FOOTBALL— BARCLAYS MAURITIUS PREMIER LEAGUE (10E JOURNÉE EN RETARD): Revanches au sommet…

Bien malin celui qui pourra, éventuellement, prédire les résultats de la 10e journée de la BMPL, demain. Deux duels au sommet, entre Roche-Bois Bolton City et ASPL 2000, au stade St François Xavier, et celui mettant aux prises Pamplemousses SC à La Cure Sylvester, sur un air de revanche.

L’ASPL 2000 devra, cette fois, bien négocier cette rencontre face à son voisin, qui lui avait infligé une défaite d’entrée de jeu. On se souvient que les Roche-Boisiens avaient réussi à faire tomber le champion en titre sur le score de 1-0. D'autant que Bruno Ravina et consorts avaient mis deux journées à se relever et enlever leur première victoire contre Savanne SC.

Les coéquipiers d’Andry Lalaina auront donc une revanche à prendre demain après-midi, sur la pelouse du stade St François Xavier. Sakoor Boodhun disposera, pour cette joute, de tout un arsenal offensif, avec Adrien Botlar, Jonathan Ernest ou encore Ludovic Lafoudre.

Quant à Roche-Bois Bolton City, c’est le moment de prouver sa valeur. Certes, les coéquipiers de Christopher Caserne restent sur une série moyenne, cumulant deux défaites, un nul et une victoire. L’occasion est trop belle pour ne pas la saisir : un succès contre le champion en titre leur permettrait de ne pas se faire distancer par Pamplemousses SC. Ensuite, ils confirmeraient leur ascendant sur un adversaire qui présente un palmarès beaucoup plus éloquent.

Au stade Anjalay, Pamplemousses SC accueillera La Cure Sylvester dans un remake de la première journée. On se souvient que les Sylvesters avaient démarré leur campagne 2016-17 avec un certain brio contre les vice-champions (3-1).

Depuis, la machine s’est essoufflée, même si elle est encore capable de sortir des prestations de haut niveau. D’ailleurs, il leur faudra être sur leurs gardes, puisqu’ils affronteront le leader du championnat, qui entend bien corriger cette erreur de parcours survenue à la première journée.

Les Sylvesters devront d’ailleurs être vigilants, puisqu’ils affronteront l’une des meilleures attaques du championnat, même s’ils possèdent aussi des atouts offensifs.

Ils présentent, sur leurs trois dernières sorties, un équilibre parfait (une défaite, une victoire et un nul). Pamplemousses SC, pour sa part, possède un léger avantage avec deux victoires et une défaite. Ce sera à qui fera preuve de plus de réalisme sur la pelouse.

Le Cercle de Joachim accueillera, demain au stade George V, l’AS Quatre-Bornes dans un duel qui aura également des airs de revanche. Battus 3-1 lors de la première journée, les Curepipiens voudront corriger cet affront. Sauf qu’ils sont dans une mauvaise passe actuellement, n’ayant remporté qu’un match sur ses cinq dernières sorties.

L’AS Quatre-Bornes, de son côté, a le vent en poupe. Deux victoires contre Roche-Bois Bolton City et Pamplemousses SC, alors que les deux formations menaient au classement : les Quatre-Bornais signent l’une des meilleures séries actuellement. Ils seront donc à suivre, d’autant qu’un nouveau succès leur permettrait de s’approcher du podium.

Le choc des mal classés entre GRSE Wanderers et Savanne SC, au stade Auguste Vollaire, sera à suivre pour les mêmes raisons. Les Savannais avaient réussi leur baptême du feu en venant à bout des Wanderers mal inspirés (3-0) au cours de la première journée. Les choses ont bien changé depuis. Les Rastas, même s’ils sont derniers, ont repris du poil de la bête, alors que la bande à Sydney Caëtane n’arrive toujours pas à trouver la bonne formule pour maintenir le niveau.

Finalement, en baisser de rideau, la rencontre entre Petite Rivière Noire FC et l’AS Rivière du Rempart au stade Germain Comarmond. Petite Rivière Noire FC, présente un bilan mitigé. En cinq sorties, la bande à Fidy Rasoanaivo a ramené deux succès, un nul et deux défaites. Les Nordistes, eux, reprennent petit à petit des couleurs, même s’ils donnent surtout l’impression de lutter pour le maintien.

Le programme

10e journée

Stade St François

Roche-Bois Bolton City - ASPL 2000 (16h)

Stade George V

Cercle de Joachim - AS Quatre-Bornes (16h)

Stade Auguste Vollaire

GRSE Wanderers - Savanne SC (16h)

Stade Anjalay

Pamplemousses SC - La Cure Sylvester (16h)

Stade Germain Comarmond

Petite Rivière Noire FC - AS Rivière du Rempart (18h)