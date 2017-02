FOOTBALL — BMPL, 18E JOURNÉE: Le leader s'envole

Roche-Bois Bolton City a remporté hier après-midi une précieuse victoire dans le derby de la capitale contre son voisin ennemi, La Cure Sylvester, sur le score étriqué d'un but à zéro. C'est Samuel Brasse qui a donné la victoire aux siens un peu avant la demi-heure de jeu. Si La Cure Sylvester s'enfonce un peu plus dans la crise, Bolton s'envole en tête du classement, comptant désormais sept points d'avance sur l'ASPL 2000, qui dispute aujourd'hui la manche retour des éliminatoires de la CAF Champions League.

Nous avons vécu un derby chaud bouillant au stade St-François Xavier entre deux équipes qui se sont rendues coup pour coup. Mais la bande à Jérôme Thomas était supérieure à son adversaire et a fait le boulot. Pourtant, ce sont les rouges et blancs qui se sont montrés les plus dangereux en début de partie, avec notamment Samuel Ononiwu Chigozie qui a pris de vitesse la défense rocheboisienne pour filer droit vers le but. Mais Christopher Casernes, l'actuel meilleur gardien de la Ligue, veillant au grain, a repoussé la frappe de l'attaquant adverse. À la 25e minute, La Cure Sylvester s'est fait punir sur un ballon en profondeur, bien négocié par le jeune Samuel Brasse, qui a trompé la vigilance de Bonnatout sur une petite pichenette bien trouvée. 1-0. Le score en restera là en première période.

À la sortie des vestiaires, La Cure Sylvester a trouvé cette fois le poteau, dès la 47e minute de jeu. Giano Li Tien Kee, qui a remplacé David Lim Sik Fang blessé, a été sans doute le joueur le plus dangereux du côté de La Cure. Très remuant, il a donné du fil à retordre aux défenseurs de Roche-Bois. Il faut également souligner qu'avec l'enchainement des matches, la fatigue avait pris possession des joueurs, qui ont souvent manqué de lucidité et de concentration. D'ailleurs, ces deux formations avaient joué dans le courant de la semaine— avec Bolton tenu en échec par l'Association Sportive de Rivière-du-Rempart (2-2) et La Cure Sylvester battu par Cercle de Joachim sur le score de 3 buts à 0. Notons qu'à la 87e minute, Christopher Casernes a une nouvelle fois été décisif, repoussant magnifiquement une reprise frontale de Li Tien Kee. La messe était dite.

Jérôme Thomas était très satisfait de la performance de ses protégés. « Je tiens à féliciter mes joueurs qui ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme. Ce n'est pas évident d'enchaîner des matches mais ils ont fait le boulot de manière remarquable. Je suis un entraîneur comblé », a-t-il déclaré. Si tout va bien pour Bolton, rien ne va plus pour La Cure, englué dans la crise. La preuve, une vive altercation a éclaté en fin de match entre un dirigeant du club et le défenseur Emmanuel Chife. Les deux hommes auraient pu en venir aux mains s'ils n'avaient pas été séparés.