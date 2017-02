FOOTBALL—BMPL: Nouveau derby port-louisien

On jouera demain pour le compte de la 19e journée de la Barclays Mauritius Premier League. Une fois encore, seulement trois rencontres sont au programme, comme au cours des précédentes journées. On y retrouve à nouveau le duel Roche-Bois Bolton City/La Cure Sylvester, troisième de la saison, au stade St-François Xavier.

Roche-Bois Bolton City/La Cure Sylvester : retrouvailles entre frères

C'est la rencontre des contraires. Le stade St-François Xavier sera une nouvelle fois le théâtre d'une explication entre Roche-Bois Bolton City et La Cure Sylvester, deux équipes au parcours diamétralement opposé. On s'attendait en début de saison que les Sylvesters fassent respecter leur rang de candidat au titre. Mais force est de constater que rien ne se passe comme prévu pour eux. L'entraîneur Mervyn Édouard licencié, c'est Mike Kayava qui a repris les troupes en mains, avec des résultats qui ne sont pas toujours à la hauteur des espérances. Par contre, les Roche-Boisiens, eux, ont le vent en poupe. Leaders du championnat, une défense solide, une attaque relativement efficace : tout semble réussir aux protégés de Jérôme Thomas. Leur victoire samedi dernier, aux dépens des Sylvesters justement, leur donne un léger avantage. Pourtant, pas sûr que les Sylvesters voudront encore subir une défaite.

Petite Rivière Noire FC/ASPL 2000 : la lutte pour la deuxième place

Le Petite Rivière Noire FC accueille sur la pelouse du stade Germain-Comarmond l'ASPL 2000, avec qui il est à la lutte pour la deuxième place. Les protégés de Fidy Ranaivosoa ont effectué une remontée spectaculaire pour occuper la troisième place, alors même que personne ne les attendait. Vaincus en demi-finale de la Republic Cup mercredi, les joueurs de l'Ouest voudront sans doute rebondir en championnat. Tout comme l'ASPL 2000, qui a connu son cinquième revers en championnat cette saison, et son deuxième aux mains du Cercle de Joachim. L'enjeu est plus grand pour les Port-Louisiens, qui visent un nouveau titre cette année, mais dont les prétentions ont été mises à mal dès la première journée.

Pamplemousses SC/Savanne SC : éviter la désillusion

Le Savanne SC se rend demain au stade Anjalay avec l'intention de poursuivre sur sa bonne lancée. Vainqueurs de La Cure Sylvester mercredi sur le score de 3-2, les coéquipiers de Guiyano Chifonne s'attaqueront cette fois à un adversaire autrement plus redoutable. En effet, ils croiseront le fer avec le Pamplemousses SC. Les deux équipes, en confiance actuellement, ne voudront certainement rien lâcher. En fait, les deux équipes devront ramener le meilleur résultat de cette rencontre. Une victoire pour Pamplemousses permettrait à Colin Bell et ses coéquipiers de rester au contact du podium. Ce sont toutefois les Savannais qui ont le plus à perdre, puisqu'une défaite les plongerait à la dernière place du classement.

Le programme

Dimanche 26 février

Stade St-François Xavier

Roche-Bois Bolton City/La Cure Sylvester

Stade Anjalay

Pamplemousses SC/Savanne SC

Stade Germain-Comarmond

Petite Rivière Noire FC/ASPL 2000

Deux rencontres reportées

Deux rencontres du championnat ont été reportées. Il s'agit de celles mettant aux prises l'AS Quatre-Bornes aux GRSE Wanderers, initialement prévue demain au stade Guy-Rozemont, et Cercle de Joachim/AS Rivière du Rempart au stade George V. On ne sait pas quand ces rencontres seront disputées.

FOOT NEWS

Maurice/Singapour le 11 mars

Une sélection mauricienne de moins de 21 ans disputera le 11 mars un match amical contre son homologue singapourien. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des célébrations de la fête nationale, le 12 mars. La rencontre se disputera probablement au stade George V.

Une présélection à l'entraînement

Dans le cadre des échéances qui attendent le Club M, l'entraîneur national, Joe Tshupula, a regroupé une première présélection depuis deux semaines déjà. On y retrouve de nombreux jeunes, qui disputeront la rencontre face à Singapour. Kengy Saramandif, Grégory Nany, Alexandro Jolicoeur et Adel Langue, entre autres, font partie de ce groupe. Il faut savoir que le Club M prépare actuellement la double confrontation contre les Comores, les 24 et 28 mars, dans le cadre des préliminaires de la CAN 2019 au Cameroun, avant d'embrayer dans les éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations contre les Seychelles.

Chetty out, retour de Curpanen

Moorooghen Chetty n'est plus l'entraîneur de l'AS Rivière du Rempart. Ce dernier a été mis à pied par les Nordistes pour manque de résultats probants. Il a été remplacé par son prédécesseur, Steve Curpanen. Pour rappel, ce dernier avait été limogé à la suite du début de saison catastrophique de l'AS Rivière du Rempart.

Édouard au Chamarel SC

Après la BMPL, la D1. Mervyn Édouard, renvoyé du banc de La Cure Sylvester pour insuffisance de résultats, a vite trouvé un nouveau point d'ancrage. L'ancien technicien des Sylvesters a en effet posé ses valises au Chamarel SC, club de D1, qui se prend à rêver de BMPL. En cas de victoire en D1, il signerait ainsi son grand retour chez l'élite.