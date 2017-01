FOOTBALL—BMPL (9E JOURNÉE): Petite Rivière Noire FC et Pamplemousses SC réalisent la bonne opération

Petite Rivière Noire FC et Pamplemousses SC ont réalisé, à l’issue de leurs rencontres respectivement, la bonne opération de la neuvième journée. L’une, en se plaçant sur le podium, l’autre en revenant à trois points du leader, Roche-Bois Bolton City.

Au terme d’un match nul contre l’ASPL 2000, les protégés de Fidy Rasoanaivo prennent la troisième place du classement, laissant aux champions en titre le quatrième rang. Certes, les joueurs de l’Ouest ont mené dès le début de la deuxième mi-temps sur un but de Benjamin Leu (46e). Mais Ludovic Lafoudre remettait les deux équipes à niveau à la 89e minute de jeu, forçant ainsi le partage des points.

Les deux formations se retrouvent donc à égalité de points. Le seul regret que Petite Rivière Noire FC peut avoir, pour l’instant, est de ne pas avoir réussi à faire le break sur son poursuivant direct.

Cela dit, Pamplemousses SC est l’autre équipe à avoir réussi son retour à la compétition. Contre Savanne SC, Branly Zizi et consorts s’en sont donnés à coeur joie, soignant par la même occasion leurs statistiques. 8-1, dont un quadruple du meilleur buteur de la saison 2015-16 : Pamplemousses SC retrouve de l’allant. « Je pense que les automatismes rentrent », analyse Tony François, l’entraîneur des Nordistes.

Il est vrai que Savanne SC n’est pas un adversaire de calibre — les Savannais découvrant la BMPL — mais les protégés de Tony François ont fait tourner le ballon. « Les buteurs ont fait le boulot. Après, j’ai pu constater qu’il y avait des phases de jeu intéressantes. Ils ont compris la philosophie que je voulais imposer. » Reste, maintenant, à confirmer. « Il faudra être constant dans ce que nous faisons. Si nous y parvenons, nous pourrons faire encore mieux », explique le technicien. D’autant que les Nordistes se retrouvent désormais à seulement trois points de Roche-Bois Bolton City. « Ces trois points sont importants. Cela prouve que nous avons bien retrouvé les bons gestes au moment de la reprise. »

L’AS Rivière du Rempart a également réalisé une bonne reprise de championnat. Alors qu’ils présentaient un palmarès vierge de tout succès jusqu’ici, les Nordistes ont dompté le Cercle de Joachim (1-0) grâce à une réalisation de Pascal Luidialam à la 52e minute. Les Nordistes remontent à la neuvième place, mais ne s’éloignent pas pour autant de la zone rouge.

L’AS Quatre-Bornes, engagé contre les GRSE Wanderers, a dû son salut à son capitaine, Frederick Sarah, buteur à la 35e minute. Malgré ce succès, l’AS Quatre-Bornes reste au septième rang, à deux longueurs du Cercle de Joachim, sixième avec 13 points.

Pour rappel, Roche-Bois Bolton City et La Cure Sylvester se sont séparés sur un score de parité (1-1) dans le derby de Port-Louis. Un match nul qui n’arrange que moyennement les affaires roche-boisiennes, alors que Pamplemousses SC se rapproche.

ZOOM: Giany Bonnatout a fait le boulot

Giany Bonanntout, qui était le dernier rempart de La Cure Sylvester contre Roche-Bois Bolton City, a sorti un grand match, même s’il a pris un but dans les ultimes minutes de la rencontre. Le jeune gardien, 22 ans, sait ce qu’il veut désormais.

Habituellement cantonné au rôle de doublure de Yannick Macoa, Giany Bonnatout sort peu à peu de l’ombre de son illustre aîné. Pourtant, le jeune homme ne s’attendait pas à ce que la chance vienne frapper à sa porte. Il a fallu que le portier n°1 de La Cure Sylvester se retrouve sous le coup d’une suspension (4 matches) pour que s’ouvrent devant lui les portes du derby port-louisien. « C’était mon premier derby, en effet. La pression était à son maximum », explique-t-il.

Et pourtant, dans un match où tout peut basculer sur une seconde d’inattention, il a régné dans ses buts, en véritable patron d’une défense qui aura tenu 89 minutes. « C’était vraiment le seul moment où la rencontre nous a échappé. »

En effet, sur un centre, ils seront trois défenseurs de La Cure Sylvester à voir passer le ballon sans réagir à temps. Suffisant pour que Jonatha Spéville permette aux deux équipes de se partager les points. « Cela dit, c’est mon seul regret. Les instants d’inattention, ça arrive à tout le monde », philosophe-t-il.

Il a exercé pour la première fois cette saison dans le match de Republic Cup contre Chebel Citizens, que les Sylvesters ont remporté 3-1. Sachant que Macoa est suspendu pour encore deux rencontres, il veut en profiter pleinement. « Je veux progresser de match en match. L’équipe est bien préparée. Si je peux aider l’équipe à avancer, tant mieux pour tout le monde. »

D’autant que deux rencontres compliquées l’attendent. La première, contre les GRSE Wanderers, pour le compte de la 12e journée. L’autre, encore un derby, contre l’ASPL 2000, cette fois, au 13e acte.

« J’ai déjà la tête à la rencontre contre l’ASPL 2000. Il faudra être irréprochable ce jour-là », explique le portier, un produit de La Cure, qui a ensuite fait ses gammes au Centre technique national François Blacquart. Deux derbies en moins de trois semaines : il faut le faire. « La concentration devra être à son maximum. Je souhaite vraiment une victoire de l’équipe. »

Lui qui a commencé sa carrière de footballeur au poste de gardien de buts, à l’âge de 13 ans, qui a remporté la Copa Coca-Cola et les Jeux de l’Espoir avec la sélection de Port-Louis à l’époque, a déjà en tête son objectif : le podium du championnat. « J’espère vraiment aider l’équipe à avancer et à terminer parmi les trois premiers cette saison », conclut-il.