FONDS DE CAPITAL-RISQUE : Compass investit dans une start-up réunionnaise

Compass, fonds de capital-risque créé par le groupe ENL, a conclu récemment un accord de partenariat avec la société réunionnaise Réuniwatt, une start-up spécialisée dans le développement de solutions visant à rendre l’énergie solaire plus fiable. Compass a réalisé son premier investissement dans cette entreprise de l’île sœur, y injectant un montant d’un million de dollars dans son capital.

Basée au Vivéa Business Park de Moka, Compass est devenue un actionnaire stratégique dans Réuniwatt. « L’énergie et la technologie sont des secteurs prioritaires pour Compass, car nous croyons qu’ils sont la clé de tout développement futur, en particulier dans la région. Reuniwatt était donc un choix évident pour notre premier investissement puisque ses activités évoluent dans ces deux industries », déclare Fabrice Boullé, partenaire chez Compass, dans un communiqué de presse. Selon ce dernier, le fonds de capital-risque pense pouvoir, à travers son investissement, accélérer la croissance de Reuniwatt, en lui permettant de commercialiser ses produits et services à l’international.

Dans les milieux de Compass, on soutient que l’investissement réalisé est conforme à la volonté du fonds de soutenir le développement économique de l’océan Indien par le biais de partenariats régionaux. « Nous croyons fermement que la région océan Indien et en particulier l’île Maurice peuvent rayonner pour devenir un catalyseur de talents et d’excellence en innovation et entrepreneuriat », ajoute Fabrice Boullé.

Reuniwatt, indiquent les promoteurs de Compass, propose des solutions uniques qui permettent aux utilisateurs de prévoir la production d’électricité des centrales solaires à différents horizons et sur tous les continents. L’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l’énergie peuvent ainsi mieux gérer la variabilité de l’énergie solaire et exploiter pleinement son potentiel. « Nous nous félicitons du partenariat avec Compass qui contribuera à la croissance de nos activités, en soutenant la conquête de nouveaux marchés. Nous sommes heureux d’avoir trouvé chez Compass le partenaire local sécurisant notre ancrage dans l’océan Indien et partageant notre ambition », souligne Nicolas Schmutz, PDG et fondateur de Réuniwatt.

En tant que fonds de capital-risque d’ENL, Compass offre aux entreprises des capitaux propres en échange d’une participation minoritaire dans leurs activités. « L’objectif est de soutenir les entreprises dans lesquelles il investit et de contribuer à leur succès en établissant des relations de travail à long terme fondées sur la confiance. Le fonds fonctionne en parallèle avec La Turbine, un des principaux incubateurs et accélérateurs de start-up de la région dont la mission est d’aider les entrepreneurs naissants à transformer d’excellentes idées en entreprises florissantes », fait-on ressortir.

Outre l’énergie et la technologie, Compass privilégie les investissements dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Les dirigeants de la société veulent soutenir des start-up dynamiques et innovantes ainsi que des petites et moyennes entreprises offrant un fort potentiel de croissance que ce soit à Maurice ou dans les autres îles de l’océan Indien ou encore en Afrique.