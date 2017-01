FOOTBALL - BARCLAYS MAURITIUS PREMIER LEAGUE (14E JOURNÉE) : Petite Rivière Noire fait caler Bolton, Pamplemousses nouveau leader

On assiste à un véritable jeu de chaises musicales dans la Barclays Mauritius Premier League. Hier, à l'occasion de la 14e journée, Roche-Bois Bolton City, qui se déplaçait au stade Germain-Comarmond, a chuté contre le Petite Rivière Noire FC, laissant du même coup la tête du classement au Pamplemousses Sc, vainqueur du Cercle de Joachim sur le score de 3-1 au stade Anjalay. Situation pour le moins cocasse en tête du classement : Pamplemousses, Roche-Bois Bolton City et ASPL 2000 comptent 25 points chacun, pour les mêmes statistiques (8 victoires, un nul et trois défaites).

Hier, les hommes de Tony François ont parfaitement profité du faux-pas de Roche-Bois Bolton City. En effet, le Malgache Branly Ratovorinina crucifiait par deux fois Aboobakar Augustin, aux 34e et 54e, avant que Jackson Jordan ne corsât l'addition en fin de partie (90+3) pour les Nordistes. Abraham Odame réduisait le score à la 39e. Cette nouvelle défaite place les Curepipiens en situation délicate, eux qui se trouvent désormais aux portes de la zone rouge.

Ailleurs, Roche-Bois Bolton City pouvait se mordre les doigts d'avoir pris, dans les derniers instants de la rencontre, un but de Francis Rasoloforinina. En effet, ils pensaient avoir fait le plus dur en égalisant à la 82e par Samuel Brasse, qui répondait à l'ouverture du score de PRNFC et de son attaquant Benjamin Leu (67e). Mais le défenseur a prouvé qu'il avait l'instinct de buteur en trompant Christopher Caserne à la 89e minute, pour offrir à l'équipe de l'Ouest les trois points et s'accrocher à la sixième place.

Carton plein en revanche pour l'ASPL 2000, qui affrontait les GRSE Wanderers, la lanterne rouge. Le festival offensif des hommes de Sakoor Boodhun avait débuté dès la 5e minute par l'entremise de Ludovic Lafoudre, imité par Ibrahim Nuhu (13e). Jonathan Ernest, Marco Dorza et Adrien Botlar signaient trois buts en 10 minutes, avant qu'Andry Lalaina, en bon capitaine, ne rajoutât une couche. Le salut des Rastas est venu de Jolicoeur qui marquait sur deux penalties, aux 34e et 74e minutes de la rencontre. Cette défaite voit les Sudistes rester à la dernière place.

L'AS Quatre-Bornes semble de son côté confirmer son regain de forme. Les hommes de Benjamin Théodore se sont offert une courte victoire (1-0) contre le Savanne SC et remontent du même coup à la cinquième place, à égalité de points avec La Cure Sylvester (4e). L'unique réalisation de la rencontre est signée Guilbert Labonté, qui a offert les trois points aux Quatre-Bornais à la 41e. Savanne C se retrouve également dans une mauvaise position, se plaçant à la neuvième et avant-dernière place, avec seulement sept points, contre six pour les Rastas.

Finalement, La Cure Sylvester a buté sur une équipe de l'AS Rivière du Rempart solide et réaliste. En effet, les protégés de Mervyn Édouard avaient vite fait d'ouvrir le score à la 5e minute, par l'entremise de Wisdom Abuchi. Mais la nouvelle recrue des Nordistes, Nick Curpenen, offrait le point du nul aux siens en égalisant dans les arrêts de jeu (90+4). Les Sylvesters, à la lumière de ce match nul, sont désormais quatrièmes.

Les résultats

Pamplemousses SC/Cercle de Joachim 3-1

GRSE Wanderers/ASPL 2000 2-6

Savanne SC/AS Quatre-Bornes 0-1

Petite Rivière Noire FC/Roche-Bois Bolton City 2-1

La Cure Sylvester/AS Rivière du Rempart 1-1