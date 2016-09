FONCTION PUBLIQUE - DEPUIS OCTOBRE 2015 : 114 Word Processing Operators recrutés

Cent quatorze Word Processing Operators (WPO) ont été recrutés dans la fonction publique depuis décembre 2015. C’est ce qu’a révélé en début de semaine le ministre de la Fonction publique, Alain Wong, au Sir Harilal Vaghjee Hall, lors d’une cérémonie de bienvenue pour un troisième groupe de 62 opérateurs de traitements de textes nouvellement recrutés.

« Pas moins de 44 Word Processing Operators ont été recrutés en octobre 2015 ; un deuxième groupe de dix en mars 2016 et vous êtes le troisième groupe de 62 qui rejoint aujourd’hui la fonction publique », a expliqué le ministre Wong aux nouvelles recrues, en présence du Senior Chief Executive de son ministère, Premhans Jhugroo, de ses deux Permanent Secretaries, Ashis Kumar Hoolass et Amrita Capery, et le directeur des Ressources humaines, Sooreklal Luchoomun, entre autres.

Le ministre de la Fonction publique a rappelé que, depuis qu’il a pris ses fonctions, il s’est assuré que les postes vacants soient remplis « dans un délai raisonnable ». Il a alors souligné la promotion de 45 Office Management Assistants au poste d’Office Management Executive, le recrutement de 313 Management Support Officers, la promotion de 91 WPO au poste de Management Support Officer, celle de 53 WPO au poste de Confidential Secretary, dix autres WPO au poste de Senior WPO, 28 Office Care Attendants promus au poste de Head Office Care Attendants et le recrutement de 199 Office Care Attendants/Senior Office Care Attendants.

« L’exercice de votre recrutement était basé sur les principes d’équité, de mérites et de vos qualifications. Vous avez prouvé vos compétences et votre connaissance à travers un examen pratique », leur a rappelé le ministre. Alain Wong a demandé aux nouvelles recrues de faire bon usage des ressources que le gouvernement met à leur disposition pour la performance de leurs tâches. « Les citoyens attendent de vous diligence et service de qualité. Quand les clients citoyens sont contents, cela rehausse le niveau de leur confiance dans la fonction publique et dans le gouvernement. » Et de soutenir que même s’il existe une perception que les services gouvernementaux laissent à désirer, « ce n’est pas vrai dans la réalité ». « Je viens moi-même du secteur privé et je peux vous assurer que j’ai été agréablement surpris par le dévouement et le professionnalisme des fonctionnaires », a-t-il affirmé.

Le ministre a ensuite parlé de la « nécessité » de la formation continue : « Nous avons programmé pour vous un cours d’introduction au travail dans la fonction publique. Plus tard, vous aurez l’occasion de suivre des cours spécifiques sur le Customer Care et sur la communication, entre autres, qui seront organisés en collaboration avec le Civil Service College. Mon ministère vise à offrir une formation de qualité à tous les fonctionnaires. »

Alain Wong a aussi rappelé aux nouveaux WPO que le Public Officers Welfare Council, sous l’égide de son ministère, organise des activités de loisirs pour les fonctionnaires pour faire une balance entre leur vie professionnelle et privée. « Je vous demande de profiter au maximum de ces facilités ». Et de poursuivre en parlant de la nécessité d’acquérir « l’attitude » et le « schéma mental » appropriés pour réussir dans leur carrière. « Vous devez développer l’attitude appropriée pour faire de la fonction publique une place où il fait bon travailler et devenir un employeur de choix dont vous serez fiers », a-t-il conclu.