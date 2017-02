FOOTBALL — BMPL, 16E JOURNÉE: Pamplemousses/Bolton comme attraction pour le fauteuil de leader

La 16e journée de la Barclays Mauritius Premier League (BMPL) se poursuit aujourd'hui avec quatre matches au programme. La rencontre phare mettra aux prises le leader Roche-Bois Bolton City au Pamplemousses SC au stade Anjalay. Le fauteuil de leader est en jeu car les deux formations ne sont séparées que d'un petit point. La Cure Sylvester, en nette régression, tentera de se refaire une santé contre Cercle de Joachim à St-François alors que Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers tentera de sortir de la zone rouge avec la réception de l'Association Sportive de Rivière-du-Rempart dans un duel des mal classés. Savanne croisera, pour sa part, le fer avec Petite-Rivière-Noire au stade Germain Comarmond.

C'est LE match le plus attendu de cette 16e journée. Roche-Bois Bolton City, solide leader, se teste à un gros morceau. La bande à Jérôme Thomas, tenu en échec par la lanterne rouge GRSE Wanderers lors de la précédente journée (1-1), voudra certainement renouer avec les trois points pour tenter d'accrocher un dixième succès de rang. D'ailleurs, les bleus et blancs sont la seule formation à n'avoir enregistré que trois défaites jusqu'ici. C'est dire de la solidité des Christopher Casernes et consorts, qui auront à coeur de prendre une revanche sur les Nordistes qui les avaient battus en championnat.

Pamplemousses aura d'ailleurs l'avantage d'évoluer à domicile. Mais il ne faut pas oublier que les Fabrice Agathe, Kevin Perticots et autres Colin Bell avaient pris une douche froide dimanche dernier, battus par Petite-Rivière-Noire (1-2) à Bambous. Quoi qu'il en soit, Pamplemousses dispose d'arguments à faire valoir dans le secteur offensif, avec notamment le duo Malgache Fabrini Razah/Brandly Zizi Ratovonirina. Ce dernier est d'ailleurs le meilleur buteur actuel du championnat, ainsi que de la précédente saison. Il sera à surveiller comme le lait sur le feu. Roche-Bois s'est également renforcé durant le mercato avec l'arrivée du buteur malgache Rija pour apporter de l'animation dans les attaques offensives. Un match dans le match qui promet des étincelles.

La Cure dans le rouge

Le début d'année 2017 n'est pas franchement favorable à La Cure Sylvester, qui a beaucoup de mal à retrouver ses automatismes. En effet, les coéquipiers de Giano Li Tien Kee n'ont plus gagné en championnat depuis le 27 novembre et reste sur deux défaites consécutives, la dernière étant contre l'ASQB (1-2) au stade Guy Rozemont dimanche dernier. La deuxième meilleure attaque du championnat a du mal à exister en partie dû au nombre de blessés qui remplissent l'infirmerie. D'ailleurs, la défense de La Cure est décimée avec notamment les blessures des deux Jubeau (Bernard et Jiovani), pierre angulaire de l'équipe. Il faudra se surpasser contre Cercle de Joachim, capable du meilleur comme du pire. Denis Dookhee a d'ailleurs perdu l'une de ses pièces maîtresses, Guiyano Chiffone, qui est retourné au sein de son club formateur, le Savanne SC. Ils ont toutefois récupéré Francis Rasolofonirina pour stabiliser le secteur défensif.

Le club Curepipien, éliminé de la Coupe de la République (tenant du titre) et qui reste sur deux défaites d'affilée, la dernière contre Savanne (1-5), n'a plus droit à l'erreur. N'oublions pas que Joachim est capable dans un grand jour de battre n'importe quelle équipe. Les deux formations se livreront à une bataille épique et en cas de défaite, La Cure verrait son adversaire du jour revenir à une longueur seulement. Les rouges et blancs partiront toutefois avec l'avantage des pronostics. Dans les autres matches, nous aurons droit à un choc des mals classés entre GRSE Wanderers et l'ASRR. Ces deux équipes comptent le même nombre de point (10), mais avec des statistiques un peu différentes. Les Nordistes comptent seulement deux victoires, contre trois pour leur adversaire du jour. L'ASRR partira toutefois avec un léger avantage. Un nul n'est toutefois pas à écarter. Le dernier match mettra aux prises Savanne à Petite-Rivière-Noire au stade Germain Comarmond.

Vainqueur surprise du Cercle de Joachim au cours de sa dernière sortie, le Savanne SC devra maintenant poursuivre sa lancée contre une équipe de Petite-Rivière-Noire qui s'est offert le scalp de Pamplemousses (2-1) lors de la précédente journée. À noter que les deux formations ont été très actives sur le marché des transferts avec les Sudistes qui ont récupéré Guiyano Chiffone et Fabien Pithia alors que la formation de l'Ouest a signé Stephen Arthée, l'ancien attaquant de pointe de La Cure Sylvester. Aurons-nous droit à un duel très offensif ? Rien n'est moins sûr. Quoi qu'il en soit, c'est surtout l'équipe avec une meilleure assise défensive qui devrait remporter la victoire. Les points valent très cher à ce stade de la saison et toutes les équipes auront à sortir le grand jeu pour éviter de se retrouver en mauvaise posture.

ASPL 0 ASQB 0—Les Portlouisiens ratent l'occasion de prendre les commandes

Vendredi, en match avancé de la 16e journée de championnat, l'ASPL 2000 (tenant du titre) était opposé à l'Association Sportive de Quatre-Bornes (ASQB) sur la pelouse synthétique du stade St-François Xavier. Les hommes de Sakoor Boodhun avaient ainsi l'occasion de prendre momentanément le fauteuil de leader, mais ils ont raté le coche, se faisant neutraliser sur le score vierge. À noter que les deux équipes ont buté sur une défense hermétique qui a enrayé les attaques adverses. L'ASQB a toujours été un peu le poil à gratter de ce championnat et elle l'a confirmée face aux rouges et blancs. Le champion de Maurice prend donc la deuxième place à Pamplemousses, à égalité de points avec le leader Roche-Bois Bolton City. L'ASQB de Benjamin Théodore conserve, pour sa part, la quatrième place avec quatre points d'avance sur Petite-Rivière-Noire et un point de retard sur Pamplemousses.