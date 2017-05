FOOTBALL - BARCLAYS MAURITIUS PREMIER LEAGUE (MATCH EN RETARD) : L'ASPL 2000 de retour dans la course

L'ASPL 2000, champion en titre de la Barclays Mauritius Prmeier League, a signé son retour à la compétition de manière fracassante. Hier au stade St François Xavier, les protégés de Sakoor Boodhun se sont rappelés aux bons souvenirs du Pamplemousses SC en venant à bout des Nordistes sur le score de 3-1.

Les Port-Louisiens, portés par leur attaquant ivoirien Ephrem Guikan, se sont vite mis dans le sens de la marche. Guikan a d'ailleurs ouvert la marque dès la 23e, imité une minute plus tard par Ludovic Lafoudre. La réaction de Pamplemousses surviendra à la 36e minute, lorsque Fabrini Razah a réduit la marque. Mais en fin de partie, Adrien Botlar scellait définitivement le sort des Nordistes en prenant à contre-pied Kevin Jean-Louis (87e) sur penalty. Cette rencontre a vu l'expulsion d'Ephrem Guikan pour accumulation de cartons.

Cette victoire permet à l'ASPL 2000 de passer devant son adversaire, même si les deux formations disposent de 41 points. Port-Louisiens et Nordistes sont à huit longueurs de Roche-Bois Bolton City, qui affronte cet après-midi l'AS Quatre-Bornes au stade Guy-Rozemont à 17h30 pour le compte de la 25e journée.

Deux autres rencontres sont prévues aujourd'hui. La Cure Sylvester, très mal en point en championnat, tente de retrouver de son allant contre les GRSE Wanderers. Ce match sera un remake de la dernière confrontation entre les deux formations, qui s'est soldée par une victoire des Rastas (3-2). Les Sylvesters doivent cette fois convaincre à domicile et devant leur public. L'autre rencontre, au stade George V, mettra aux prises le Cercle de Joachim au Petite Rivière Noire FC. Ces derniers s'étaient inclinés contre le Savanne SC sur le score de 4-1.

La 25e journée se poursuit demain avec le duel entre l'AS Rivière du Rempart et le Pamplemousses SC au stade Anjalay à partir de 15h30. L'autre match mettra aux prises l'ASPL 2000 au Savanne SC au stade St François Xavier.