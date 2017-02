FOOTBALL — BARCLAYS MAURITIUS PREMIER LEAGUE, 17E JOURNÉE, HIER : Une supériorité à toute épreuve  

Roche-Bois Bolton City a pris seul les commandes de la Barclays Mauritius Premier League hier à St-François, damant le pion au mal classé Savanne SC sur le score de 2 buts à 0. Doddy Edouard et Christopher Hypolite ont été les buteurs dans une rencontre où l'équipe de la capitale a dominé son adversaire de bout en bout. Le score est d'ailleurs très flatteur pour les Sudistes, qui était complètement à la ramasse.

Qui l'aurait cru ? La saison passée, ces deux formations évoluant en D2 avaient bataillé jusqu'à la dernière journée pour décrocher le titre de champion. C'était finalement les Savannais qui avaient coiffé leurs adversaires de Roche-Bois au poteau, les deux équipes ayant toutefois obtenu leur promotion au sein de l'élite. Mais les deux promus connaissent depuis des fortunes diverses. Bolton est actuellement la révélation du championnat et un candidat sérieux pour le titre. Tandis que les Savannais végètent au bas du classement et pourraient se retrouver au purgatoire s'ils ne se ressaisissent pas très vite.

Hier après-midi, Bolton a profité de la non-sortie de ses poursuivants Pamplemousses et l'ASPL 2000 (engagé dans les coupes continentales) pour consolider son fauteuil de leader. Dès le coup d'envoi, bien décalé au côté droit, Nick Harel a placé un centre milimétré dans la course de l'attaquant de pointe, Doddy Edouard, qui ne s'est pas fait prier pour ouvrir la marque. Jean-François Ammomoothoo, le gardien Sudiste a été sonné d'entrée de jeu, soit à 49 secondes seulement de la partie.

Les coéquipiers de Fabien Pithia ont mis du temps à revenir dans la partie. À l'instar de Stephan Nabab qui, idéalement servi dans la surface de vérité à la 23e minute de jeu, s'est emmêlé les pinceaux pour décocher une frappe trop molle, qui a été repoussée par Christopher Casernes. À la 31e minute, Patrick Longang a pris la défense savannaise de vitesse pour se retrouver devant Ammomoothoo, mais ce dernier a exécuté pour une belle parade pour maintenir son équipe à flot.

Le réalisme froid de Bolton

Les protégés de Sydney Caëtane n'avaient sans doute pas retenu la leçon de la première période. En effet, deux minutes seulement après le coup de sifflet, Bolton a hérité d'un corner que Christopher Hypolite a frappé directement dans le but. Un corner rentrant qui a laissé le portier savannais bouche bée. Le break était fait. Les bleus et blancs n'avaient plus qu'à gérer leur acquis.

Le score aurait pu s'aggraver à la 51e minute suite au show de Samuel Brasse sur le côté droit, qui a éliminé son vis-à-vis pour se lancer dans un sprint phénoménal en direction du gardien. Malheureusement pour lui, il n'a pu trouver la lucidité nécessaire pour catapulter le cuir dans les filets. La chance a également été donnée à Doddy Edouard de signer son doublé sur un beau mouvement collectif, mais sa frappe du droit a été trop dévissée. Le score en est resté là.

Aucun regret pour ceux présents, qui ont pu se délecter des nombreux gestes techniques effectués par les joueurs de Bolton, notamment Yannick Titse Okola, Marcel Kepdep et autres Longang, au dessus du lot techniquement. Derrière, Christopher Arthée et Jonathan Spéville ont tenu la baraque en étant des rocs. Ils ont toutefois perdu leur latéral droit Donovan Samane, blessé à la tête en première période.

Jérôme Thomas s'est dit très satisfait de la performance de ses protégés. « Les joueurs étaient un peu fatigués, surtout après le quart de finale perdu de la semaine écoulée en Coupe de La République. Je tiens à les féliciter pour les efforts qu'ils ont fournis, car ils ont été tout simplement exemplaires. Nous allons tenter de faire le plein de points avant que nos adversaires directes reviennent à cette compétition », a-t-il réagi.

En parlant d'adversaire direct, les éléments de Pamplemousses étaient assis dans les gradins pour observer ce match. Pour rappel, les Nordistes joueront cet après-midi le match aller des éliminatoires de la Coupe de La CAF contre les Zimbabwéens de Ngezi Platinum Stars. À la question de savoir si Bolton a la carrure pour devenir le nouveau champion, Jérôme Thomas préfère jouer la carte de la modestie. « Nous n'avons pas l'effectif pour devenir champions, mais nous sommes en train de bâtir une équipe redoutable. Nous espérons poursuivre sur notre lancée. Nous sommes des outsiders de qualité », a-t-il conclu. Quoi qu'il en soit, il se pourrait bien que l'outsider fasse déjouer les pronostics à la fin de la saison. Affaire à suivre…

Les autres matches

Quatre-Bornes tenu en échec, La Cure se relance

La Cure Sylvester s'est offert hier à l'extérieur (stade Germain Comarmond à Bambous) un peu d'air frais en dominant Petite-Rivière-Noire sur le score de 2 buts à 1. Le club de la banlieue de Port-Louis revient à hauteur de la formation de l'Ouest au classement avec 23 unités. Rien n'allait plus au sein de l'effectif de Mervyn Édouard, qui retrouve toutefois un léger sourire. Espérons que ce précieux succès en appellera d'autres, car La Cure Sylvester possède une formation très talentueuse.

L'Association Sportive de Quatre-Bornes a pour sa part raté une belle occasion de s'approcher du leader, tenu en échec par l'Association Sportive de Rivière-du-Rempart sur le score d'un but partout au stade Guy Rozemont. Pour rappel, les matches opposant Pamplemousses à GRSE Wanderers et Cercle de Joachim contre l'ASPL 2000 ont été reportés.