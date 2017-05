FOOTBALL - BMPL (28E JOURNÉE) : L’ASPL 2000 corrige le PRNFC

L’ASPL 2000 a remporté, hier au stade St François Xavier, la joute qui l’opposait au Petite Rivière Noire FC sur le score sans appel de 3-1. Les hommes de Sakoor Boodhun, tenants du titre, ont fait un pas vers le podium, même s’ils sont pour l’instant à la quatrième place du classement.

John Chidozie a ouvert la marque dès la 5e. François a permis à l’équipe de l’Ouest de conserver l’espoir d’un match nul en égalisant à la 45e. Mais Emmanuel Vincent-Jean (76e) et Adrien Botlar (82e) ont donné définitivement mis un frein aux espoirs de Stephen Arthée et consorts. Petite Rivière Noire peut toutefois se consoler, puisque la formation de l’Ouest conserve la troisième place. L’ASPL 2000 réalise toutefois la bonne opération grâce au partage des points. Il revient en fait à égalité avec Petite Rivière Noire (48 points), même si ces derniers conservent l’avantage de la confrontation directe.

Le championnat se poursuit ce week-end avec la 29e journée. Le match phare sera le duel entre les deux précédents tenants, le Cercle de Joachim et l’ASPL 2000, au stade George V. Le leader recevra le Savanne SC au stade St François Xavier dimanche, alors que le Pamplemousses SC et les GRSE Wanderers se disputeront les trois points au stade George V demain après-midi.

Demain toujours, l’AS Quatre-Bornes accueillera l’AS Rivière du Rempart au stade Guy-Rozemont, alors que Petite Rivière Noire et La Cure Sylvester s’expliqueront dimanche au stade Germain-Comarmond.