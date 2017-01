FOOTBALL - BARCLAYS MAURITIUS PREMIER LEAGUE (13E JOURNÉE) : La victoire logique de l'ASPL 2000

L'ASPL 2000 a remporté hier le match qui l'opposait à son voisin La Cure Sylvester sur le score de 2-1. Les protégés de Sakoor Boodhun ont un peu tâtonné, mais ont fait le boulot sur la pelouse du stade St François Xavier, alors que les Sylvesters semblaient en panne d'inspiration pendant la rencontre.

Ce sont les Sylvesters qui se créent la première vraie occasion, dès la troisième minute, alors que les champions en titre n'exploitent pas totalement une action démarrée sur le flanc droit. Idem à la 12e, lorsque David Lim Sik Fang, véritable feu follet hier, adresse un centre à Stephen Arthée, qui ne peut pas reprendre victorieusement de la tête.

Cependant, le coup de tonnerre, survenu à la 34e minute, redistribue les cartes. Alors qu'il s'est privé volontairement de Jason Selmour et de Giano Li Tien Kee, Mervyn Édouard perd Kurvin Rita, défenseur central des Sylvesters, blessé alors qu'il venait prêter main forte à ses coéquipiers en attaque. « C'est là que le match a basculé »,, l'entraîneur des Sylvesters.

Rita sorti, il fait appel à Giano Li Tien Kee. Mais c'est l'ASPL 2000 qui prend le plus de risque. En témoigne cette combinaison entre John Chidozie et Jonathan Ernest, avec à la conclusion Luther Rose, qui envoie un boulet, laissant sur place Giany Bonnatout.

De retour de la pause, l'ASPL 2000 accentue le pressing. Ce qui aurait pu s'avérer payant si Ludovic Lafoudre avait pu reprendre victorieusement le centre de Jovanni Vincent (49e). Les Sylvesters, eux, retrouvent de l'allant et enchaînent les accélérations, sollicitant Steward Léopold (55e).

Deux minutes plus tard, Jovanni Vincent essaie encore de servir Lafoudre, qui trouve cette fois la transversale. Leurs efforts paieront à la 83e minute. Segun Buraimah, entré à la 78e minute à la place de Jonathan Ernest, sera à la conclusion d'une combinaison avec Adrien Botlar, envoyant Giany Bonnatout chercher le cuir au fond des filets encore une fois. A 2-0, la messe est dite.

Mais les Sylvesters, combatifs jusqu'au bout, n'abdiqueront pas. 86e : ils héritent d'un coup franc. Linley Brasse se charge de l'affaire, avec un certain brio, puisqu'il prend à contre-pied Léopold, mal inspiré sur ce coup. « Nous avons bien réagi après le premier but. Nous sommes même passés près de l'égalisation », explique Mervyn Édouard.

En effet, ses protégés, enhardis par ce but inespéré, repartent à l'assaut. À la dernière minute, Samuel Chogozie, pourtant seul face à Léopold, perd l'équilibre au moment de conclure. L'arbitre accordera bien une dernière chance aux Sylvesters sous la forme d'un coup franc, mais le tir frôle le montant du portier de l'ASPL 2000.

À l'arrivée, Sakoor Boodhun peut sourire. Sa formation prend les trois points. « Un derby est un derby. Nous nous sommes préparés en fonction du match et nous avons eu raison. La Cure Sylester était une équipe combative. » Mais il ne veut pas voir en cette victoire une finalité. « Le championnat est encore long. Il nous reste 24 rencontres à disputer », conclut Sakoor Boodhun.

Feuille de match

Hier, au stade St François Xavier

ASPL 2000 2 (1) - 1 (0) La Cure Sylvester

ASPL 2000 : Steward Léopold, Jovanni Vincent, Emmanuel Vincent-Jean, Bruno Ravina, Christopher Bazerque, Ibrahim Nuhu, Luther Rose, Ludovic Lafoudre (Adrien Botlar, 64e), Andry Lalaina (capt.), John Chidozie (Olivier Andrisoa, 64e), Jonathan Ernest (Segun Buraimah, 78e)

Entraîneur : Sakoor Boodhun

Avertissements : Ludovic Lafoudre (61e), Christopher Bazerque (68e)

Buteurs : Luther Rose (35e), Segun Buraimah (83e)

La Cure Sylvester : Giany Bonnatout, Jiovanni Jubeau (capt.), Emmanuel Chife, Kurvin Rita (Giano Li Tien Kee, 15e), Chibueze Ezeoha, Kinsley St Pierre, Wisdom Abuchi (Fabrice Augustin, 59e), Samuel Chogozie, David Lim Sik Fang, Stephen Arthée (Linley Brasse, 65e)

Entraîneur : Mervyn Édouard

Avertissements : Jiovanni Jubeau 56e), Chibueze Ezeoha (89e)

Buteur : Linley Brasse (86e)

Le point

Roche-Bois Bolton City se rebiffe

Auteur d'une décevante défaite il y a une semaine, Roche-Bois Bolton City s’est remis dans le sens de la marche et a repris la tête du classement au terme d'une courte victoire (2-1) contre le Cercle de Joachim. Les Roche-Boisiens chipent ainsi la première place au Pamplemousses SC, le grand perdant de ce 13e acte.

Pamplemousses qui perd, Roche-Bois Bolton City qui gagne. Hier, les protégés de Benjamin Théodore sont venus à bout des Nordistes sur le score de 2-1 au stade Guy-Rozemont. Pendant ce temps, Christopher Caserne et ses coéquipiers se défaisaient du Cercle de Joachim sur le même score, ce qui leur permettait de reprendre la tête du classement.

Autre équipe à avoir repris des couleurs : l'AS Rivière du Rempart. Les Nordistes, mal en point en début de championnat, sont facilement venus à bout du Savanne SC sur le score de 3-1 au stade Anjalay. Les GRSE Wanderers ont eux aussi enregistré leur deuxième succès de la saison, contre le Petite Rivière Noire FC (3-2). Une victoire insuffisante cependant, puisqu'ils ne décollent pas de la dernière place.

De grands chamboulements par contre au classement. La meilleure progression est à mettre au crédit de l'AS Quatre-Bornes, qui passe du septième au cinquième rang. L'AS Rivière du Rempart monte d'un cran, de la neuvième au huitième rang. L'ASPL 2000, à la lumière de son succès contre La Cure Sylvester, se maintient sur le podium, tout comme ce dernier, qui reste quatrième.