FOOTBALL—BMPL 2016-17 (SUITE): La fin du championnat annoncée pour le 18 juin

Alors qu'il était prévu que le championnat prenne fin en juillet, la 36e et dernière journée de la Barclays Mauritius Premier League devrait se tenir à la mi-juin, selon le nouveau calendrier qu'a fait circuler la MPFL. On découvre ainsi que le champion de l'exercice 2016-17 sera couronné le 18 juin.

Le 18 juin sera l'occasion du dernier derby de la capitale, avec Roche-Bois Bolton City, actuellement en tête du classement, qui sera aux prises avec l'ASPL 2000. Pour mémoire, les Roche-Boisiens, qui disputaient leur première rencontre chez l'élite le 22e octobre dernier, date inaugurale de la saison 2016-17, avaient battu l'ASPL 2000 sur la plus petite marge. L'occasion pour les uns de boucler la boucle et pour les autres de prendre leur revanche sur le sort.

Plusieurs facteurs ont affecté le calendrier de la ligue professionnelle. On retrouve, pêle-mêle, le calendrier chargé du Club M depuis le début de l'année, qui a effectué deux sorties en phase préliminaire de la CAN 2019 contre les Comores, ainsi qu'une autre double confrontation dans le cadre du Championnat d'Afrique des Nations (ChAN) face aux Seychellois. Évidemment, d'autres rendez-vous marqueront la dernière partie du calendrier. Le Club M ira disputer, du 25 juin au 9 juillet, la Cosafa Cup, alors que le stade Anjalay sera indisponible pendant un moment.

Cela dit, la reprise sera agrémentée d'un beau duel, entre l'ASPL 2000 et le Pamplemousses SC, au stade St-François Xavier le 4 mai, comptant pour le match en retard de la 11e journée. Il restera encore trois matches en retard à jouer pour que les équipes se retrouvent toutes avec le même nombre de rencontres disputées. Cette "journée spéciale" se tiendra le 11 mai et sera le théâtre de trois duels. Le Cercle de Joachim accueillera les GRSE Wanderers au stade George V pour le compte de la 11e journée. Le Savanne SC sera à la réception du Pamplemousses SC au stade Harry-Latour, alors que l'ASPL 2000 et Petite Rivière Noire FC se livreront à une explication au stade St-François Xavier pour le compte de la 18e journée.

Pour le calendrier normal du championnat, on jouera les 5 et 6 mai pour le compte de la 25e journée. Une longue journée qui débutera vendredi avec trois duels, La Cure Sylvester/GRSE Wanderers (St-François Xavier) , Cercle de Joachim/PRNFC (George V) et AS Quatre-Bornes-Roche-Bois Bolton City (Guy-Rozemont), alors que l'ASPL 2000 et le Savanne SC se rencontreront au stade St-François Xavier le lendemain, tout comme les deux formations nordistes, l'AS Rivière du Rempart et le Pamplemousses SC, qui livreront un duel au stade George V. En fait, les joueurs devront maintenir le rythme, puisque les rencontres s'enchaîneront toutes les 48 heures.

Il faut par ailleurs noter que le Pamplemousses SC et l'AS Rivière du Rempart seront délocalisés du stade Anjalay momentanément. Le stade du Nord sera de nouveau disponible à partir du 25 mai, pour la 30e journée.

Le calendrier

Jeudi 4 mai

11e journée (en retard)

ASPL 2000/Pamplemousses SC (St François Xavier)

25e journée

Vendredi 5 mai

La Cure Sylvester/GRSE Wanderers (St François Xavier)

Cercle de Joachim/PRNFC (George V)

AS Quatre-Bornes/Roche-Bois Bolton City (Guy Rozemont)

Samedi 6 mai

ASPL 2000/Savanne SC (St François Xavier)

AS Rivière du Rempart/Pamplemousses SC (George V)

26e journée

Lundi 8 mai

GRSE Wanderers/Cercle de Joachim (Harry Latour)

PRNFC/AS Quatre-Bornes (Germain Comarmond)

Mardi 9 mai

Roche-Bois Bolton City/AS Rivière du Rempart (St François Xavier)

Pamplemousses SC/ASPL 2000 (George V)

Savanne SC/La Cure Sylvester (Harry Latour)