FOOTBALL - BARCLAYS MAURITIUS PREMIER LEAGUE (9E JOURNÉE) : Roche-Bois Bolton City accroché

Le derby de Port-Louis, hier, au stade St François Xavier, entre Roche-Bois Bolton City et La Cure Sylvester, n’a livré ni vainqueur ni vaincu, au terme des 90 minutes de la rencontre. Les deux formations se sont quittées sur le score d’un but partout au terme d’une rencontre qui a parfois frisé la limite de l’acceptable.

Est-ce là les limites du leader ? « Non », lance Jérôme Thomas, l’entraîneur de Bolton City. Pourtant, on a senti que ses protégés ont eu un peu de mal. « Ce ne sont pas les limites, mais le manque de compétition qui a joué contre nous », explique-t-il.

Du côté de La Cure Sylvester, les traits sont tirés. « Un peu déçu. On tenait le bon bout », soutient Mervyn Edouard, l’entraîneur des Sylvesters.

Pourtant, ce sont bien les Rouge qui ouvrent les hostilités. Ce sont eux qui prennent la rencontre à bras-le-corps, se présentant plus souvent devant les buts adverses. Roche-Bois, par l’entremise de Doddy Edouard qui tentera une tête, trop décroisée finalement pour inquiéter Giany Bonatout (8e).

Mais coup du sort : la défense roche-boisienne, bien regroupée et disciplinée, commettra une bourde à l’entrée de la surface de réparation. Giano Li Tien Kee se chargera de faire justice.

Ce qu’il fit avec la dextérité qu’on lui connaît, puisque son tir laissera Christopher Caserne sur place (12e) et le ballon ira se planter dans les buts.

La Cure aurait pu doubler la mise quelques minutes plus tard. Mais la défense bleue, bien regroupée, ne laissera pas passer le ballon.

En fin de première mi-temps, Bolton reprenait des couleurs, mais sans trop de succès. Les Sylvesters, emmenés par le trio Ginao Li Tien Kee-Samuel Chogozie-Jason Selmour, se démarquaient sur une belle construction qui buta cependant au moment de la finition.

« J’ai constaté que certains joueurs n’étaient pas en condition optimale. La forme reviendra petit à petit », analysait, encore, Mervyn Edouard.

De retour de la pause, Jérôme Thomas tentait un coup de poker. De leur traditionnel 4-51, les Roche-Boisiens passent en 4-3-3, histoire de remonter le déficit. « J’ai pris des risques en privilégiant une plus forte présence en attaque », souligne le mentor de Bolton City.

Et le surnombre offensif s’avérera payant, puisque les avants-centres bleus se retrouveront souvent dans le feu de l’action. Doddy Edouard, à la 76e, croisait trop son tir.

La délivrance surviendra à la 89e minute, lorsque la défense de La Cure Sylvester se retrouva prise au dépourvu sur un centre de Christopher Hyppolite, entré en cours de jeu. Doddy Edouard tenta la reprise, sans succès. C’était sans compter sur Jonathan Spéville, qui veillait au grain et ne se fit pas prier pour offrir à Bolton City le point du nul (88e).

« Finalement, ce partage de points nous arrange. Nous manquons de rythme et j’espère que cela va revenir vite », explique Jérôme Thomas.

Mervyn Edouard, pour sa part, est plus sombre. « Je vous avais dit que si nous marquions en premier, nous ferions la différence. Malheureusement, nous prenons un but sur un instant d’inattention. »

Ailleurs, au stade Anjalay, Pamplemousses SC a validé sa forme actuelle en dominant le Savanne SC sur le score de 8-1, avec notamment un quadruplé de Branly Zizi. Au stade Guy Rozemont, l’AS Quatre-Bornes a fait le minimum (1-0) contre les GRSE Wanderers, alors que Petite Rivière Noire FC a tenu l’ASPL 2000, champion en titre en échec (1-1), au stade Germain Comarmond.

La surprise de la neuvième journée est venue de l’AS Rivière du Rempart, en déplacement au stade George V, contre le Cercle de Joachim. Score minimum pour les Nordistes (1-0), qui retrouvent un peu de couleurs après une première partie de saison bien terne.



Une supportrice blessée par des jets de pétards

Des jets de pétard ont émaillé la rencontre entre Roche-Bois Bolton City et La Cure Sylvester. Il fallait s’y attendre : la rencontre promettait d’être disputée. Mais quelques petits malins ont pensé que ramener des pétards dans l’enceinte du stade St François Xavier serait une bonne idée.

Au moment de l’ouverture du score, par La Cure Sylvester, un jet de pétards. S’ensuit un attroupement. En cherchant, nous apprenons qu’une supportrice a été brûlée au bras et à la jambe et souffrirait, par ailleurs, de troubles auditifs causés par l’explosion.

Pour rappel, la MPFL avait déjà fait circuler un communiqué interdisant les pétarades dans les gradins. Un communiqué qui n’a, visiblement, pas été pris en compte…

Les résultats

Roche-Bois Bolton City - La Cure Sylvester 1-1

Pamplemousses SC - Savanne SC 8-1

Cercle de Joachim - AS Rivière du Rempart 0-1

AS Quatre-Bornes - GRSE Wanderers 1-0

Petite Rivière Noire FC - ASPL 2000 1-1

Feuille de match

Hier, au stade St François Xavier

Roche-Bois Bolton City (0) 1 - La Cure Sylvester (1) 1

Roche-Bois Bolton City : Christopher Caserne (capt.), Donovan Samane, Jonathan Spéville, Christopher Arthée (Jordi Paul, 46e), Patrick Constant-Perrine (Alexander Paulin, 80e), Yannick Titse, Patrick Longang, Marcel Kepdep, Samuel Brasse, Nick Harel (Christopher Hyppolite, 60e), Doddy Edouard

Entraîneur : Jérôme Thomas

Avertissements : Doddy Edouard (26e), Patrick Constant-Perrine (51e),

But : Jonathan Spéville (88e)

La Cure Sylvester : Giany Bonatout, Fabrice Augustin, Bernard Jubeau, Chibueze Ezeoha, Emmanuel Chife, Menzy Coco, Jason Selmour (capt.), Kinsley St Pierre (Samuel Brasse, 62e), Wesley Lapierre (David Lim Sik Fang (45e), Samuel Chogozie, Giano Li Tien Kee (Wisdom Abuchi, 81e)

Entraîneur : Mervyn Edouard

Avertissements : Fabrice Augustin (44e), Samuel Brasse (71e)