FOOTBALL — BMPL, 9E JOURNÉE: Bolton tentera d'entamer 2017 sur les mêmes bases

Place à la reprise de la Barclays Mauritius Premier League cet après-midi avec les cinq rencontres au programme de la 9e journée. C'est bien évidemment le choc opposant le leader Roche-Bois Bolton City et La Cure Sylvester (5e) qui polarisera l'attention dans un derby de la capitale qui s'annonce chaud bouillant. Pamplemousses (2e) tentera pour sa part de prendre les trois points contre Savanne, alors que l'ASPL 2000 (tenant du titre) sera en déplacement à Rose-Hill pour en découdre avec Petite-Rivière-Noire. Cercle de Joachim essaiera d'enchaîner contre la lanterne rouge l'AS Rivière-du-Rempart, tandis que GRSE Wanderers sera dans l'obligation de l'emporter contre l'AS Quatre-Bornes de Benjamin Théodore.

Et si Bolton City maintenait le tempo en tête de la BMPL ? L'équipe entraînée par Jérôme Thomas s'est déjà distingué avec sept victoires et une défaite (0-1 contre Pamplemousses lors de la 7e journée) en huit sorties. Lors de sa dernière sortie, le promu s'était offert le scalp du Savanne SC (autre néo-promu) sur le plus petit score qui soit. « Nous allons essayer d'entamer l'année 2017 sur les mêmes bases, car nous sommes sur une bonne dynamique et nous avons envie de poursuivre sur cette lancée. Nous avons faim de victoires et ce match a une signification particulière puisqu'elle nous oppose à l'un de nos rivaux. Une victoire pour les supporters lancerait cette année en beauté », a souligné Jérôme Thomas.

Ce dernier a tenu toutefois à préciser que la pression était plus sur la bande à Mervyn Édouard. « C'est notre première saison en championnat et cette première place n'est que du bonus pour nous. La pression est sur notre adversaire qui accuse six points de retard et qui se retrouve dans l'obligation de prendre les trois points de la victoire. Mais ce n'est pour autant que nous n'allons pas défendre crânement nos chances. Nous donnerons le maximum pour la victoire finale, car cela les reléguerait alors à neuf points. Nous sommes conscients que La Cure possède une grosse puissance offensive et nous allons tout faire pour contrecarrer leurs velléités », a-t-il ajouté.

Opposition de style : Assise défensive vs Jeu offensif

Bolton City, c'est le service minimum depuis le début de la saison. Huit buts inscrits en huit matches (réalisme glacial) pour un seul encaissé (meilleure défense). Ainsi, Jérôme Thomas mise avant tout sur une solide assise défensive pour ensuite faire la différence sur des contres éclairs.

Quant à La Cure Sylvester, c'est la formation la plus séduisante à voir jouer, prônant un jeu vers l'avant sans pareil, pour le plus grand bonheur des supporters. Les stats parlent pour eux, puisque les rouges et blancs possèdent la meilleure attaque comptabilisant 23 buts marqués contre cinq encaissés (2e meilleure défense). Toutefois, les coéquipiers de Jiovanni Jubeau ont déjà perdu trois matches, dont deux successivement contre Joachim (0-1) et PRNFC (0-1).

Sans doute que La Cure avait besoin d'une pause pour se requinquer et revenir plus fort. « Nous n'allons pas faire dans la demi-mesure. Nous devons impérativement prendre les trois points de la victoire pour rattraper Bolton. Personnellement, j'ai hâte d'en découdre, car c'est un véritable engouement, pas seulement pour les supporters, mais aussi pour les joueurs. Nous sommes en mode mission. Nous devons coûte que coûte faire la différence », a précisé un Stephen Arthée très déterminé, qui aura à coeur de soigner ses stats, lui qui a déjà inscrit cinq buts, tout comme son coéquipier Gianno Li Tien Kee. Les deux hommes sont d'ailleurs les meilleurs atouts offensifs de l'équipe. Mais La Cure sera privé de son gardien Yannick Macoa, suspendu pour encore trois matches. Il sera remplacé dans les cages par Giany Bonnatout.

L'ASPL 2000 sans Dorza et Botlar

Le Pamplemoussses SC, 2e au classement, recevra la visite de Savanne SC au stade Anjalay. Les Nordistes compte certainement profiter du derby de la capitale pour tenter de se rapprocher du leader. Les hommes de Tony François sont actuellement sur une belle dynamique ayant enchaîné des victoires notamment contre Bolton (1-0) et GRSE Wanderers (3-2) à l'extérieur lors des deux dernières journées. Les Sudistes sont, quant à eux, dans une mauvaise passe, n'arrivant plus à gagner et restant sur deux revers, contre Petite-Rivière-Noire et Bolton. Pamplemousses partira avec les faveurs des pronostics contre des Savannais en panne d'inspiration. Les yeux seront rivés sur les Malgaches Branly Zizi Ratovonirina (meilleur buteur du précédent exercice) et Fabrini Razah (quatre buts) du côté nordiste, alors que les Sudistes miseront sur leur attaquant vedette, Stephane Nabab.

L'ASPL 2000 (3e) sera, pour sa part, en déplacement au stade sir Gaëtan Duval pour y affronter Petite-Rivière-Noire. Les Portlouisiens devront se relancer dans la course au titre, comptant six points de retard sur le leader. Sakoor Boodhun, le coach du tenant du titre, demeure toutefois très prudent.

« Il faudra se méfier de la formation de Fidy Rasoanaivo qui nous a toujours donné du fil à retordre. Nous devrons absolument nous ressaisir, car nous avons déjà subi trois revers. Il faudra repartir du bon pied et cela passe par les trois points contre PRNFC. Nous sommes les champions et nous avons la responsabilité de faire honneur à nos supporters en livrant une prestation aboutie », a-t-il ajouté.

Sakoor Boodhun devra faire sans son meilleur buteur, Adrien Botlar, meilleur buteur de la ligue avec sept buts ainsi que de son vice-capitaine et latéral droit Marco Dorza. « Ils ne se sont pas entraînés avec le groupe depuis la reprise. Botlar est en négociation pour un transfert éventuel en Australie alors que Dorza a des problèmes personnels à régler », a soutenu notre interlocuteur. Quoi qu'il en soit, l'ASPL 2000 ne devra pas se rater contre une équipe réputée difficile à manier.

Retrouvailles entre Godfrey Abrefa et Joachim

Le Cercle de Joachim aura à coeur de poursuivre sur sa lancée avec la réception de l'AS Rivière-du-Rempart, dernier de la classe. Les Curepipiens restent sur deux succès de rangs en s'offrant le scalp des redoutables formations portlouisiennes que sont La Cure (1-0) et l'ASPL 2000 (2-1). Tout laisse présager que Joachim ne laissera pas échapper les trois points, d'autant qu'une victoire replacerait les Chiffone, Buckland et autres Odame dans le peloton de tête. Mais l'ASRR ne viendra pas en victime expiatoire, car, même si les Nordistes restent sur un bilan catastrophique de six défaites et deux nuls en huit matches, ils ont récupéré un excellent gardien, en la personne de Godfrey Abrefa. Ce dernier était d'ailleurs l'ex-gardien de Joachim, étant un acteur principal lors de la victoire dans la finale de la Coupe de La République 2016, remportée par les Curepipiens contre l'ASPL 2000 (1-0). Qui sait, il pourrait cette fois jouer un vilain tour à son ancienne équipe…

Le dernier match mettra aux prises l'AS Quatre-Bornes à GRSE Wanderers au stade Guy Rozemond. La formation de la Ville des Fleurs est loin d'être dans une forme olympique, alors qu'il y a un peu de mieux chez GRSE Wanderers, qui a abandonné le fauteuil de lanterne rouge à l'ASRR. Pour Benjamin Théodore, il faudra repartir du bon pied après la trêve. « Nous devons vite rebondir contre une équipe de GRSE Wanderers qui lutte pour le maintien. Ils seront d'ailleurs encore plus dangereux et nous devrons faire preuve de vigilance. Nous aurons l'avantage d'évoluer à domicile ». Le technicien quatrebornais sera privé de son gardien de but, Dylan Sévère, blessé. Il sera remplacé par Ivahn José.