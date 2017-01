FONCTION PUBLIQUE: Pas moins de 8 738 postes vacants remplis

Une centaine de Management Support Officers (MSO) ont pris leur emploi ce matin dans la Fonction publique. Un total de 8 738 postes vacants ont ainsi été remplis depuis janvier 2015, dont environ 500 au grade de MSO postés dans différents ministères. Le ministre de la Fonction publique, Ashit Gungah, les a rencontrés ce matin à Port-Louis, pour leur dire qu’ils devront être prêts « à s’investir de tout cœur dans votre travail et s’engager à accomplir votre tâche dans la norme la plus stricte ».

D’emblée, Ashit Gungah leur a soutenu que ce gouvernement a hérité en décembre 2014 d’une situation dangereuse et désastreuse, surtout au niveau de l’emploi. « Dès que nous sommes entrés au gouvernement, nous avons pris une série de mesures fortes pour freiner et renverser l’état non désiré des affaires qui paralysaient le pays », a-t-il dit. D’où le recrutement de nouveaux fonctionnaires. Selon le ministre, la compétition aura été féroce pour le recrutement de ces fonctionnaires. « Si vous êtes là aujourd’hui, c’est que vous êtes bons », a déclaré Ashit Gungah, avant de les rassurer qu’ils ont été recrutés « sur la base du mérite ». Il ajoute que le poste de MSO leur ouvre la porte au développement d’une carrière dans la Fonction publique. « Cependant, tout dépend de vous, si vous voulez progresser dans votre carrière. Vous devrez souscrire aux principes de la bonne gouvernance, vous devrez être motivés sans compromettre l’honnêteté et l’intégrité », a-t-il fait ressortir.

Poursuivant son intervention, Ashit Gungah a rappelé que, de nos jours, les citoyens sont plus conscients de leurs droits, ont un meilleur accès à l’information sur le service public et s’attendent à un meilleur niveau de services offerts. Pour le ministre, le service à la nation représente un devoir sacré et appelle au dévouement. « Vous allez interagir avec des gens dans votre propre organisation, avec ceux venant d’autres organisations et avec le public. En interne ou en externe, vous avez le devoir d’être courtois en toute occasion. Vous avez aussi le devoir d’utiliser les maigres ressources du gouvernement à bon escient », a-t-il déclaré.

Ashit Gungah leur a aussi conseillé d’offrir un service rapide afin de répondre aux attentes de « all your stakeholders in a courteous ethical and responsible manner ». Les 100 nouveaux Management Support Officers qui ont pris leur poste ce matin seront affectés dans les différents ministères dès demain matin. La Fonction publique compte un total de 55 000 fonctionnaires.