FOOTBALL—BMPL (17E JOURNÉE): Roche-Bois Bolton City consolide, La Cure Sylvester retrouve le sourire

Roche-Bois Boltn City a consolidé, samedi, au cours de la 17e journée du championnat, sa première place au classement de la Barclays Mauritius Premier League (BMPL) à la lumière d'une victoire (2-0) aux dépens de Savanne SC.

Les protégés de Jérôme Thomas, déjà leaders au classement, ont maintenu le cap après 17 journées de championnat. Sur la pelouse du stade St François Xavier, les deux buteurs roche-boisiens, Doddy Edouard et Patrice Hyppolite, ont frappé aux 1ere et 48e minutes pour donner l'avantage à leurs coéquipiers.

Savanne SC se retrouve, après cette défaite, à la neuvième et avant-dernière place du classement. Roche-Bois Bolton City, par contre, prend trois points d'avance sur l'ASPL 2000, qui n'a pas joué ce week-end en raison de sa participation à la Ligue des Champions d'Afrique.

De son côté, La Cure Sylvester, qui se déplaçait au stade Germain Comarmond pour affronter Petite Rivière Noire FC. Les Sylvesters ont rondement mené leur campagne samedi.

Wesley Lapierre donnait l'avantage aux Port-Louisiens sur penalty, à la 43e, avant que Samuel Ononiwu ne corse l'addition à la 70e. Entretemps, Andy Patate a réduit la marque à la 64e minute.

Cette victoire redonne le sourire aux Sylvesters, qui remontent à la cinquième place, alors que Petite Rivière Noire FC se retrouve au sixième rang. Il est intéressant de noter que les deux formations comptent le même nombre de points.

Ailleurs, au stade Guy Rozemont, l'AS Quatre-Bornais et l'AS Rivière du Rempart se sont partagés les points au terme d'un match nul (1-1). L'AS Rivière du Rempart a ouvert la marque à la 70e par l'entremise de Jesson Rungassamy.

Mais les efforts des Nordistes ont été contrés par Emmanuel Marquette, six minutes plus tard.

Ce petit point permet à l'AS Rivière du Rempart de passer de la neuvième à la huitième place, avec un tout petit point d'avance sur le premier reléguable (Savanne SC).

L'AS Quatre-Bornes se maintient, malgré ce match nul, au contact de Pamplemousses SC. Mais ils regretteront certainement de ne pas avoir mieux exploité leurs chances, puisque les Nordistes, sur le podium avec 28 points, comptent deux matches en retard.

Trois rencontres du championnat sont au programme demain. Ainsi, l'AS Rivière du Rempart et Roche-Bois Bolton City en découdront au stade Anjaly, alors que l'AS Quatre-Bornes et Petite Rivière Noire FC se disputeront les trois points au stade Germain Comarmond. Ces deux joutes compteront pour la 11e journée.

Le troisième match concernera la 16e journée. La Cure Sylvester et le Cercle de Joachim se livreront à une explication au stade St François Xavier.

Samedi, quatre rencontres sont prévues : Savanne SC-Petite Rivière Noire FC, comptant pour la 16e journée également, La Cure Sylvester-Roche Bois Bolton City, AS Rivière du Rempart-Cercle de Joachim, et GRSE Wanderers-AS Quatre-Bornes, toutes comptant pour le 18e acte du championnat.