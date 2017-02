FOOTBALL — BMPL, TRANSFERTS 2017: Des surprises homologuées

Plusieurs gros coups ont été homologués pendant le mercato et l'on retiendra que plusieurs clubs se sont renforcés. Tous les joueurs auront d'ailleurs à coeur de se distinguer avec leurs nouvelles couleurs pour que la Barclays Mauritius Premier League (BMPL) soit beaucoup plus attrayante.

Si Yannick Macoa, figure emblématique de La Cure Sylvester, a rejoint l'ennemi juré l'ASPL 2000 (champion de Maurice en titre), force est de constater que la formation de la banlieue de la capitale s'est renforcée au poste de gardien de but, avec l'arrivée de Dylan Collignon. Ce dernier, originaire de Belgique, avait déjà été appelé dans la sélection et a porté les couleurs du Chamarel SC. Le gardien titulaire, Giany Bonnatout, auteur d'excellentes prestations dans ses cages, aura à faire face à une forte concurrence. L'ancien remplaçant de luxe de Macoa a prouvé qu'il avait les épaules pour être le dernier rempart de La Cure. Macoa ne tarissait pas d'éloges à son sujet. « C'est mon digne successeur et il possède un gros potentiel. Si on lui laisse sa chance, il fera des merveilles ». Collignon est prévenu. Il aura du pain sur la planche et devra impérativement se montrer impérial, car Bonnatout veille au grain. Quoi qu'il en soit, La Cure a fait une bonne affaire et possède désormais deux gardiens d'un bon niveau.

Les rouges et blancs ont également enregistré l'arrivée de l'attaquant rodriguais Ezekiel Larose, ancien joueur des Baladirou Sharks. Ce dernier évoluera vraisemblablement en pointe, en remplacement de Stephen Arthée, qui a rejoint Petite Rivière-Noire. Celui qui entamait sa troisième saison avec La Cure, a décidé de se trouver un nouveau challenge. La formation de l'Ouest s'est pour sa part séparée de l'un de ses piliers, à savoir Francis Rasolofonirina, qui évolue au poste de défenseur central. Il portera désormais les couleurs du Cercle de Joachim, ancien champion de Maurice, qui végète depuis le début de la saison dans la deuxième partie du tableau.

Autant dire qu'après huit années de bons et loyaux services au club de l'Ouest, le défenseur a eu envie de changer d'air. Au sein de cette équipe erratique, il aura la responsabilité de réorganiser le secteur défensif en apportant sa vitesse, son sens du placement et sa qualité technique. Joachim a aussi signé Zoubeir Rummun en provenance de Grand Bel Air Spurs (D2). Joueur polyvalent pouvant s'exprimer à tous les postes du secteur offensif, il devra très vite se montrer à son avantage pour tirer sa formation vers le haut. L'avenir nous dira s'il a fait le bon choix.

S'agissant de Guiyano Chiffone, pièce maîtresse de CDJ, il a fait un choix des plus surprenants, en signant pour son ancien club, le Savanne SC, mal classé en championnat. Chiffone a envie d'aider le club qui l'a formé, lui qui a passé cinq saisons au Cercle de Joachim. Même chose pour Fabien Pithia, coéquipier de Chiffone à Joachim, qui revient se ressourcer dans son club formateur pour retrouver son frère Fabrice. Le surprenant leader, Roche-Bois Bolton City, a signé deux joueurs, soit le Malgache Rija, ancien joueur de Petite-Rivière-Noire, et Herzy Calambé, qui évoluait parmi l'Association Sportive de Quatre-Bornes.