FOOTBALL — BMPL, 27E JOURNÉE: Le derby DÉCISIF de la capitale

ASPL 2000/Roche-Bois Bolton City est le CHOC de cette 27e journée de championnat local de football professionnel. Le premier nommé devra sortir le grand jeu pour prendre la mesure de l'actuel leader dans un match couperet, qui s'annonce des plus explosifs. Dans les autres rencontres, duel de mal classés entre Savanne et GRSE Wanderers au stade George V alors que l'Association Sportive de Quatre-Bornes (ASQB) en découdra avec Cercle de Joachim au stade Guy Rozemont.

Le tenant du titre a grillé une cartouche en match en retard de la 11e journée face à Petite-Rivière-Noire en semaine. En effet, la bande à Sakoor Boodhun s'est inclinée sur le plus petit score qui soit contre Petite Rivière-Noire peu avant l'heure de jeu, soit quand Stéphane Pierre (capitaine) a inscrit l'unique but de la rencontre sur penalty. Les joueurs de la capitale ne sont jamais parvenus à renverser la vapeur. Les rouges et blancs se sont mis dans une situation bien difficile au moment d'affronter Bolton City. Ces deux équipes se sont rencontrées en deux occasions et c'est le promu qui a fait la différence à chaque fois, sur le même score (1-0). Comme dit l'adage, jamais deux sans trois ?

Mais Jérôme Thomas devra faire sans quelques cadres, à savoir Fabrice Brasse (l'une des révélations de la saison), blessé lors du match Maurice/Seychelles au stade Anjalay, Christopher Arthée et Patrick Constant-Perrine. Toutefois, les coéquipiers de Christopher Casernes sont réputés très difficile à joueur, n'ont enregistré que quatre défaites depuis le début de la saison et restent sur une série de deux victoires (2-0 contre Pamplemousses et 1-0 contre l'Association Sportive de Rivière-du-Rempart) et un nul contre l'ASQB. L'ASPL 2000 a, pour sa part, enregistré sa huitième défaite alors que la saison passée, le tenant du titre n'avait signé que quatre revers. L'équipe récupère toutefois son attaquant vedette, l'Ivoirien Guikan Ephrem, revenu de suspension, mais elle devra faire sans l'un des piliers de sa défense, Emmanuel Vincent-Jean, et son capitaine Andry Lalaina (incertain). L'ASPL 2000 devra se surpasser pour briser le verrou de Bolton. Une opposition de style mettant en scène l'une des meilleures attaques du championnat contre l'actuelle meilleure défense.

En ce qu'il s'agit de la rencontre entre Savanne et GRSE Wanderers, un nul n'est pas à écarter entre ces deux formations. Qui plus est, elles luttent toutes deux contre la relégation. Savanne comptera sur son jeune talent Stephan Nabab, alors que GRSE misera sur sa pépite Alexandro Jolicoeur pour faire la différence. Ces deux joueurs sont capables de tout changer à n'importe quel moment. Dans le dernier match, l'ASQB aura pour adversaire Cercle de Joachim. Une rencontre qui pourrait bien accoucher d'un nul tant les deux formations, très erratiques, sont capables du meilleur comme du pire. L'ASQB d'Arnaud Stafford partira toutefois avec un léger avantage, elle qui reste sur deux victoires en championnat.