FOOTBALL—BMPL: Partage de points entre Wanderers et Joachim

Les GRSE Wanderers et le Cercle de Joachim se sont séparés sur un score de parité (2-2) hier, au cours de la rencontre comptant pour le premier match de la 26e journée. En déplacement au stade Harry-Latour, les Curepipiens auraient pu tuer le match, mais ont vu les Rastas revenir en fin de partie. Isaac Nartey a ouvert la voie au Cercle de Joachim à la 45e minute, avant que Renell Adjel ne corse l’addition quatre minutes plus tard. Mais les Rastas, qui étaient également en quête de points, sont revenus dans la partie, sur une réalisation de Rodney Castel, à la 60e. Warren Aza, à la 90e, a offert aux Wanderers le point du nul.

La 26e journée se poursuit avec quatre rencontres prévues cet après-midi. Petite Rivière Noire FC et l’AS Quatre-Bornes s’expliquent au stade Germain-Comarmond. Le leader, Roche-Bois Bolton City, et l’AS Rivière du Rempart se disputent les trois points au stade St François Xavier. Le stade Anjalay est le théâtre du duel entre le Pamplemousses SC et l'ASPL 2000, alors que le stade Harry-Latour verra l’explication entre le Savanne SC et La Cure Sylvester. Toutes les rencontres démarreront à 15h30.