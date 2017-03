FONCTION PUBLIQUE - RECRUTEMENT ET PROMOTION : La GSEA demande une refonte totale de la PSC

Radhakrishna Sadien, président de la Government Services Employees Association (GSEA), a demandé un remaniement complet de la Public Services Commission (PSC), corps responsable des recrutements et des promotions au sein de la fonction publique.

S'appuyant sur des cas de recrutement et de promotion dans la fonction publique mis en cause depuis l'année dernière par le Public Bodies Appeal Tribunal (PBAT), le président de la GSEA, Radhakrishna Sadien, a demandé une refonte totale de la PSC, corps à qui revient ces deux responsabilités. « Cette délégation de pouvoirs est une porte ouverte à toutes sortes d’abus et de discriminations », a-t-il déclaré hier lors d’une conférence de presse à Port-Louis aux côtés du vice-président de la GSEA, Vickramaduth Beesoon, de son General Treasurer, Mohammad Iqbal Amiran, de Asraf Buxoo, son Deputy Organising Secretary, et de Gheerish Gopaul, de la Library Staff Union de la GSEA.

Radhakrishna Sadien est d'avis que la PSC « délègue trop souvent ses devoirs » aux ministères avec, pour conséquences selon lui, des « cas d’abus et de discriminations » à tous les niveaux de la fonction publique, comme « la police, la promotion d’un Social Security Officer du ministère de la Sécurité sociale ou encore le recrutement du commissaire de la National Transport Authority (NTA) ». Dernier cas en date : « Le recrutement de deux personnes qui n’ont aucune expérience avec les handicapés mentaux, alors que le poste l’exigeait, au détriment d’un individu comptant six années d’expérience. »

Bien que la PSC soit supposée être indépendante en tant que corps de recrutements, Radhakrishna Sadien estime qu'il « lui est difficile de l’être si les membres sont proches du gouvernement et qu’ils se sentent redevables envers les politiciens ». Il est d’avis que pour des exercices de promotion, et afin d'assurer la transparence, un représentant syndical doit siéger sur le comité décisionnaire. Radhakrishna Sadien craint que la PSC soit transférée sous l’égide du ministère de la Fonction publique, ce qui, selon lui, « aggraverait sa réputation déjà entachée d’être un corps indépendant qui opère aujourd’hui sous le bureau du Premier ministre ».

L’intervenant demande également une restructuration du ministère de la Fonction publique. Selon lui, il est difficile pour une personne de faire appel au PBAT du fait qu’elle doit être représentée par un homme de loi. Ainsi, il estime que la PSC doit « pran so responsabilite ek aret deleg so pouvwar ». De même, « kan PBAT kas enn desizyon, PSC bizin rekoumans tou le prosesis ». Pour le président de la GSEA, le conseil d’administration de la PSC « n’a plus de légitimité ».

Le Budget et la contrainte de l'Option Form

En marge de la préparation du Budget, le président de la GSEA a insisté pour le maintien du “collective bargaining” entre les syndicats et le ministère de la Fonction publique ainsi que pour que les retombées de ces discussions soient paraphées. Il a déploré le fait que les fonctionnaires soient contraints de signer une “Option Form” à chaque nouvelle publication du rapport du PRB, qui propose à la fois le salaire et les conditions d’emploi des salariés. Selon lui, ces derniers auraient dû avoir le choix de contester l’un ou l’autre séparément. « Si ena anomali dan PRB e si fini sign Option Form, pa kapav fer appel », dénonce-t-il.

Radhakrishna Sadien dit aussi craindre que le gouvernement aille de l’avant avec une des recommandations de la Banque mondiale, qui est de fusionner le PRB et le NRB (National Renumeration Board) en un seul organisme. « Nou pa dakor avek sa ditou. Nou pou bizin dezwe sa tantativ-la. PRB bizin rant sou konstitision », a-t-il plaidé, en soulignant que « selon une recommandation de la Banque mondiale, 25 kor paraetatik pou fizione pou vinn sink ou sis organism ».

Le président de la GSEA s’est aussi élevé contre la privatisation du secteur de l’eau. « Les gens se rendront compte que des décisions ont été prises à leur encontre lorsqu’ils verront leurs factures augmenter (…) Gouverman pou pran Rs 10 miyar larzan piblik pou investi dan delo apre sekter prive pou rantre. » Radhakrishna Sadien a souligné que le secteur public a « un rôle important à jouer » dans la vie des Mauriciens.

Parmi les sujets de remontrances : la formule de couverture médicale proposée par le gouvernement à l’intention de ceux qui le souhaitent. Bien que cette assurance sera optionnelle, Radhakrishna Sadien a insisté pour que les fonctionnaires « ne soient pas bernés parce qu'une couverture médicale dans le privé ne couvre pas tous les frais ». Déplorant que le choix de l’hôpital se fera sur appel d’offres, il estime que « dans le privé aussi, des problèmes surgissent ». Outre le temps d’attente, le président de la GSEA a relevé un récent cas où les résultats d’analyses d’un patient avaient été égarés. Il insiste pour que les soins offerts pour l’hôpital public soient « très bien prodigués, sinon meilleurs que dans le privé », prenant pour exemple la Cardiac Unit et l’unité de colonoscopie. « Gouvernman bizin fer konfians sekter piblik » et « pa soutir raket ki deroule dan klinik », où « kan nou ale pou enn douler latet, zot kapav fer enn radio lipie », a-t-il souligné.

Radhakrishna Sadien a aussi mis le doigt sur les systèmes de contrôle intérieurs du pays qui, aujourd’hui, témoignent « de la disparition en pleine nature de Bangladeshi et de l’entrée de la drogue dans le pays par un jeune étudiant de 19 ans », ajoutant qu'il s'agit « des cas que l’on connaît, mais qu’en est-il des autres ?». Évoquant enfin la question de l’environnement, le président de la GSEA a insisté sur la nécessité pour les autorités de mettre à la disposition des ménages des poubelles afin de faciliter le tri des ordures, et ce avec un ramassage qui suivra cette nouvelle politique. Cette formule amènera au sein de la population, selon lui, une nouvelle culture de la protection de l’environnement.