les parties prenantes dans la communauté ou l'entreprise. On réunit tout le monde autour d'une même table et on donne de l'importance à la contribution de la personne », a-t-il déclaré.

Selon le ministre, les leaders qui incluent tout le personnel sont capables d'adapter leur style de leadership à n’importe quelle situation. Il ajoute que le rôle des leaders a changé. « Le leader doit pouvoir réunir tout le monde autour de lui », observe-t-il. Si auparavant les responsables de la fonction publique opéraient à leur manière, le ministre indique qu'il est désormais primordial d'intégrer tous les employés pour qu'ils puissent avoir droit à la parole, mais également à partager leurs opinions. Pour le ministre, l'une des qualités qui devra se manifester chez le leader est « la patience ».

À travers “l'Inclusive Leadership”, Eddy Boissezon demande que les leaders « rejettent la pensée défaitiste » et qu'ils développent l'attitude d'être toujours gagnants. « Il nous faut développer la résilience et réaliser notre objectif. » Afin que les leaders puissent inculquer les valeurs nécessaires pour que la fonction publique puisse se démarquer à travers son service, le ministre avance qu'ils doivent être « plus proches de ceux qui sont derrière eux » dans la hiérarchie. Le leader, dit-il, ne doit plus être « commanding », mais « plutôt réunir ses troupes à chaque prise de décision ».

« Au lieu d'être un commandant dans son bureau, il faut une approche plus participative et savoir quelles sont leurs forces et faiblesses », relève-t-il, ajoutant que cela permettra d'accroître la force de certains employés et aidera ceux qui présentent des faiblesses. « De cette manière, nous aurons un niveau égal où tout le monde aura les mêmes forces », poursuit-il. Eddy Boissézon s'attend à ce que les chefs de la fonction publique puissent créer le bon environnement pour attirer les jeunes. De plus, il souligne qu'il faut aussi pouvoir retenir les plus talentueux dans la fonction publique.

Présent lors de cet atelier de travail, Roger Mendoca, director of studies du civil service, a soutenu que la fonction publique, au niveau mondial, est aujourd'hui « sous pression ». Selon lui, les fonctionnaires sont appelés à être « plus productifs avec moins de ressources ». Mais pour cela, il met en exergue l'importance d'un nouveau style de leadership pour chaque fonctionnaire. « Nous devons avoir un nouveau style de leadership afin d'obtenir le meilleur de chacun », estime-t-il.

Roger Mendoca avance que tous les pays font face à la même situation que Maurice. Ce fonctionnaire qui a fait le déplacement du Royaume-Uni à Maurice est d'avis que les fonctionnaires « travaillent dur ». Mais du fait des risques liés à la politique, il estime que certains fonctionnaires hésitent à s'atteler à une tâche. À travers le leadership inclusif, il estime que ces derniers pourront prendre des risques et réaliser que « le plus important est d'offrir un meilleur service à la communauté ».