FOOTBALL - BARCLAYS MAURITIUS PREMIER LEAGUE (9E JOURNÉE) : Roche-Bois Bolton City — La Cure Sylvester : choc de styles !

C’est, à n’en point douter, la rencontre tant attendue du championnat. Dimanche, Roche-Bois Bolton City, leader de la Barclays Mauritius Premier League, accueille son voisin, La Cure Sylvester, cinquième du championnat, pour le derby tant attendu par les amateurs de football de la capitale. Un choc de styles, qui opposera, la meilleure défense à la meilleure attaque, dans un match où rien ne devra être laissé au hasard.

Ce match sera, évidemment, le test pour les Sylvesters, qui ont démarré la saison avec l’intention de soulever, à la fin du championnat, le trophée du vainqueur. « C’est notre vrai test. Il nous faut impérativement le passer », explique Mervyn Edouard, l’entraîneur de l’équipe de La Cure.

Jérôme Thomas, coach de Roche-Bois Bolton City, abonde dans le même sens. « Nous avons passé nos premiers tests. Contre La Cure, il faudra réussir l’examen. »

Il n’a pas tort. Ce sera en effet la première fois que les deux équipes se croiseront cette saison. « Il faudra vraiment réussir la fin de la première partie de la saison. »

Pourtant, les chiffres ne sont pas pour rassurer Jérôme Thomas. Les Sylvesters ont marqué 23 fois en huit journées, mais se retrouvent cinquièmes. A l’opposé, les Roche-Boisiens n’ont trouvé le chemin des filets qu’en huit occasions, avec, toutefois, l’avantage de n’avoir pris qu’un seul but en huit sorties. « Ce sont des statistiques. Mais le match promet d’être compliqué », avance le coach roche-boisien.

Ces statisques, justement, devraient être analysées en profondeur. Roche-Bois a construit ses succès sur de petits scores. Les Sylvester, eux, se sont montrés plus prolifiques devant les buts. Mais comme le souligne Mervin Edouard, il s’agira de faire le boulot. « Nous avons eu des matches sans, comme contre Petite Rivière Noire FC. Nous avons dominé, mais nous prenons un but et nous laissons filer les trois points. Contre Roche-Bois Bolton City, il faudra être plus réaliste. »

De leur côté, les Roche-Boisiens promettent d’être incisifs. « Nous devrons rester concentrer et ne pas nous disperser pendant le match. La Cure est une très bonne équipe, qui a des ambitions légitimes. Il suffira d’un moment d’inattention pour qu’on soit pris au piège », analyse Jérôme Thomas.

Pas question, donc, de jouer les victimes expiatoires dans un match où tout peut basculer sur un coup de rien. Si les Sylvesters compteront sur leur tandem de choc, Stephen Arthée et Giano Li Tien Kee, les Bleus et Blancs, pour leur part, s’appuieront sur une défense articulée autour de leur portier, Christopher Caserne et le défenseur central Warren Arthée.

En outre, il faudra compter avec les nombreux supporteurs qui ont prévu de faire le déplacement au stade St François pour soutenir les deux formations. « Ce sera aussi un aspect à ne pas négliger », estime Warren Arthée.

Et pourtant, les deux formations port-louisiennes n’ont rien à perdre dans ce duel fratricide. « C’est compliqué, mais nous sommes confiants, même si nous n’avons eu aucune rencontre pendant la trève. Nous nous sommes retrouvés en perte de rythme. »

Dans la foulée, les choses semblent au vert pour les deux formations. Aucun blessé n’est à déplorer d’un côté comme de l’autre, même s’ils seront plusieurs à manquer le match pour des raisons diverses (voir par ailleurs).

Sur le terrain, la rencontre promet d’être physique. « La Cure Sylvester possède un jeu musclé, auquel nous sommes préparés. Nous devrons aussi savoir saisir la moindre occasion », ajoute Jérôme Thomas.

D’autant que La Cure Sylvester jouera avec la pression du chasseur. « Si nous remportons le match, nous aurons neuf points d’avance sur eux. En cas de match nul, nous en possèderons sept. Le scénario joue pour nous », avance encore le coach roche-boisien.

Pa sûr, cependant, que les Sylvesters laissent passer une chance de se rapprocher du podium. « Il n’y a qu’une chose à faire : marquer en premier. Si nous réussissons à ouvrir le score, nous saurons faire la différence », conclut Mervin Edouard. Dans les gradins, les supporteurs des deux camps promettent, pour leur part, de faire du bruit pour soutenir les leurs. Ce sera à qui saura donner le plus de la voix…



Autour du match

Macoa suspendu, la chance de Bonnatout

Yannick Macoa, emblématique portier de La Cure Sylvester, a écopé de quatre matches de suspension au cours de la dernière journée du championnat. Manque de bol : il manquera le troisième derby de Port-Louis. C’est donc le portier no. 2, Giany Bonnatout, qui le remplacera dans les cages. Ce dernier a prouvé sa valeur lors de la dernière sortie des Sylvesters en Republic Cup contre Chebel Citizens, que les Port-Louisiens ont remporté 3-1.

Deux joueurs out

Yves Noume et Kevin Currum, tous deux de La Cure Sylvester, ont reçu leurs feuilles de route des dirigeants du club port-louisiens. Ils ne pourront donc pas disputer la rencontre de ce dimanche et sont dans l’attente de trouver un autre club s’ils veulent continuer à exercer leur talent.

Sans les nouvelles recrues…

Jérôme Thomas attend les nouvelles recrues. Patrick Hippolyte et Armand Mpoue ont déjà signifié leur accord, mais n’ont pas encore paraphé le contrat qui les liera à Roche-Bois Bolton City. « Nous attendions qu’ils soient des nôtres pour cette rencontre. »