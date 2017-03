FOOTBALL - CAN 2019 (ÉLIMINATOIRES) : Le Malawi se retire des compétitions africaines

Le Malawi a annoncé la semaine dernière son retrait des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et du Championnat d'Afrique des Nations (ChAN) 2018. L'absence de soutien du gouvernement malawite a eu raison des ambitions africaines des Flames.

Les Malawites ont été tirés dans le groupe B de la phase éliminatoire de la CAN 2019, en compagnie du Cameroun, pays hôte et tenant du titre, du Maroc et de Maurice ou des Comores, ces deux nations devant disputer une double confrontation les 24 et 28 mars prochains, pour se qualifier.

Est-ce que le retrait du Malawi chamboule les plans du Club M ? En fait, ce retrait ouvre les portes du groupe B aux deux pays. « Pour l'instant, nous ne savons rien de ce qui se passe. Nous continuons à nous préparer pour la confrontation contre les Comores », explique l'entraîneur national Joe Tshupula.

Une communication de la CAF, indiquant la décision de l'instance africaine, est attendue du côté de la Mauritius Football Association (MFA). Le retrait des Flames intervient après que le gouvernement n'a pas souhaité soutenir la sélection nationale. « Après avoir considéré toutes les options (...) nous avons décidé de nous retirer des qualifications pour la CAN à cause d'un manque de financements », a indiqué Alfred Gunda, le patron de la Football Association Malawi, dans un communiqué publié le 12 mars dernier. De plus, la Fédération malawite a gelé le recrutement d'un entraîneur étranger, toujours pour des raisons financières.

Les Flames devaient débuter leur campagne africaine par une joute contre Madagascar, dans le cadre des éliminatoires du ChAN 2018 en avril prochain. Ensuite, ils devaient enchaîner avec une confrontation à domicile avec le vainqueur de la joute Maurice/Comores pour le compte du groupe B.

Ce désistement pourrait cependant causer d'autres préjudices à la FAM. En effet, elle encourt une amende qui sera salée, puisque le pays s'est retiré de deux compétitions. Mais le secrétaire général, Alfred Gunda, souligne que le mieux serait de s'acquitter de cette dette. « Si nous évitons les amendes, cela voudra dire que nous devrions avoir les finances nécessaires pour participer à ces compétitions. Mais cela risque de nous revenir plus cher », a-t-il indiqué.

La fédération devrait être la seule à mettre la main à la poche pour ces amendes. « Nous essaierons donc de négocier pour payer en tranches », conclut-il.