FOOTBALL — CAF CHAMPIONS LEAGUE: L'exploit à la portée des protégés de Sakoor Boodhun

L'équipe championne de Maurice en titre, l'ASPL 2000, disputera cet après-midi au stade Anjalay le match retour des éliminatoires de la Ligue des Champions d'Afrique contre les Kenyans de Tusker FC. Pour rappel, lors de la semaine écoulée, les deux formations s'étaient neutralisées sur le score d'un but partout au Safaricom Stadium Kasarani, Nairobi. L'exploit est à la portée des protégés de Sakoor Boodhun, qui sont dans une position favorable pour accéder au prochain tour.

Les Rouges et Blancs ont leur destin entre les mains. Après avoir livré une belle prestation à l'aller, ils doivent maintenant confirmer à domicile. À noter qu'un nul vierge suffit à qualifier les Portlousiens. Mais Sakoor Boodhun ne l'entend pas de cette oreille. « Nous ne pouvons pas jouer le match nul. Ce serait très risqué d'autant que l'équipe kenyane viendra avec la ferme intention de marquer pour se qualifier. Ils n'ont pas le choix. Ils savent qu'ils devront tout tenter. C'est pour cette raison que nous allons mettre tous les atouts de notre côté pour l'emporter », a confié Sakoor Boodhun.

L'effectif de Port-Louis est d'ailleurs au complet. « Le groupe est à 100% de ses capacités et tout s'est très bien passé à l'entraînement. Je suis aussi très heureux de récupérer notre gardien numéro 1, Kinsley Leopold, qui ne pouvait effectuer le déplacement lors du match aller. Il sera un atout considérable dans cette joute même si je suis tout à fait conscient que Frédérick Begue a livré une belle partition samedi dernier. Je vous assure, il fait lui aussi partie de mes plans » , a soutenu Sakoor Boodhun.

Pour rappel, tout avait mal commencé pour les Sakoor Boys, qui avaient encaissé un but presque à la demi-heure de jeu (29e) sur une réalisation de Bacambuze. À la sortie des vestiaires, les locaux allaient trouver les ressources nécessaires pour égaliser sur une réalisation de l'Ivoirien Juikan Ephrem (47e). Ce dernier, évoluant sur le front de l'attaque, avait été acheté en janvier par le club de la capitale.

Le technicien mauricien est d'avis toutefois que ses protégés ont un petit avantage. « Le championnat kenyan n'a pas encore débuté et j'ai constaté que certains joueurs adverses manquaient un peu de rythme. De notre côté, nous avons plusieurs matches de championnat dans les jambes. Je pense qu'ils nous ont quelque peu sous-estimés au match aller. Ils ne se doutaient pas que nous pouvions réaliser un résultat positif. Mes joueurs sont prévenus, je ne m'attends ni plus ni moins qu'à une victoire. Nous avons l'avantage de jouer ce match retour à domicile devant notre public. Nous avons la responsabilité de montrer un visage séduisant et de faire honneur au quadricolore », a ajouté Sakoor Boodhun.

En défense, on devrait retrouver les titulaires habituels, à savoir Bruno Ravina, Emmanuel Vincent-Jean et Jovanni Vincent. Le capitaine Andry Lalaina (alias Blanc) est quant à lui le métronome de cette formation, avec sa technicité et son intelligence de jeu. Le secteur offensif sera animé par Jonathan Ernest, Ephraim et Adrien Botlar entre autres. Ces derniers auront la lourde responsabilité de faire trembler les filets adverses. « Nous avons impérativement besoin de l'apport du public. Ce sera très important pour nous. Ils aideront les joueurs à se transcender », a conclu notre interlocuteur.

À titre d'information, l'équipe de Tusker est arrivée jeudi soir à Maurive et a été logée à l'hôtel Palms, à Quatre-Bornes. Les joueurs ont eu hier une unique séance d'entraînement sur la pelouse du stade George V. C'est un quatuor malgache qui arbitrera la rencontre. Ainsi, la Confédération africaine de football a délégué Adofetra Rakotojaona, Lionel Andrianantenaina, Harizo Ravonirina et Abdul Ohabee Kanoso. Ils seront supervisés par le Malawite Maxwell Mtonga, qui sera le commissaire.

COUPE DE LA CAF, MATCH EN RETOUR: Pamplemousses passe à la trappe

Clap de fin pour le Pamplemousses SC, qui n'a pas été en mesure de réaliser l'exploit hier à Harare, battu par Ngezi Platinum Stars sur le score étriqué d'un but à zéro lors de la manche retour des éliminatoires de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Les Nordistes ont encaissé le seul but de la rencontre à la 19e minute de jeu sur une réalisation signée Terrence Dzvukamanja. Ce dernier a inscrit un fort joli but, exécutant une belle reprise de volée sur un centre venu de la droite. Ce même joueur aurait d'ailleurs pu doubler la mise quatre minutes plus tard, mais son tir a manqué le cadre. Le Nordiste Kenji Saramandiff avait pour sa part la balle d'égalisation au bout du pied, à la 36e minute de jeu, toutefois sa tête loupée n'a pas trouvé pas le cadre. À la 70e minute, le Malgache Brandly Zizi Ratovonirina a quant à lui heurté le poteau. Autant dire que les coéquipiers de Colin Bell peuvent s'en mordre les doigts, eux qui auraient certainement pu faire beaucoup mieux.