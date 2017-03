Fonds publics dans tous ses États

Même si la confusion entre la gestion d'un État ou d'un ministère en une entreprise familiale ne date pas d'hier, le procédé choque toujours. La presse dans son rôle de contre-pouvoir scrute et dénonce sans compter les nouveaux scandales chaque semaine. Ces coups assénés aux élus sans une once de morale semblent déjà décisifs, en particulier en France, à moins de deux mois du premier tour de la présidentielle.

En effet, l'affaire Penelope Fillon secoue la droite française depuis plusieurs semaines, démontre le décalage entre citoyens et monde politique. Cette fois il s'agissait de l’embauche d'une épouse et enfants à des postes fictifs, mais en compagnie de salaires, eux, réels. L’aspect éthique, entre autres, en sort bafoué. François Fillon, ce vainqueur de la primaire de droite voit alors ses chances diminuer, sa cote de popularité au plus bas, laissant ses adversaires directs tels qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen une place de choix. Pourtant, c'est ce même Monsieur Fillon qui annonçait en 2007 « si la France était une entreprise, un ménage, elle serait en cessation de paiement ». On comprend mieux pourquoi à présent…

Peut-on encore s'interroger sur l’usage des fonds publics des élus de l’état ? Si les salaires et indemnités de ces mêmes élus sont issus des impôts des contribuables, la transparence ne devrait-elle pas être systématique ?

Dans un monde réel, il est flagrant de transposer cette situation à une entreprise privée. Comme si cette dernière ne réclamerait aucun compte à son employé, mais continuerait de le payer grassement chaque mois sans vérification ! La confiance n’exclut pas le contrôle paraît-il…

Par conséquent, ce qui s'appliquerait dans le secteur privé ne pourrait pas se faire dans le secteur public. Toutefois, ne vous avisez pas de ne pas payer vos impôts par contestation, le service public n'aime pas les gens amoraux !

Ce type de situation justifie les questions légitimes du redevable :

- Avons-nous un droit de regard sur la politique menée ?

- Un droit d’inventaire sur le patrimoine d’un élu avant et après son mandat ?

- Le citoyen devrait-il pouvoir donner son avis sur les revenus perçus des messagers de la République ?

Tant d'interrogations restent souvent sans réponse. Et pour beaucoup le droit d'information devrait être tout simplement un devoir.

Dans cette course à la décadence, le citoyen ne devrait-il pas, lui aussi, imposer ses règles aux personnels élus afin de servir leurs besoins ?

Si un élu ne respecte pas ses engagements, trompe la volonté des électeurs alors la notion de « mandat impératif » refait surface. Une notion française du 18e siècle qui oblige le délégué politique à suivre ce pour quoi il a été élu. Dans le cas contraire, les citoyens peuvent lui soustraire son mandat à tout moment et choisir un nouveau représentant. Exactement comme cela se déroule dans les grandes entreprises privées. Une juste mesure serait donc à définir pour ne pas arriver à cet extrême.

Après tout, cela permettrait peut-être d’avoir des représentants constamment présents sur le terrain en lieu et place d’admirer leurs sourires étudiés quelques mois avant une échéance électorale en dégustant des biscuits sorbets…

Ainsi, nous verrions moins certains nommer leur fils. Certains fils nommer leur père. Voire des mères favoriser leur fille !

On dit souvent que « l’Histoire est un perpétuel recommencement », mais les citoyens d'aujourd'hui ne sont plus des marionnettes que l'on agite impunément.

Le thème de la transparence est devenu indispensable dans le monde politique et même un programme, c'est dire. De par le monde, la réinvention de la politique est en marche. Les élus sauront-ils déambuler dans ces pas ?

Toute ressemblance avec des pratiques mauriciennes est totalement fortuite ! N'est-ce pas?