FONCTION PUBLIQUE : La FSSP réclame un Fact Finding Committee sur la PSC et la DFSC

La Fédération des syndicats du secteur public (FSSP) a écrit au Premier ministre, Pravind Jugnauth, pour réclamer l’institution d’un Fact Finding Committee sur la Public Service Commission (PSC) et la Discipined Forces Service Commission (DFSC). Cette demande est motivée par trois cas récents où la PSC a été désavouée devant d’autres instances, dont le Public Bodies Appeal Tribunal. Pour Rashid Imrith, cela remet en question la manière de fonctionner de la PSC et de la DFSC.

Le récent jugement du Public Bodies Appeal Tribunal remettant en cause la nomination du commissaire de la National Transport Authority est une affaire de plus venant remettre en cause les recrutements et les nominations de la fonction publique, selon Rashid Imrith, président de la FSSP. Il rappelle qu’il n’y a pas longtemps, soit en novembre 2016, ce même tribunal avait rendu un jugement similaire concernant la nomination du commissaire de la Sécurité sociale. L’année dernière toujours, c’était le cas d’un jeune recruté dans la force policière alors qu’il n’avait pas les qualifications requises. L’offre a dû être annulée par la suite. « Ce sont autant de situations qui nous amènent à nous demander comment fonctionnent la PSC et la DFSC », avance Rashid Imrith. Ce dernier se demande également, s’il est « normal » que, pour un recrutement dans la force policière, les candidats ne doivent se contenter que d’un test médical et de mensurations. « Pourquoi n’y a-t-il pas un examen, comme c’est le cas dans d’autres secteurs ? »

Dans la lettre adressée hier au Premier ministre, Pravind Jugnauth, la fédération syndicale réclame une rencontre pour discuter de toute la question. « Vous conviendrez que tous ces cas nuisent à la réputation de ces institutions. D’autant qu’il y a eu d’autres cas aggravants récemment et qu’on ne peut ignorer », précise le syndicat. « Aujourd’hui, ceux qui ont les moyens de payer un avocat peuvent se tourner vers le tribunal, mais ceux qui n’en ont pas doivent accepter leur sort », lance Rashid Imrith. Qui plus est, fait ressortir ce dernier, en dépit du « ruling » prononcé par le Public Bodies Appeal Tribunal, les personnes concernées sont toujours en poste. « C’est d’ailleurs le cas pour le commissaire de la Sécurité sociale et celui de la NTA. Ils occupent toujours leur poste, même si le jugement du tribunal n’est pas en leur faveur. Il y a donc un problème. Qui va implémenter ces décisions du tribunal ? »

Rashid Imrith souhaite une évaluation en profondeur sur « les dégâts causés par la façon de travailler de la PSC et de la DFSC ». Il souhaite ainsi l’institution d’un Fact Finding Committee, présidé par un juge, avec deux assesseurs et un représentant syndical. « Pour nous, ce comité est l’un des moyens d’aborder ce problème et d’en connaître l’ampleur », précise le syndicat dans sa lettre au Premier ministre.