FOOTBALL - BARCLAYS MAURITIUS PREMIER LEAGUE (15E JOURNÉE) : Le réalisme du champion

L'ASPL 2000 a remporté hier le duel qui l'opposait à l'AS Rivière du Rempart au stade Anjalay dans le cadre de la 15e journée de la BMPL. Une courte et laborieuse victoire (1-0) que les Port-Louisiens ont acquise sur une seule erreur de la défense nordiste.

Il a fallu attendre la 44e minute de la rencontre pour voir l'ASPL 2000 ouvrir son compteur. Jonathan Ernest, en bon opportuniste, profitait pleinement du travail de sape fait par l'ailier Olivier Andrisoa. Ce dernier a en effet passé en revue toute la défense de l'AS Rivière du Rempart, forçant Godefrey Abrefa à la sortie hasardeuse. Devant les buts vides, Ernest n'a pas eu à se forcer pour envoyer le cuir au fond des filets vides.

« C'était la seule erreur de l'équipe. Sinon, nous avons bien joué dans l'ensemble », admettait à l'issue de la rencontre Murugen Chetty, l'entraîneur de l'ASRR. En fait, ses protégés, qui évoluaient totalement décomplexés contre le champion en titre, ont réussi à faire déjouer l'ASPL 2000, même s'ils ont parfois laissé les Port-Louisiens prendre leurs aises. « Nous avions préparé un schéma. Mais nous n'avons pu le respecter », ajoute encore le technicien.

En effet, c'est en procédant en contre que les Nordistes ont essayé de faire la différence. Mais Yannick Macoa, en vrai patron de la défense de l'ASPL 2000, veillait au grain. Sur un coup franc de Jesson Rungassamy (14e), le nouveau portier des champions de Maurice n'a pas eu à s'exercer, alors qu'Adrien Botlar et Emmanuel Vincent-Jean voyaient leurs coups francs respectifs passer au-dessus de la transversale d'Abrefa. Puis, à la 23e, Jonathan Ernest se mettait en évidence, mais il ne put marquer face aux buts vides.

La riposte viendra de Jonathan Édouard, qui réussissait l'exploit de passer la défense port-louisienne (36e). Mais son tir, pas assez puissant, finira dans les bras de Yannick Macoa, qui veillait au grain. Il y aura finalement à la 44e minute de la rencontre cette brèche dans la défense de l'AS Rivière du Rempart. Une petite ouverture, que les Port-Louisiens exploiteront pleinement (1-0).

De retour de la pause, les deux formations iront à l'assaut des buts adverses. Et ce sont les visiteurs qui se créeront la meilleure occasion suite à une faute d'Abrefa sur Ernest dans la surface de réparation (68e). Sauf que le portier de l'AS Rivière du Rempart se rachètera de sa faute en arrêtant — et de manière magistrale — le penalty d'Adrien Botlar !

Enhardis par cet arrêt, les Nordistes partiront à l'assaut de cages de Yannick Macoa. Mais ils échouaient toujours dans le dernier geste. « Il y a encore des choses à travailler. Il n'empêche que j'ai dû faire sans deux éléments. Je retiens toutefois la performance de Godefrey Abrefa, qui a été rassurant à l'arrière », notait Murugen Chetty.

De son côté, Sakoor Boodhun se montrait satisfait du résultat, mais ne voyait pas en cette victoire un immense succès. « Nous avons fait le boulot. Mais j'ai constaté que les joueurs étaient fatigués, dû à un manque de récupération. »Pourtant, Marco Dorza et consorts se sont donnés à fond. « Il y a avait de l'envie et de bonnes intentions. Mais il nous a manqué de la fraîcheur », concluait Sakoor Boodhun.

Quoi qu'il en soit, les trois points de la victoire font du bien à l'ASPL 2000, qui reste au troisième rang, alors que l'AS Rivière du Rempart occupe l'avant-dernière place au classement.

Le point

Roche-Bois Bolton City repasse devant

Il a suffi d'un match nul pour que Roche-Bois Bolton City, en embuscade après 14 rencontres du championnat, ne reprenne la main devant le Pamplemousses SC, vaincu par le Petite Rivière Noire FC au stade Germain-Comarmond. Retour sur la 15e journée de la BMPL, remplie de surprises.

Le Savanne SC qui corrige le Cercle de Joachim (5-1), le Petite Rivière Noire FC qui fait chuter le leader (2-1), l'AS Quatre-Bornes qui secoue La Cure Sylvester : décidément, aucune des formations engagées dans le championnat n'est à l'abri d'un revirement.

Déjà, la surprise de la 15e journée est à mettre au crédit du Savanne SC. 5-1, il faut le faire. Les protégés de Sydney Caëtane ont carburé au super hier au stade George V avec des réalisation de Fabrice Pithia (10e), Yansley Coureur (13e), Stephane Nabab (66e), Stevenson Hollingsworth (72e) et Brandon Ramday (83e). De son côté, le Cercle de Joachim a timidement riposté par l'entremise d'Adjetey Renell (21e).

Cette défaite voit les Curepipiens rester à une décevante septième place, alors que les Savannais remontent à la 8e place, à égalité de points avec l'AS Rivière du Rempart et les GRSE Wanderers. Justement, ces derniers, qui affrontaient Roche-Bois Bolton City au stade St François Xavier, ont ramené un point de leur déplacement.

Si Yannick Titse-Okola a pu ouvrir le score à la 9e minute, les Wanderers ripostaient à la 21e minute de jeu. Alexandre Jolicoeur, nouvelle pépite des Rastas, justifiait la confiance placée en lui en trompant Caserne au prix d'un effort individuel. Malgré ce résultat encourageant, les Sudistes retrouvent la dernière place, alors que les Roche-Boisiens, eux, montent d'un cran dans le classement.

L'autre équipe de Port-Louis, La Cure Sylvester, semble souffrir en championnat. Les troisièmes du dernier championnat, à la traîne en ce moment, ne semblent pas voir le bout du tunnel. Hier, l'AS Quatre-Bornes a encore frappé, cette fois par l'entremise de son buteur maison, Arnaud Stafford, qui ne tremblait pas sur un penalty accordé à la 59e.

Grâce à cette victoire, la bande à Benjamin Théodore se positionne désormais aux abords du podium, avec 26 points, soit seulement deux de moins que Pamplemousses et l'ASPL 2000, et à trois longueurs de Roche-Bois Bolton City.

Le grand perdant de la 15e journée est sans conteste le Pamplemousses SC. En déplacement périlleux au stade Germain-Comarmond, les protégés de Tony François, qui retrouvaient leur ancien mentor Fidy Rasoanaivo, ont courbé l'échine sur deux réalisations signées Stéphane Pierre (penalty, 51e) et Randrianampisoa à la 88e. Fabrini Razah avait bien réduit le score à la 54e. Mais la messe était dite.