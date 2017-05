FOOTBALL—BMPL (28E JOURNÉE): Roche-Bois Bolton réalise l’essentiel

Opération réussie pour le leader Roche-Bois Bolton City, hier au stade St François Xavier, au cours de son deuxième derby de la capitale contre La Cure Sylvester, dans le cadre de la 28e journée. Un seul petit but, celui de son attaquant Doddy Édouard, a suffi au bonheur des bleu et blanc.

Au compteur, 56 points pour la formation roche-boisienne. Six de mieux que le Pamplemousses SC, qui compte toutefois une rencontre en moins. Jérôme Thomas, l’entraîneur roche-boisien, ne manque pas de le rappeler. « Mathématiquement, nous n’avons que trois points d’avance sur Pamplemousses, qui a un match de retard », analyse-t-il.

Pourtant, hier, ce sont ses protégés qui ont réalisé la meilleure opération. Doddy Édouard a justifié toute la confiance placée en lui grâce à sa réalisation à la 30e minute. Si cette victoire arrange les affaires roche-boisiennes, elles ne font pas celles des Sylvesters. Ces derniers végètent après cette journée à la septième place, qu'ils n’ont plus quittée depuis plus de cinq journées.

Le Pamplemousses SC, pour sa part, a réalisé un nul décevant pour un candidat au titre. Contre le Savanne SC au stade George V, les Nordistes se sont heurtés au réalisme des Sudistes, qui ont répondu au coup par coup. D’abord, la bande à Tony François s’est mise en orbite, grâce à Fabrini Razah. C’est Buraimoh qui a d’abord répondu, à la 10e minute, à l’ouverture du score, puis qui a donné l’avantage aux Sudistes à la 52e. Mais les Nordistes allaient encore revenir, par Razah, qui a une fois de plus sauvé les siens à la 90e.

Les Savannais ont connu une remontée et possèdent le même nombre de points que l’AS Rivière du Rempart (23). Justement, Jesson Rungassamy et ses coéquipiers ont réalisé le match nul contre le Cercle de Joachim (1-1), après avoir mené dès la 8e minute. C’est Adjel Renell qui a permis aux Curepipiens de rentrer avec le point, en marquant à la 68e. Classement inchangé pour les Curepipiens et les Nordistes, qui restent aux sixième et huitième places respectivement.

Finalement, l’AS Quatre-Bornes s’est rapprochée du podium avec son succès probant contre les GRSE Wanderers. En effet, grâce aux réalisations de Stafford (33e, s.p.) et Bertin (47e), les protégés de Benjami Théodore sont remontés à la quatrième place, à seulement deux longueurs du Petite Rivière Noire FC. L’équipe de l’Ouest joue aujourd’hui contre l’ASPL 2000, seulement cinquième, au stade St François Xavier, avec l’intention de consolider ses assises.

À huit journées de la fin, tout faux-pas sera fatal aux prétendants. Roche-Bois Bolton City, qui visait le maintien en début de saison, peut d’ores et déjà considérer sa mission comme accomplie.

Les résultats

La Cure Sylvester/Roche-Bois Bolton City 0-1

Savanne SC/Pamplemousses SC 2-2

GRSE Wanderers/AS Quatre-Bornes 0-2

AS Rivière du Rempart/Cercle de Joachim 1-1

Le programme (suite 28e journée)

Stade St François Xavier : ASPL 2000/Petite Rivière Noire FC (15h30)