FOOTBALL - ANCIENNE STAR DE LIVERPOOL FC : Ian Rush à Maurice

L'ancien buteur vedette de Liverpool FC, Ian Rush, a posé ses valises à Maurice, hier. La star galloise est à Maurice à l'initiative de S&D Hospitality, sera à Maurice jusqu'au 31 courant.

Peu d'informations ont transpiré quant au programme qui attend l'ambassadeur du club de la Mersey. Selon Jean-Carl Palmyre, président du Liverpool Supporters' Club à Maurice, des sessions de travail avec l'attaquant sont au menu.

Ian Rush, aujourd'hui âgé de 55 ans, a fait les beaux jours de Liverpool FC entre les années 80 et le début des années 2000.

Il débute sa carrière professionnelle avec le club de Chester City, où il évoluera pendant deux saisons, avant de signer avec les Reds. Il jouera sept saisons avec le maillot de Liverpool FC sur le dos, avant d'aller tenter sa chance en Italie, à la Juventus de Turin, pour la saison 87-88. Mais, ne pouvant pleinement exprimer son talent, il reviendra poser ses valises chez les Reds, qui l'accueilleront à bras ouverts. Son retour à Liverpool acté, il restera chez les Reds entre 1988 et 1996.

Il quittera alors Liverpool pour signer, cette fois, à Leeds United (1996), où il ne restera qu'une saison. Débutera alors une série de transferts pour le joueur, qui portera successivement les couleurs de Newcastle United pour la saison 97-98, Sheffield United et Newcastle. Il jouera sa dernière année en Angleterre sous les couleurs de Wrexham. Il terminera sa carrière au Sydney Olympic, en Australie, en l'an 2000.

C'est avec le club de Liverpool FC que Ian Rush a connu ses plus glorieuses années. D'ailleurs, il est le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool, avec 340 réalisations en 657 apparitions sous le maillot des Reds. L'apogée de sa carrière arrivera, cependant, en 1984. Désigné meilleur buteur et meilleur joueur d'Angleterre en première division anglaise, il est aussi sacré Soulier d'or européen, remportant au passage la Coupe d'Europe, le championnat anglais et la Coupe de la Ligue.

Avec l'équipe nationale galloise, Ian Rush a marqué vingt-huit buts entre 1980 et 1996, dont son unique triplé en sélection, contre les Iles Féroé en qualification pour le mondial 1994.

A sa retraite en l'an 2000, Ian Rush rejoint le staff technique de Liverpool FC, où il s'occupera de l'entraînement des attaquants du club. Il signera, par la suite, un contrat pour devenir l'entraîneur de Chester City, le club qui l'a lancé dans le grand bain pour la saison 2004-2005. Il est, depuis, consultant pour la télévision et un chroniqueur pour le Liverpool Echo.

PALMARÈS

En club

Vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs Champions 1981 et 1984 (Liverpool)

Finaliste de la Coupe d'Europe des clubs Champions 1985 (Liverpool)

Finaliste de la Coupe intercontinentale 1981 et 1984 (Liverpool)

Finaliste de la Supercoupe de l'UEFA 1984 (Liverpool)

Champion d'Angleterre 1982, 1983, 1984, 1986 et 1990 (Liverpool)

Vice-champion d'Angleterre 1981, 1987, 1989 et 1991 (Liverpool)

Vainqueur de la Coupe d'Angleterre 1986, 1989 et 1992 (Liverpool)

Finaliste de la Coupe d'Angleterre 1996 (Liverpool)

Vainqueur de la Coupe de la Ligue d'Angleterre 1981, 1982, 1983, 1984 et 1995 (Liverpool)

Finaliste de la Coupe de la Ligue d'Angleterre 1987 (Liverpool)

Vainqueur de la Charity Shield 1982, 1986 et 1990 (Liverpool)

Finaliste de la Charity Shield 1983, 1984 et 1992 (Liverpool)

Distinctions personelles

Soulier d'or 1984 (32 buts)

Meilleur buteur du Championnat d'Angleterre 1984 (32 buts) avec Liverpool

Élu joueur de l'année PFA du Championnat d'Angleterre 1984

Élu footballeur de l'année FWA du Championnat d'Angleterre 1984

Élu meilleur jeune joueur de l'année PFA du Championnat d'Angleterre 1983

Equipe type de l'année PFA du Championnat d'Angleterre 1983, 1984, 1985, 1987 et 1991

Intronisé à l'English Football Hall of Fame en 2006

Élu personnalité sportive gallois de l'année par BBC en 1984

Membre de l'Ordre de l'empire Britannique en 1995

Meilleur buteur de Liverpool de tous les temps (346 buts)

Meilleur buteur de l'équipe nationale du Pays de Galles (28 buts)

En aparté

« Liverpool peut gagner le titre cette année »

La phrase est de Ian Rush, qui se confiait, vers la fin du mois de novembre, au site 888sport.com. Selon l'ancienne vedette du club de la Mersey, Liverpool FC possède cette année tous les atouts pour enlever le titre, après de très longues années de disette. « Ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent marquer : Firmino, Coutinho, Mane, Sturridge et Lallana. Ensuite, vous avez des défenseurs qui apportent leur contribution, comme Lovren. »