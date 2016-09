FONCTION PUBLIQUE - RESSOURCES EN EAU : Les fonctionnaires lancent une campagne anti-privatisation

Après les employés du secteur privé, à travers les syndicats et la société civile, et les organisations non-gouvernementales, qui intensifient leur campagne contre la privatisation de l’eau à Maurice, c’est au tour maintenant des fonctionnaires de monter au créneau contre ce projet du gouvernement. En effet, les employés de la fonction publique, regroupés au sein du Comité national de coordination de l’Internationale des services publics, ont lancé hier une campagne nationale anti-privatisation du secteur de l’eau, rejoignant ainsi une campagne internationale dans ce sens.

« Nous nous opposons à toute privatisation de l’eau pour une raison très simple : partout ailleurs dans le monde là où il y a eu une privatisation de ce secteur, le prix de l’eau a augmenté », a d’emblée expliqué d’emblée Radhakrishna Sadien, le secrétaire du Comité national de coordination de l’Internationale des services publics (CNC-ISP) et également le président de la Government Services Employees Association (GSEA). Il animait mercredi après-midi une rencontre avec la presse au siège de son syndicat.

Le CNC-ISP regroupe, outre la GSEA, la Local Authorities Employees Union (LAEU) et la Federation of Parastatal Bodies and other Union (FPBOU), représentées par Dominique Marie et Deepak Benydin, tous deux présents à cette rencontre avec la presse. Ce dernier est également le président du CNC-ISP.

« Dans le programme gouvernemental de l’Alliance Lepep, il n’a jamais été question de privatiser l’eau. Ils ont parlé d’une fourniture d’eau 24/7, mais jamais de privatisation », a martelé le secrétaire du CNC-ISP.

Pour Radhakrishna Sadien, l’eau est une ressource naturelle donnée gratuitement à tous et il n’appartient pas au gouvernement de la donner à quiconque pour faire des profits. « Un gouvernement existe pour défendre l’intérêt de la communauté. Le secteur privé est là pour faire des profits. Et donner un bien commun qui nous appartient à tous au secteur privé pour faire des profits ne peut servir l’intérêt de la communauté », a-t-il argué.

L’intervenant a rappelé que dans son discours du Budget, le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, a annoncé que la Central Water Authority (CWA) va investir dans une « trenchless technology » dans le réseau de distribution de l’eau alors que le ministre des Services publics, Ivan Collendavelloo, a maintes fois parlé de la nécessité d’avoir un partenaire stratégique pour les services publics dont la CWA. « Prenons garde que ce ne soit qu’un cheval de Troie de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour privatiser l’eau à Maurice », dit-il.

Pour sensibiliser la population à la nécessité de lutter contre la privatisation, le syndicaliste a annoncé la distribution, à partir d’aujourd’hui, de 5 000 dépliants, 500 autocollants, 200 T-Shirts et casquettes et de 400 posters à travers l’île. « Nous installerons également des bannières à des endroits stratégiques du pays. Des ateliers de sensibilisations seront également organisés ».

Le président du CNC-ISP et de la FPBOU, Deepak Benydin, a pour sa part situé la campagne nationale du CNC-ISP dans le cadre d’une campagne internationale de l’ISP contre la privatisation des services publics à travers le monde. « À la base des sociétés démocratiques et des économies prospères, il y a des services publics de qualité. Ceux-ci permettent à tous les citoyens, sans distinction aucune, d’accéder à des services vitaux tels que l’éducation, la santé, l’éducation, l’électricité, l’eau et l’assainissement. Ils servent l’intérêt public. Quand ils sont privatisés, comme le veut le gouvernement, c’est le profit qui devient la priorité, au détriment du service à la population. Mettre les services publics, comme l’eau, l’éducation, la santé ou l’électricité dans les mains du secteur privé, qui ne recherche que son profit, n’est pas dans l’intérêt de la population. Partout ailleurs dans le monde on commence à le réaliser. C’est pourquoi, dans de nombreux pays, comme en France, ont “renationalise” ce qui a été privatisé ».

20 millions de fonctionnaires

L’Internationale des services publics (ISP) est une fédération syndicale internationale représentant 20 millions de femmes et d’hommes qui travaillent dans les services publics de 154 pays à travers le monde. L’ISP défend les droits humains et la justice sociale et promeut l’accès universel à des services publics de qualité. L’ISP travaille avec les Nations unies et en partenariat avec des organisations syndicales et de la société civile et d’autres organisations.

L’ISP mène actuellement une campagne internationale contre la privatisation des services publics et contre le PPP (les partenariats publics-privés).

Maurice compte environ 85 000 fonctionnaires, employés dans les services gouvernementaux et les corps para-étatiques.