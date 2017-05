FOOTBALL BARCLAYS MAURITIUS PREMIER LEAGUE : La reprise à un rythme effréné

Les footballeurs reprennent du service cette semaine, avec le match phare comptant pour la 11e journée opposant l’ASPL 2000 au Pamplemousses SC au stade St François Xavier aujourd'hui. Avec des éléments ayant disputé la première phase du Championnat d’Afrique des Nations (ChAN), l’état de fraîcheur est sans doute l’atout déterminant pour une victoire d’un côté comme de l’autre.

Le Pamplemousses SC est la formation qui a le plus à perdre dans ce duel en retard. Colin Bell et ses coéquipiers sont depuis longtemps en chasse-patates derrière Roche-Bois Bolton City. Ce match n’est que le premier de ses trois en retard dû à une participation en Coupe de la CAF. À l’heure actuelle, les Nordistes comptent cinq points de retard sur le leader. Une victoire aujourd’hui au stade St François Xavier, constituerait un pas de plus vers la première marche du podium.

L’ASPL 2000 voudra également prouver qu’elle a son mot à dire. Troisièmes avec deux matches en moins, les Port-Louisiens veulent également se rapprocher de la deuxième marche, surtout qu’un succès leur permettrait de revenir à hauteur de Pamplemousses. Cette explication au sommet sera d’autant plus à suivre que les deux équipes présentent, sur le papier tout au moins, les arguments nécessaires pour enlever les trois points. L’enjeu, d’ailleurs, reste la deuxième place.

Place à la 25e journée vendredi. Plusieurs matches déterminants sont au programme. Roche-Bois Bolton City, pour sa part, tentera de conserver la tête du classement, demain à l’occasion d’un déplacement au stade Guy-Rozemont, où les Roche-Boisiens croiseront le fer avec l’AS Quatre-Bornes. Les Quatre-Bornais sont sur une bonne dynamique, tout comme le leader, qui a réussi l’exploit de tenir jusqu’ici. Les protégés de Jérôme Thomas sont interdits de faux pas, sous peine de voir fondre leur avance.

Parallèlement, La Cure Sylvester, mal en point en championnat, reçoit, demain pour le compte de la 25e journée, les GRSE Wanderers. Ces derniers, qui sont lanternes rouges, doivent à tout prix se ressaisir s’ils veulent sauver leur place chez l’élite. Ils ont toutefois deux matches en main, mais sont malgré tout à la traîne en championnat. Finalement, le Cercle de Joachim reçoit, dans son antre au stade George V, Petite Rivière Noire. Les Curepipiens, qui sont à la recherche d’un podium cette saison, devront composer avec une équipe de l’Ouest qui s’est fait surprendre par le Savanne SC lors de sa dernière sortie.

Suite et fin de la 25e journée samedi. L’ASPL 2000, qui sortira d’un match rude, se mesurera au stade St François Xavier au Savanne SC. Les Sudistes, qui sont eux aussi à la lutte contre la descente en D1, ont réussi à surprendre Petite Rivière Noire lors de leur dernière sortie. Reste que l’ASPL 2000 pourrait être un trop gros morceau pour les Savannais qui n’ont pas encore appris et maîtrisé toutes les ficelles de la BMPL.

Le derby du Nord, dimanche, en l’AS Rivière du Rempart et Pamplemousses au stade Anjalay, s’annonce tout aussi disputé, les Verts ayant retrouvé leurs automatismes depuis quelque temps.



Le calendrier

Cet après-midi

11e journée (en retard)

ASPL 2000/Pamplemousses SC (St François Xavier)

25e journée

Vendredi 5 mai

La Cure Sylvester /GRSE Wanderers (St François Xavier)

Cercle de Joachim /PRNFC (George V)

AS Quatre-Bornes/Roche-Bois Bolton City (Guy Rozemont)

Samedi 6 mai

ASPL 2000/Savanne SC (St François Xavier)

AS Rivière du Rempart /Pamplemousses SC (George V)