FOOTBALL BARCLAYS MAURITIUS PREMIER LEAGUE (15e journée) : Les Wanderers à l’assaut de la forteresse roche-boisienne

Les pendules seront remis à zéro entre Roche-Bois Bolton City et les GRSE Wanderers au stade St-François Xavier. L’heure est venue pour les Rastas de prendre d’assaut la forteresse bleue et blanc, alors que les coéquipiers de Christopher Caserne voudront à tout prix défendre leur deuxième place au classement.

Qui aurait pu prédire le parcours des Roche-Boisiens en championnat ? Sûrement pas Jérôme Thomas, le premier surpris par la trajectoire prise par ses protégés. « On ne nous attendait pas à ce niveau. Nous avons été en tête du championnat, puis sommes redescendus à la deuxième place. » Pourtant, c’est grâce à un travail assidû que ses protégés ont pu se maintenir dans une situation aussi confortable. « Nous avions des appréhensions. Mais nous avons pu nous en sortir jusqu’ici. »

Demain, il faudra donc passer outre ces appréhensions contre un adversaire qui reprend goût au succès. « Les GRSE Wanderers nous avaient posé quelques difficultés à l’aller », explique le technicien. Il prend à témoin le score : 1-0 en faveur des siens. « Ce n’est pas un match à prendre à la légère. À bien y voir, ils sont dans une bonne dynamique », analyse-t-il. Il n’a pas tort. Joye Estazie, le capitaine des Rastas, va dans le même sens. « Nous avons connu un gros passage à vide. »

Dans cette logique, les choses sont telles que les Rastas présentent des statistiques intéressantes, même si elles sont loin de leurs espérances. « Nous avons perdu des matches suite à des instants d’inattention ou des erreurs », avance encore le porte-brassard des Wanderers.

Roche-Bois Bolton City doit donc se méfier de son adversaire du jour. « Ils ont une bonne attaque, qui commence à faire parler d’elle », ajoute Jérôme Thomas. Joye Estazie renchérit de son côté. « En début de saison, l’arrivée de nouveaux éléments nous a joué des tours. Nous avons discuté et avons compris qu’il nous manquait le côté collectif. Nous nous sommes donc mis en tête de reformer cet aspect de notre jeu et nous retrouvons la dynamique de groupe. »

Ce qui se traduit par une série de performances plus ou moins satisfaisantes : défaites sur le fil du rasoir, matches nuls et surtout cette troisième victoire, accrochant le Savanne SC au tableau de chasse cette saison. « Contre l’ASPL 2000, nous étions menés 2-0. Mais nous perdons un joueur sur carton rouge et ça a tout débalancé. Nous serons plus vigilants contre Roche-Bois Bolton City. »

Ce match opposera deux équipes que tout sépare finalement. Autant les Roche-Boisiens ont connu le succès, autant les Rastas ont bu le calice jusqu’à la lie. « C’est ce qui les rend plus dangereux. Mais nous avons l’esprit d’équipe pour nous. » Pas sûr que les Rastas laissent passer leurs chances cette fois. « Nous avons une attaque qui recommence à marquer. C’est dire toute la volonté de l’équipe de sortir de la zone rouge », avance encore Joye Estazie.

Ses coéquipiers et lui-même viendront de ce fait avec la ferme intention de prendre les trois points en jeu. « Nous visons la victoire. » Un autre résultat serait-il contraire à leurs attentes ? « Cela dépend. Si nous rentrons avec un point, ce serait déjà ça de gagné. Par contre, une défaite casserait notre rythme. »

Et pourtant, Roche-Bois Bolton City évolue en pleine confiance actuellement. Pas question de se laisser prendre par l’euphorie d’une nouvelle victoire contre le voisin champion en titre. « C’est un match à prendre très au sérieux. Les Wanderers ne seront vraiment pas sur le terrain pour y faire de la figuration », prévient Jérôme Thomas. Aucune des deux équipes n’en a l’intention. Et c’est tant mieux pour le football…

LES AUTRES MATCHES

La Cure Sylvester défie l’ASQB, Pamplemousses sur la lancée

Cette 15e journée du championnat verra La Cure Sylvester se déplacer au stade Guy-Rozemont pour y défier l’AS Quatre-Bornes, l’équipe en forme du moment. Dans le même temps, le Pamplemousses SC se rendra au stade Germain-Comarmond pour croiser le fer avec le Petite Rivière Noire FC.

ASQB/La Cure Sylvester : la forme contre la méforme

L’AS Quatre-Bornes reçoit La Cure Sylvester qui, sans nager en plein doute, passe par une mauvaise période en ce moment. Les protégés de Benjamin Théodore, qui viennent d’enchaîner avec un quatrième succès d’affilée, visent donc une bonne place. D’ailleurs, ils ont enregistré la meilleure progression de la semaine, passant dans la première partie du tableau. De leur côté, les Sylvesters semblent répéter le même schéma que lors de la saison 2015-16, où ils avaient laissé quelques plumes. Ils avaient quand même réussi à terminer sur le podium, mais de justesse. Cette fois, les Port-Louisiens se retrouvent dans une obligation de résultats. D’autant que la rencontre opposera Benjamin Théodore à Mervyn Edouard, qui était jusqu’à l’année dernière son assistant. Le match dans le match tiendra-t-il ses promesses ?

PRNFC/Pamplemousses SC : le leader face à sa bête noire

Le Pamplemousses SC se rend demain au stade Germain Comarmond pour disputer les trois points au Petite Rivière Noire FC. Les deux équipes, qui aspirent toutes les deux à un podium, devront sortir le grand jeu, d’autant qu’elles connaissent actuellement des parcours différents. Contraints au nul contre l’ASRR, les protégés de Fidy Rasoanaivo, qui ont récupéré Stephane Pierre dans l’entrejeu, ne doivent pas se laisser dépasser par l’enjeu, d’autant qu’ils sont passés de la troisième à la sixième place à la suite de leur dernier résultat. Quant à Pamplemousses, qui surfe sur une vague de succès, il faudra confirmer toutes ces bonnes dispositions affichées. L’attaque tourne à plein régime, la défense aussi. Pas question donc de se laisser surprendre par un adversaire qui alterne trop souvent le bon et le moins bon.

Joachim/Savanne SC : l’occasion à saisir pour les Curepipiens

Le Cerce de Joachim, qui passe également par une période de doute, reçoit demain le Savanne SC, l’autre équipe mal en point du championnat. Les Curepipiens, qui jouent sans quelques éléments de leur arrière-garde, devront se montrer vigilants contre la lanterne rouge, qui n’a plus rien à perdre. En effet, après des débuts en fanfare — et ayant même occupé la tête du classement —, les Savannais ont connu quelques ratés, laissant ça et là quelques points précieux. Le Cercle de Joachim, qui reproduit actuellement un scénario plus ou moins identique à celui de son adversaire, doit encore trouver les automatismes qui feront de lui un sérieux candidat au podium, à défaut d’être un prétendant au titre. Denis Dookhee et Sydney Caëtane devront donc préparer leurs troupes au mieux.

ASRR/ASPL 2000 : le champion devra se ressaisir

L’AS Rivière du Rempart accueille l’ASPL 2000, champion en exercice. Ce dernier, qui a enregistré sa quatrième défaite de la saison cette semaine, devra se méfier de l’AS Rivière du Rempart, qui a forcé le Petite Rivière Noire FC au nul mercredi . Après avoir connu une longue période de disette, les Nordistes commencent à retrouver des couleurs, à l’instar de leur attaquant Jesson Rungassamy, buteur au cours de la dernière sortie des siens. De son côté, l’ASPL 2000 promet de défendre chèrement son titre. Andry Lalaina et ses coéquipiers doivent profiter de cette rencontre pour se remettre dans le sens de la marche. D’autant que le rendez-vous africain contre les Kenyans de Tusker FC approche à grands pas. Et toute victoire est bonne pour le moral.

FOOTBALL I D1-D2 : Sale temps pour les leaders

L'Entente Boulet Rouge Riche Mare Rovers se rapproche dangereusement du Chamarel SC. L'équipe de l'Est est en effet remontée au même niveau que le leader de la D1 au terme de sa courte mais importante victoire (1-0) contre Upper Vale Starlight samedi dernier. Les deux équipes comptent désormais 17 points au compteur.

La lutte promet d'être âpre. L'EBRRMR profite du faux-pas de Chamarel pour se positionner un peu plus comme un candidat au sacre. Les Rovers l'ont emporté 4-2 contre Upper Vale Starlight, alors que Chamarel s'inclinait contre les PAS Mates (0-1). Cependant, ces derniers gardent la tête du classement, grâce notamment à une meilleure différence de buts (3 contre 8).

L'AS Vacoas-Phoenix, de son côté, n'a pas profité de l'occasion qui s'est présentée. En réalisant le nul contre les Port-Louis Black Horns, les protégés de Kersley Levrai se retrouvent désormais à la la troisième place, avec 16 points. Ce partage de points n'arrange toutefois pas les affaires des Black Horns, qui n'arrivent toujours pas à décoller de la dernière place et se retrouvent plus que jamais candidats à la relégation. Le CSSC et les Chebel Citizens se sont également partagés les points au terme d'un match nul (2-2). Les Beau-Bassinois redescendent d'un cran et se laissent la quatrième place aux Mates.

En D2, les Grand Bel-Air Spurs ont subi sa deuxième défaite de la saison. Cette fois, les Waves, qui n'arrivent pas à jouer les premiers rôles en D2, ont pris la mesure du leader (2-0), ce qui permet à Rivière du Rempart Star Knitwear de refaire son retard et de remonter, avec 16 points, à seulement une longueur du néopromu.

Cela dit, les Nordistes ont réalisé la bonne opération en venant à bout de la Jeanne d'Arc sur le score de 1-0, renvoyant ainsi les Curepipiens à leurs études. L'USBBRH retrouve également de l'allant dans ce championnat, avec un succès 4-1 aux dépens de l'US Trou aux Biches. Les Rose-Hilliens, qui sont passés en campagne de recrutement récemment, n'ont laissé aucune chance à l'autre équipe issue de la division régionale. Les Nordistes, qui étaient en tête du championnat, sont désormais sixième, à trois point du leader.

Finalement, Plaisance Spoutnik a retrouvé des couleurs en venant à bout du Faucon Flacq SC, sur le score de 1-0. Une courte mais importante victoire, qui n'éloigne cependant pas les Rose-Hilliens d'une descente en division régionale.

Cette semaine, les équipes de D1 et de D2 seront au repos, selon le calendrier établi. La compétition reprendra ses droits le 4 février avec le duel EBRRMR/PAS Mates, où les Rovers auront l'opportunité de retrouver la tête du championnat. Tout comme le Chamarel SC, qui affrontera les Port-Louis Black Horns, avec en tête l'idée de se maintenir en pole position. En D2, le choc entre les Spurs et la Jeanne d'Arc confirmera si oui ou non les Sudistes auront les épaules suffisamment larges pour garder la tête du championnat.

Les résultats

D1

Curepipe Starlight/Chebel Citizens 2-2

Port-Louis Black Horns/ASVP 1-1

Upper-Vale Starlight/EBRRMR 2-4

Chamarel SC/PAS Mates 0-1

D2

La Cure Waves/Grand Bel Air Spurs 2-0

Jeanne d’Arc/Rivière-du-Rempart Star Knitwear 0-1

USBBRH/US Trou-aux-Biches 4-1

Plaisance Spoutnik/Faucon Flacq 1-0