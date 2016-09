FONCTION PUBLIQUE : La NTUC recherche l’aide de l’OIT

Dans une lettre au directeur général de l’Organisation internationale du Travail (OIT), Guy Rider, le président de la National Trade Unions Confederation (NTUC), Narendranath Gopee, dit rechercher l’assistance technique de l’organisation onusienne pour la mise en œuvre de la négociation collective dans la fonction publique.

« Dans sa tentative de promouvoir des négociations équitables et significatives dans la fonction publique à Maurice, la NTUC apprécierait d’avoir les conseils et l’assistance technique de l’OIT afin de mettre en place un mécanisme de négociations et d’accords collectifs dans le pays », a écrit Narendranath Gopee dans sa lettre adressée au directeur général de l’OIT, Guy Rider. Le président de la NTUC rappelle que lors de la 105e Conférence internationale du Travail, tenue en juin dernier à Genève, il avait évoqué la question des négociations collectives dans la fonction publique à Maurice en sa capacité de délégué des travailleurs à la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (voir encadré). « Lors de mon intervention, j’ai exprimé nos sérieuses préoccupations quant à l’absence complète de négociations volontaires de même que celle d’un mécanisme pour la négociation collective dans la fonction publique », relate Narendranath Gopee.

Selon lui, ces manquements constituent un obstacle majeur pour un accord équitable concernant les conditions d’emploi des travailleurs du secteur public à Maurice. « À ce jour, seuls le ministère de la Fonction publique et le Pay Research Bureau (PRB) – une instance nommée par le gouvernement – ont le droit de négocier les salaires et autres conditions de services des fonctionnaires. Ni les syndicats ni les fédérations syndicales ne sont convoqués autour d’une table tripartite pour discuter, négocier et décider collectivement des salaires et autres conditions de services dans la fonction publique », relève-t-il.

Si le syndicaliste concède qu’il y a des consultations, il affirme qu’elles sont « académiques » dans le sens où « le PRB adopte une position passive durant cet exercice ». Narendranath Gopee se réfère notamment aux recommandations finales de la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT. Le syndicaliste rappelle que cette commission a ordonné au gouvernement mauricien « to promote and encourage the greater development and utilisation of procedures of voluntary negotiations between employers/employers’ organisations on one hand, and workers’ organisations on the other, in order to regulate the terms and conditions of employment through collective bargaining agreements ». Au syndicaliste d’insister sur le fait que ces recommandations comprennent la négociation collective dans le secteur public, s’alignant ainsi sur les visions et attentes de la NTUC.

Commission pour l’application des conventions et recommandations

Une fois qu’un État a ratifié une convention de l’OIT, les gouvernements doivent présenter un rapport tous les deux ans, expliquant les mesures prises en droit et en pratique pour appliquer l’une des huit conventions fondamentales et des quatre conventions prioritaires qu’ils ont ratifiées. Et pour les autres conventions, les applications qui ne sont plus contrôlées de façon régulière (sauf celles qui ont été mises à l’écart), ils doivent présenter un rapport tous les cinq ans. Des rapports sur l’application de conventions peuvent être demandés à des intervalles plus rapprochés. Les gouvernements doivent communiquer un exemplaire de leur rapport aux organisations d’employeurs et de travailleurs, qui peuvent faire des commentaires à ce sujet. Ces organisations peuvent également envoyer directement au Bureau international du travail leurs commentaires sur l’application des conventions.