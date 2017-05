FOOTBALL - BARCLAYS MAURITIUS PREMIER LEAGUE (30E JOURNÉE) : Duel de mal classés et choc au sommet

La 30e journée de la Barclays Mauritius Premier League (BMPL) sera l’occasion d’assister aux explications entre le leader, Roche-Bois Bolton City, et le Pamplemousses SC, son dauphin, au stade Anjalay, deux formations seulement séparées par quatre points. Dans le bas du tableau, les GRSE Wanderers tenteront de prendre à défaut l’AS Rivière du Rempart au stade Germain-Comarmond, dans un match qui débutera à 17h30.

Les Nordistes de Rivière du Rempart sont aux portes de la descente, même s’ils ont encore deux matches en main, tout comme les Rastas, qui ont également deux matches en retard. Cela dit, c’est la bande à Steve Curpanen qui part avec la faveur des pronostics, puisqu’elle a enregistré la meilleure série de résultats au cours de ses dernières sorties, forçant même le leader au partage de points. Par contre, la perspective d’une descente en D1 pourrait être un facteur de motivation pour Joye Estazie et ses coéquipiers, qui sont jusqu’ici passés à côté de leur deuxième saison chez les pros. Cette rencontre promet donc d’être le théâtre d’une lutte sans merci pour la victoire.

Un peu plus tôt, c’est le stade Anjalay qui devait être le lieu d’une bataille cruciale pour le titre. En effet, Roche-Bois Bolton City se déplace dans l’antre de son dauphin, Pamplemousses, pour y disputer la victoire qui lui donnerait un avantage certain la cette lutte pour le championnat. À six journées de la fin, les Port-Louisiens comptent quatre points d’avance sur leur adversaire, qui a un match en retard et possède la possibilité mathématique de récupérer de précieux points, qui seront utiles pour la prise de la tête de la course.

La Cure Sylvester, en quête de points pour remonter un peu dans le classement, accueille le Cercle de Joachim au stade St François Xavier. Difficile à définir qui a l'avantage, tant les deux équipes ont alterné le bon et le moins bon cette saison. Si les Curepipiens ont remporté leur dernière sortie (1-0 contre l'ASPL 2000), les Sylvesters, pour leur part, ont courbé l'échine sur le même score contre le Petite Rivière Noire FC.

Justement, Petite Rivière Noire se déplace au stade George V, domicile temporaire du Savanne SC, pour son duel. Actuellement troisièmes, Stephane Pierre et ses coéquipiers sont désormais des candidats au podium final. Ils ne sont qu'à deux longueurs de Pamplemousses, qui dispute un match tout aussi crucial.

Suite de la 30e journée demain. Rendez-vous au stade St François Xavier à 15h30 pour le match qui opposera l'ASPL 2000, championne en titre, à l'AS Quatre-Bornes. Les deux formations ont connu une légère baisse de régime, avec un nul pour les Quatre-Bornais à leur dernière sortie en championnat et une défaite pour le champion en titre contre le Cercle de Joachim.

Le programme

30e journée

Cet après-midi

Stade St François Xavier

La Cure Sylvester/Cercle de Joachim (15h30)

Stade George V

Savanne SC/Petite Rivière Noire FC (15h30)

Stade Anjalay

Pamplemousses SC/Roche-Bois Bolton City (15h30)

Stade Germain Comarmond

GRSE Wanderers/AS Rivière du Rempart (17h30)

Jeudi 25 mai

Stade St François Xavier

ASPL 2000/AS Quatre-Bornes (15h30)