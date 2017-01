FOOTBALL - BARCLAYS MAURITIUS PREMIER LEAGUE (12E JOURNÉE) : L’AS Quatre-Bornes défie Roche-Bois Bolton City

La Barclays Mauritius Premier League continue aujourd’hui, avec la 12e journée, à la suite de la trève du mois de décembre. Cinq rencontres sont prévues aujourd’hui. Les regards seront toutefois braqués sur le stade St François Xavier, qui accueillera le duel Roche-Bois Bolton City-AS Quatre-Bornes.

Ce sera la rencontre à suivre, dans la mesure où le leader doit se ressaisir s’il veut mettree un peu plus d’écart entre son dauphin et lui. En effet, seulement trois points séparent Pamplemousses SC du leader et en cas de défaite des Port-Louisiens, les Nordistes passeraient automatiquement en tête du classement.

Les Roche-Boisiens devraient se méfier de la bande à Benjamin Théodore, qui reste sur une série équitable (une défaite, un nul, une victoire), même si les Quatre-Bornais ne sont plus aussi flamboyants que lors de la saison précédente.

Ailleurs, La Cure Sylvester, auteur d’un nul décevant contre son voisin roche-boisien, se rend au stade Auguste Vollaire pour y disputer les trois points contre les GRSE Wanderers. Les Sylvesters, qui rêvent de podium cette saison, doivent bien négocier la rencontre contre un adversaire qu’ils avaient battu 8-0 au cours de la manche aller.

Quant aux Rastas, il semble qu’il y ait un léger mieux dans leur jeu, mais ils peinent toujours au niveau de la finition.

Au stade Harry Latour, Savanne SC, qui vient de subir une lourde défaite (8-1) aux mains de Pamplemousses SC, recevra l’ASPL 2000. Au cours de la première partie de la saison, les Port-Louisiens s’étaient largement imposés (4-0). Aux Savannais, maintenant, de redresser la situation.

Un derby est au menu de la journée d’aujourd’hui, au stade Anjalay. Pamplemousses SC et l’AS Rivière du Rempart croiseront le fer dans une joute que les deux formations prennent au sérieux. Les deux équipes sont sur une bonne lancée, avec une victoire chacune. Reste, maintenant, à voir le comportement de l’équipe new look des Verts.

En baisser de rideau, Petite Rivière Noire FC et le Cercle de Joachim, auteur d’un nul et d’une défaite lors de leurs sorties respectives, se rencontreront au stade Germain Comarmond à 18 heures.

Le programme

Stade St François Xavier

Roche-Bois Bolton City - AS Quatre-Bornes (16 heures)

Stade Harry Latour

Savanne SC - ASPL 2000 (16 heures)

Stade Auguste Vollaire

GRSE Wanderers - La Cure Sylvester (16 heures)

Stade Anjalay

Pamplemousses SC - AS Rivière du Rempart

Stade Germain Comarmond

Petite Rivière Noire FC - Cercle de Joachim (18 heures)