FOOTBALL — BARCLAYS MAURITIUS PREMIER LEAGUE, SAISON 2016/2017 : Les clubs s'activent sur le marché des transferts

Les équipes de l'élite sont actuellement au four et au moulin pour recruter les meilleurs joueurs sur le marché en vue de la reprise de la saison 2016/2017. L'ASPL 2000 (champion en titre), Pamplemousses SC (2e et vainqueur de la MFA Cup), l'Association Sportive de Quatre-Bornes ou encore Cercle de Joachim ont déjà commencé à faire leurs emplettes.

L'ASPL 2000, sacré avec la manière à l'issue de la deuxième saison de football professionnel, avec 14 points d'avance sur son dauphin, Pamplemousses, ne compte pas se reposer sur ses lauriers. La formation phare de la capitale a enregistré l'arrivée de deux joueurs nigérians pour renforcer son secteur offensif. « Nous avons fait l'acquisition de Nuhu Ibrahim, qui évolue au milieu de terrain ainsi que son compatriote Buraimoh Segun, un avant-centre », a fait ressortir le président du club, Anwar Elahee. Pour rappel, le champion avait marqué 75 buts en 36 rencontres (meilleure attaque) et avec ses deux arrivées, il se pourrait bien que la machine continue à tourner à plein régime.

Mais qui dit arrivée, dit également départ. Le club s'est séparé de l'attaquant William Site Taphu, parti tenter sa chance ailleurs, et aussi du défenseur central, Koffi Claud Koblan, qui a rejoint les rangs de l'ASQB. Il se murmure que les dirigeants du club de la Capitale serait sur la piste de Christopher Bazerque (Cercle de Joachim) et de Francis Rasolofonirina (Petite Rivière-Noire FC) pour se renforcer défensivement. S'agissant de Pamplemousses, adversaire de l'ASPL 2000 pour le Charity Shield, l'on retiendra que le club nordiste s'est attaché les services de Dimitri Ova (ASPL 2000) et Mervyn Jocelyn (Chebel Citizens). « Nous voulons miser sur la jeunesse pour cette nouvelle saison. Deux autres joueurs, issus du centre de formation, sont également venus renforcir nos rangs », a indiqué l'entraîneur Tony François. Autre joueur qui serait dans le viseur des nordistes, le buteur de l'Association Sportive de Rivière-du-Rempart, Sewram Gobin.

Du côté de cette dernière formation, malgré les rumeurs d'un départ, l'entraîneur Steeve Curpanen devrait bien préserver son poste. Quant à l'attaquant Jesson Rungasamy, annoncé avec insistance à Cercle de Joachim, il a prolongé son contrat de deux ans avec l'ASRR. L'ASQB (3e du dernier exercice) a mis le grappin sur le défenseur de Chamarel SC, John Mensah. Ce joueur devrait former une belle charnière défensive avec Koblan. Gabriel Sunday, qui a effectué un essai à l'étranger non-concluant retrouvera les rangs de l'équipe de la Ville des Fleurs alors qu'Arnaud Lalanne quitte pour sa part le groupe. Quant à l'attaquant Dwayne Heerah, il demeure toujours suspendu. Cercle de Joachim, vainqueur de la Coupe de la République et auteur d'une saison précédente plus que moyenne (5e), a fait signer le technicien Congolais Joe Bandua en remplacement d'Abdel Ben Kacem au poste d'entraîneur. L'équipe de la banlieue Curepipienne a aussi attiré dans ses filets, l'ancien gardien de l'ASRR, Aboo Bakar Augustin. La fermeture du mercato est programmée pour le jeudi 15 septembre.