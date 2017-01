FOOTBALL — BMPL: Obligation de succès pour Pamplemousses face à Joachim

Place cet après-midi à la 14e journée du Championnat de football local professionnel avec le match phare mettant aux prises Pamplemousses à Cercle de Joachim au stade Anjalay. Le leader, Roche-Bois Bolton City, sera en déplacement à Bambous pour en découdre avec Petite-Rivière-Noire, alors que l'ASPL 2000 se rendra dans l'Est de l'île pour tenter de prendre les trois points contre le dernier de la classe, Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers. La Cure Sylvester, privé de nombreux de ses cadres, affrontera l'Association Sportive de Rivière-du-Rempart tandis que l'avant dernier, Savanne, croisera le fer avec l'AS Quatre-Bornes.

L'année 2017 avait débuté en trombe pour Tony François et sa bande, qui avaient laminé le Savanne SC (8-1) puis battu l'AS Rivière-du-Rempart dans le derby du Nord (3-1), avec notamment un Brandly Zizi Ratovonirina retrouvé qui compte déjà neuf buts inscrits en championnat (meilleur buteur du précédent exercice). Les blancs et bleus avaient même chipé la première place au promu Bolton City. Mais dimanche dernier, les Kevin Perticots, Fabrini Razah et autres Kengy Saramandiff ont connu un coup d'arrêt, battus contre toute attente par l'ASQB au stade Guy Rozemont (1-2), perdant par la même occasion le fauteuil de leader. Mercredi, les Nordistes ont retrouvé le chemin de la victoire, éliminant le champion de Maurice en titre, l'ASPL 2000 (2-1) en 8es de finale de la Coupe de La République.

Cette fois-ci, c'est Cercle de Joachim qui se dresse sur leur route. Les Curepipiens, 6e, erratiques, sont capables du meilleur comme du pire. Sortis mercredi en Coupe par le pensionnaire de D1, l'AS Vacoas/Phoenix, les protégés de Denis Dookhee restent sur une défaite en championnat face à Bolton (1-2). Pamplemousses partira certainement avec les faveurs des pronostics étant doté de joueurs pouvant faire la différence à tout moment. Ce n'est pas un hasard si le club nordiste possède la troisième meilleure attaque du championnat avec un total de 27 buts inscrits. Cercle de Joachim est prévenu.

Bolton privé de Arthée et Harel

Le leader, Bolton City, sera en déplacement au stade Germain Comarmond pour y affronter Petite-Rivière-Noire. Le début d'année n'avait pas été de bon augure pour les Rocheboisiens qui avaient enchaîné un nul et une défaite avant de se reprendre face à Joachim. « C'est bien de retrouver le chemin de la victoire. Nous voulons maintenant poursuivre sur notre lancée. L'objectif est d'enchaîner avec un deuxième succès de rang en cette nouvelle année. Nous allons tout donner pour rester sur le podium de ce championnat et cette première place est pour l'instant que du bonus pour nous », a fait ressortir l'entraîneur, Jérôme Thomas. Ce dernier devra toutefois faire sans deux de ses titulaires, Christopher Arthée et Nick Harel. « Je devrais composer sans eux. Je compte faire tourner mon effectif d'autant que nous avons un gros match mercredi contre l'ASPL 2000. PRNFC nous donnera certainement du fil à retordre d'autant qu'elle est très difficile à manier quand elle évolue à domicile. Nous devrons sortir le grand jeu », a-t-il ajouté. Petite-Rivière-Noire n'a, pour sa part, pas encore remporté la moindre victoire en 2017, enregistrant pour l'heure deux défaites d'affilée.

L'ASPL 2000 (3e), qui reste sur deux victoires consécutives en championnat dont un précieux succès contre La Cure Sylvester dimanche dernier (2-1), sera en déplacement à Flacq pour affronter la lanterne rouge, GRSE Wanderers. Les rouges et blancs sont grandissimes favoris pour l'emporter, mais les hommes de Sakoor Boodhun ne devront aucunement sous-estimer les rastas, qui avaient dominé Petite Rivière-Noire (3-2) lors de la précédente journée.

La Cure Sylvester et ses blessés

La Cure Sylvester (4e), affrontera pour sa part l'AS Rivière-du-Rempart dans son antre du stade St-François Xavier. Mercredi, La Cure avait battu cette même équipe en 8es de finale de la Coupe de la République sur le score sans appel de 6 buts à 0. Mais cette fois, le coach Mervyn Edouard doit faire face à une pluie de blessés. Parmi, Bernard Jubeau, David Lim Sik Fang, Wesley Lapierre, Kurvin Rita et Fabrice Augustin. « Je travaille actuellement avec un effectif amoindri de 13 joueurs. Nous avons certes battu l'ASRR sur un score lourd, mais chaque match a sa vérité. Quoi qu'il en soit, nous devrons impérativement l'emporter pour retrouver le podium, car notre objectif cette saison est de remporter le championnat. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser des points inutilement », a-t-il confié. Le dernier match mettra aux prises le Savanne SC de Sydney Caëtane à l'ASQB de Benjamin Théodore. Les Quatrebornais, plus réalistes, partiront avec la faveur des pronostics.