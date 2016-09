FOOTBALL - CAN 2017 (ÉLIMINATOIRES) : Maurice dernière du groupe H

Le Club M a connu une nouvelle désillusion samedi contre le Mozambique dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2017, où il affrontait les Mambas dans un match qu’aucune des deux formations ne voulaient perdre. Les protégés de Joe Tshupula se sont inclinés sur le score de 1-0 et terminent à la dernière place du groupe H.

La fin est cruelle pour le Club M. Alors qu’ils avaient tenu pendant toute la rencontre, les Mauriciens prenaient en fin de partie le but qui les clouait au piloris, sur une action de Manjate. Ce qui met fin aux ambitions de Maurice dans ce groupe. Joe Tshupula le savait déjà. « Les rencontres à l’extérieur sont toujours compliquées », avait-il déclaré en conférence de presse avant le départ de la délégation mardi.

Pendant cette phase éliminatoire, qui a débuté l'année dernière, le Club M aura alterné le bon et le mauvais. Ainsi, on gardera en tête ces deux défaites à l'extérieur, contre le Ghana (7-1) et le Rwanda (5-0). Pourtant, les Mauriciens se sont pris à rêver à une participation à la CAN après la première victoire (1-0) sur le Mozambique, il y a maintenant un an. Ensuite, en mars dernier, une deuxième victoire sur les Rwandais (1-0) les maintenait à cette deuxième place.

Sauf que, dans la foulée, le Rwanda se rachetait de fort belle manière à Kigali, en passant cinq buts à la défense mauricienne. Et finalement, ce but pris dans les arrêts de jeu contre le Mozambique scellait le sort de Maurice. Dans l'autre rencontre, le Ghana et le Rwanda se sont neutralisés (1-1). Les Ghanéens, déjà qualifiés, demeurent la seule formation invaincue dans cette poule.